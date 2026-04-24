BMW ने 3 वेरिएंट्स में लॉन्च की शानदार बाइक, जबरदस्त पावर के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

बाइक लवर्स के लिए BMW Motorrad ने अपनी नई एडवेंचर बाइक BMW F 450 GS को लॉन्च किया है. यह बाइक काफी समय से चर्चा में थी, जिसे बेहतर डिजाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ लॉन्च किया गया है.

नई BMW F 450 GS को तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. इनमें Base, Exclusive और Trophy वेरिएंट शामिल हैं. इसकी कीमत लगभग 4.7 लाख रुपये से शुरू होकर 5.3 लाख रुपये तक जाती है.

BMW बाइक का कलर और वेरिएंट्स

बाइक के कलर की बात की जाए तो Base और Exclusive वेरिएंट में Cosmic Black कलर मिलता है, जबकि Trophy वेरिएंट Racing Blue Metallic कलर के साथ आता है, जिसमें लाल और सफेद रंग के एक्सेंट भी दिए गए हैं. Trophy वेरिएंट का टैंक कवर व्हाइट फिनिश में आता है, जबकि बाकी वेरिएंट्स में मैट ब्लैक फिनिश दिया गया है.

इस बाइक की सबसे खास बात इसका नया इंजन है. इसमें ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो लिक्विड कूल्ड है. यह इंजन 48 हॉर्सपावर की ताकत 8750 rpm पर और 43 Nm का टॉर्क 6750 rpm पर देता है. पहले के मॉडल में सिंगल सिलेंडर इंजन था, लेकिन अब नए इंजन की वजह से बाइक ज्यादा स्मूद चलती है. बाइक लंबी दूरी पर आरामदायक रहती है और परफॉर्मेंस भी बेहतर हो गई है.

BMW की इस बाइक में मिलते हैं ये फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो बाइक में कई आधुनिक तकनीकें दी गई हैं. इसमें Shift Assistant Pro फीचर मिलता है जो Base वेरिएंट में नहीं है. इससे बिना क्लच दबाए गियर बदले जा सकते हैं. इसके अलावा Easy Ride Clutch दिया गया है, जो खासकर ट्रैफिक या स्लो स्पीड पर बाइक को बंद होने से बचाता है.

बाइक में चार राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, जिनमें Rain, Road, Enduro और Enduro Pro शामिल हैं. इनमें से Enduro Pro खास तौर पर ऑफ-रोडिंग के लिए बनाया गया है. इसके अलावा इसमें 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें अलग-अलग स्क्रीन मोड मिलते हैं. इसके साथ ही हैंडलबार के पास USB-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है.तीनों वेरिएंट्स में Trophy सबसे ज्यादा फीचर्स और सबसे आकर्षक डिजाइन वाला मॉडल है, लेकिन इसकी कीमत भी सबसे ज्यादा है. वहीं Exclusive वेरिएंट में भी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जिससे यह एक अच्छा विकल्प है.

नई BMW F 450 GS दिखने में बड़ी GS बाइक्स जैसी लगती है और अब इसमें पहले से ज्यादा पावर भी मिलती है. इसका डिजाइन ज्यादा प्रीमियम और मैच्योर लगता है जो BMW की पहचान है. खास बात यह है कि इसे भारत में TVS Motor Company के साथ मिलकर बनाया गया है जिससे इसकी कीमत सही रखी गई है.

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