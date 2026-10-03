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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोबाइक से सस्ता है इन 6 EV कारों को चलाना, कीमत भी बेहद कम

बाइक से सस्ता है इन 6 EV कारों को चलाना, कीमत भी बेहद कम

बाइक से भी कम रनिंग कॉस्ट में चल सकती हैं ये 6 किफायती EV कारें. जानिए इनकी कीमत, रेंज और खासियत.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 03 Oct 2026 08:36 PM (IST)
बाइक से भी कम रनिंग कॉस्ट में चल सकती हैं ये 6 किफायती EV कारें. जानिए इनकी कीमत, रेंज और खासियत.

इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ पेट्रोल से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की ड्राइविंग का खर्च भी कम करना है. पेट्रोल बाइक की तुलना में इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रति किलोमीटर ऊर्जा खर्च काफी कम हो सकता है. यही वजह है कि अब कम बजट वाली EV कारें उन लोगों का ध्यान खींच रही हैं जो रोज शहर में लंबी दूरी तय करते हैं. भारत में 10 लाख रुपये के आसपास से शुरू होने वाली कुछ इलेक्ट्रिक कारें अब उपलब्ध हैं, जबकि Battery-as-a-Service जैसे विकल्प शुरुआती कीमत को और कम कर सकते हैं. हालांकि वास्तविक रनिंग कॉस्ट बिजली की दर, चार्जिंग के तरीके और ड्राइविंग पैटर्न पर निर्भर करेगी

