GST कटौती के बाद देश की सबसे सस्ती कार कौन सी है? कीमत से लेकर फीचर्स तक जानें सबकुछ
Cheapest Car In India Price And Range: जीएसटी कटौती के बाद कार और बाइक की कीमत में गिरावट देखने को मिली थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद देश की सबसे सस्ती कार कौन सी है, आइए जानते हैं.
Cheapest Car In India: देश में कई ब्रांड की कारें बिकती हैं, जिनकी कीमत लाखों से करोड़ों रुपये में जाती है. वहीं कई लोग कार खरीदने का सपना देखते हैं, लेकिन गाड़ियों की कीमत के ज्यादा होने की वजह से वे इस सपने को पूरा नहीं कर पाते. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय बाजार में एक ऐसी कार भी है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपये से भी कम है. आप केवल 3.25 लाख रुपये में ही गाड़ी खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं. भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती कार Eva है. ये एक इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें 2 बड़े और एक बच्चा आसानी से बैठ सकता है.
भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती कार
देश की सबसे सस्ती कार ईवी (Eva) का इंटीरियर काफी शानदार है. इस ईवी के टॉप पर सोलर पैनल लगा है, जिससे सूर्य की रोशनी से भी ये इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो सकती है. इस गाड़ी का डिजाइन कॉम्पैक्ट है, जिससे इसे भीड़ वाले इलाके में भी आसानी से चलाया जा सकता है. Eva में ड्राइविंग सीट पर एक शख्स और रियर सीट पर एक शख्स और एक बच्चा बैठ सकता है.
Eva की पावर-रेंज और कीमत
Eva एक दमदार इलेक्ट्रिक कार है. ये गाड़ी 5 सेकंड में 0 से 40 kmph की स्पीड तक पहुंच सकती है. इस कार के तीन वेरिएंट्स मार्केट में शामिल हैं- Nova, Stella और Vega. ये इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्जिंग में 250 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है.
- ईवा के नोवा (Nova) वेरिएंट की कीमत 3.25 लाख रुपये है. ये इलेक्ट्रिक कार एक महीने में 600 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है. इस गाड़ी को एक किलोमीटर चलाने का खर्च 2 रुपये है.
- Eva के स्टैला (Stella) वेरिएंट की कीमत 3.99 लाख रुपये है. इस गाड़ी को एक महीने में 800 किलोमीटर तक दौड़ाया जा सकता है. इस कार को भी एक किलोमीटर चलाने का खर्च 2 रुपये आता है.
- ईवी के वेगा (Vega) वेरिएंट की कीमत 4.49 लाख रुपये है. इस कार को एक महीने में 1200 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है.
