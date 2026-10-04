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हिंदी न्यूज़ऑटोकारों की रफ्तार पड़ेगी फीकी? FY27 में बाइक या ट्रक मारेंगे बाजी

कारों की रफ्तार पड़ेगी फीकी? FY27 में बाइक या ट्रक मारेंगे बाजी

FY27 में कारों की growth moderate हो सकती है, जबकि दोपहिया और commercial vehicles को बेहतर momentum मिलने की उम्मीद है. जानिए किस segment का outlook मजबूत है

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Oct 2026 07:35 PM (IST)
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भारत के ऑटो सेक्टर के लिए FY27 यानी वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी सामान्य होने की उम्मीद है. हालांकि, इस बार passenger vehicles यानी कारों के मुकाबले दोपहिया और commercial vehicles ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. 

Emkay की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मजबूत मांग, बेहतर pricing flexibility और FY27 में नए passenger vehicle models की सीमित pipeline के कारण 2-wheeler और commercial vehicle कंपनियां कार कंपनियों से बेहतर स्थिति में नजर आ रही हैं. सितंबर 2026 में भी दोपहिया retail sales में सालाना आधार पर 33% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि medium और heavy commercial vehicles की retail sales करीब 50% बढ़ीं.

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बाइक की डिमांड में क्यों आया उछाल?

दोपहिया सेगमेंट में demand recovery लगातार दिखाई दे रही है. Emkay के मुताबिक सितंबर 2026 में 2W retail sales की growth 33% रही, जो जुलाई में 29% और अगस्त में 21% थी. Rural demand, बेहतर financing और affordability इस recovery को सपोर्ट कर रहे हैं. ICRA का अनुमान है कि FY27 में domestic two-wheeler wholesale volumes 3-5% बढ़ सकते हैं. हालांकि, यह growth FY26 की मजबूत base के कारण moderate रह सकती है. यानी बाइक और स्कूटर सेगमेंट के लिए outlook सकारात्मक है, लेकिन बहुत तेज growth की गारंटी नहीं है.

ट्रकों की भी बढ़ रही रफ्तार

Commercial vehicle segment भी FY27 में मजबूत दावेदार बना हुआ है. ICRA के अनुसार FY27 में domestic CV wholesale volumes में 4-6% की वृद्धि हो सकती है. खासतौर पर FY27 की पहली तिमाही में CV wholesale volumes 18.3% बढ़े थे. Medium और heavy commercial vehicles यानी trucks की Q1 FY27 wholesale growth 19.6% रही, जिसे infrastructure activity, freight movement और GST से जुड़े affordability benefits का समर्थन मिला. हालांकि पूरे FY27 के लिए M&HCV segment की growth सिर्फ 1-3% रहने का अनुमान है, क्योंकि पिछली अवधि की मजबूत growth से base effect बढ़ गया है.

क्या कारों की बिक्री सच में फीकी पड़ेगी?

यह कहना सही नहीं होगा कि FY27 में कारों की बिक्री गिरने वाली है. ICRA ने FY27 में passenger vehicle wholesale volumes में 4-6% growth का अनुमान लगाया है. यानी कारों की demand बनी रहने की उम्मीद है, लेकिन FY26 की तुलना में growth की रफ्तार सामान्य हो सकती है. High base, हाल में हुई price hikes और inventory levels जैसे factors PV growth पर असर डाल सकते हैं. दूसरी ओर, नए models और SUVs की लगातार मांग segment को support कर रही है.

किसकी होगी असली बाजी?

ताजा आंकड़ों को देखें तो FY27 में दोपहिया और commercial vehicles को passenger vehicles की तुलना में कुछ फायदे मिलते दिख रहे हैं. Emkay ने भी 2W और CV OEMs को PVs की तुलना में बेहतर positioning वाला बताया है, खासकर commodity cost pressures के बीच pricing flexibility और limited new-PV launch pipeline के कारण. लेकिन इसे किसी एक segment की निश्चित जीत नहीं माना जा सकता. ICRA के forecasts में PV और CV दोनों के लिए 4-6% growth और 2W के लिए 3-5% growth का अनुमान है. इसलिए FY27 में competition काफी हद तक demand, rural economy, financing, नए launches और festive sales पर निर्भर करेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Oct 2026 07:35 PM (IST)
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