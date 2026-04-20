अब बाहर आकर आपको खुद पिक करेगी कार की सीट, इन लोगों के लिए सफर करना होगा आसान

आज के समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है. इस बात का अंदाजा आप चीन के नए इनोवेशन से लगा सकते हैं. दरअसल, चीन ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए एक नई तकनीक पेश की है. चीन ने ऐसी कार पेश की है, जिसमें रिट्रेैक्टेबल सीट दी गई है. यह सीट कार का दरवाजा खुलते ही अपने आप बाहर की ओर स्लाइड होकर आती है, जिससे यात्रियों को बिना झुके या ज्यादा मेहनत किए आसानी से बैठने में मदद मिलती है.

कैसे काम करती है ये सीट?

इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सीट केवल बाहर ही नहीं आती, बल्कि वह हल्का घूमकर इस तरह पोजिशन लेती है कि शख्स आसानी से उसपर बैठ सके. जैसे ही शख्स सीट पर बैठता है, यह मोटराइज्ड सिस्टम के जरिए धीरे-धीरे और बेहद स्मूद तरीके से वापस कार के अंदर चली जाती है और अपनी पोजिशन पर लॉक हो जाती है.

A retractable car seat that glides out to greet you?🚗💡



Yes please!



China's latest accessibility innovation is here to make rides smoother for seniors and people with disabilities. ♿🧡 pic.twitter.com/dWobDpMwQk — Yu Jing (@ChinaSpox_India) April 19, 2026

इन लोगों के लिए ये इनोवेशन काफी मददगार

खासतौर पर यह सीट उनके लिए है, जो बुजुर्ग हैं या घुटनों के दर्द से जूझ रहे हैं. इसके साथ ही व्हीलचेयर यूज करने वाले लोगों के लिए भी गाड़ी का यह फीचर काफी मददगार साबित हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कार में चढ़ने के लिए झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना परेशानी के कार में एंट्री ले पाएंगे.

इस स्मार्ट सीट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह न केवल सुविधा बढ़ाए, बल्कि सफर के दौरान सेफ्टी और आराम भी दे. सीट की मूवमेंट और ऑटोमैटिक ऑपरेशन दिखाता है कि आने वाले समय में कारें किस तरह ज्यादा एक्सेसिबल और यूजर-फ्रेंडली बन सकती हैं.

इस इनोवेशन की खास बात यह है कि इसे केवल एक मैकेनिकल फीचर नहीं बल्कि एक्सेसिबल मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. एक्सपर्ट्स की मानें तो भविष्य में इस तरह की तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया गया तो बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सफर ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगा.

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