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Tata Tiago EV इस लिस्ट की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. 2026 मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹6.99 लाख है. इसमें 19.2kWh और 24kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं, जबकि ARAI रेंज 226 km से 285 km तक है. छोटी कार होने के कारण यह मुख्य रूप से शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए बनाई गई है. इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से इसमें पेट्रोल इंजन वाली कार की तुलना में चलाने का खर्च कम हो सकता है.
Tata Tiago EV इस लिस्ट की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. 2026 मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹6.99 लाख है. इसमें 19.2kWh और 24kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं, जबकि ARAI रेंज 226 km से 285 km तक है. छोटी कार होने के कारण यह मुख्य रूप से शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए बनाई गई है. इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से इसमें पेट्रोल इंजन वाली कार की तुलना में चलाने का खर्च कम हो सकता है.
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अगर आपको छोटी इलेक्ट्रिक कार के बजाय SUV जैसा डिजाइन चाहिए, तो Tata Punch EV एक विकल्प है. 2026 मॉडल की शुरुआती कीमत ₹9.69 लाख है. इसमें 30kWh और 40kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं. 40kWh वर्जन की ARAI रेंज 468km तक है, जबकि Tata करीब 355km की real-world C75 range बताती है. कंपनी के अनुसार इसमें पेट्रोल कारों की तुलना में running और maintenance cost कम रखने पर भी फोकस किया गया है.
अगर आपको छोटी इलेक्ट्रिक कार के बजाय SUV जैसा डिजाइन चाहिए, तो Tata Punch EV एक विकल्प है. 2026 मॉडल की शुरुआती कीमत ₹9.69 लाख है. इसमें 30kWh और 40kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं. 40kWh वर्जन की ARAI रेंज 468km तक है, जबकि Tata करीब 355km की real-world C75 range बताती है. कंपनी के अनुसार इसमें पेट्रोल कारों की तुलना में running और maintenance cost कम रखने पर भी फोकस किया गया है.
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MG Comet EV शहर में चलाने के लिए बनाई गई सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹7.80 लाख है, जबकि MG के BaaS विकल्प में शुरुआती कीमत ₹4.99 लाख बताई गई है, जिसके साथ बैटरी के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क देना होता है. इसमें 17.4kWh तक की बैटरी और 230km की ARAI-सर्टिफाइड रेंज मिलती है. इसका छोटा आकार और 4.2 मीटर टर्निंग रेडियस इसे ट्रैफिक और तंग शहर की सड़कों के लिए उपयोगी बनाता है.
MG Comet EV शहर में चलाने के लिए बनाई गई सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹7.80 लाख है, जबकि MG के BaaS विकल्प में शुरुआती कीमत ₹4.99 लाख बताई गई है, जिसके साथ बैटरी के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क देना होता है. इसमें 17.4kWh तक की बैटरी और 230km की ARAI-सर्टिफाइड रेंज मिलती है. इसका छोटा आकार और 4.2 मीटर टर्निंग रेडियस इसे ट्रैफिक और तंग शहर की सड़कों के लिए उपयोगी बनाता है.
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Tata Tigor EV एक इलेक्ट्रिक sedan है और इसकी शुरुआती कीमत ₹12.49 लाख है. इसमें 26kWh बैटरी पैक मिलता है और Tata के अनुसार इसकी ARAI-certified range 315km है. कंपनी के मुताबिक यह 59 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक DC fast charging कर सकती है. अगर किसी खरीदार को hatchback के बजाय ज्यादा boot space वाली electric sedan चाहिए, तो Tigor EV एक विकल्प है.
Tata Tigor EV एक इलेक्ट्रिक sedan है और इसकी शुरुआती कीमत ₹12.49 लाख है. इसमें 26kWh बैटरी पैक मिलता है और Tata के अनुसार इसकी ARAI-certified range 315km है. कंपनी के मुताबिक यह 59 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक DC fast charging कर सकती है. अगर किसी खरीदार को hatchback के बजाय ज्यादा boot space वाली electric sedan चाहिए, तो Tigor EV एक विकल्प है.
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Tata Nexon EV इस लिस्ट की सबसे महंगी कारों में से एक है, लेकिन यह एक ज्यादा बड़ी और practical electric SUV है. इसकी कीमत ₹12.49 लाख से शुरू होती है. इसमें 30kWh और 45kWh बैटरी विकल्प उपलब्ध हैं. 45kWh वर्जन के साथ ज्यादा रेंज और लंबी दूरी के इस्तेमाल की सुविधा मिलती है. Nexon EV उन खरीदारों के लिए बेहतर फिट हो सकती है जिन्हें छोटी city EV के बजाय परिवार के लिए ज्यादा जगह और SUV-style package चाहिए.
Tata Nexon EV इस लिस्ट की सबसे महंगी कारों में से एक है, लेकिन यह एक ज्यादा बड़ी और practical electric SUV है. इसकी कीमत ₹12.49 लाख से शुरू होती है. इसमें 30kWh और 45kWh बैटरी विकल्प उपलब्ध हैं. 45kWh वर्जन के साथ ज्यादा रेंज और लंबी दूरी के इस्तेमाल की सुविधा मिलती है. Nexon EV उन खरीदारों के लिए बेहतर फिट हो सकती है जिन्हें छोटी city EV के बजाय परिवार के लिए ज्यादा जगह और SUV-style package चाहिए.
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Citroën ë-C3X उन खरीदारों के लिए एक और विकल्प है जो कम शुरुआती लागत में EV चाहते हैं. इसके BaaS विकल्प की शुरुआती कीमत ₹6.98 लाख से बताई गई है, जिसके साथ ₹2.26 प्रति किलोमीटर का battery charge लागू होता है. Citroën के अनुसार ë-C3X की maintenance cost करीब 19 पैसे प्रति किलोमीटर है. सितंबर 2026 में कंपनी ने इसके Extended वर्जन को 330km की certified range के साथ भी पेश किया है.
Citroën ë-C3X उन खरीदारों के लिए एक और विकल्प है जो कम शुरुआती लागत में EV चाहते हैं. इसके BaaS विकल्प की शुरुआती कीमत ₹6.98 लाख से बताई गई है, जिसके साथ ₹2.26 प्रति किलोमीटर का battery charge लागू होता है. Citroën के अनुसार ë-C3X की maintenance cost करीब 19 पैसे प्रति किलोमीटर है. सितंबर 2026 में कंपनी ने इसके Extended वर्जन को 330km की certified range के साथ भी पेश किया है.
Published at : 03 Oct 2026 08:36 PM (IST)
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Ev Cars

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