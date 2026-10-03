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बाइक से सस्ता है इन 6 EV कारों को चलाना, कीमत भी बेहद कम
बाइक से भी कम रनिंग कॉस्ट में चल सकती हैं ये 6 किफायती EV कारें. जानिए इनकी कीमत, रेंज और खासियत.
इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ पेट्रोल से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की ड्राइविंग का खर्च भी कम करना है. पेट्रोल बाइक की तुलना में इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रति किलोमीटर ऊर्जा खर्च काफी कम हो सकता है. यही वजह है कि अब कम बजट वाली EV कारें उन लोगों का ध्यान खींच रही हैं जो रोज शहर में लंबी दूरी तय करते हैं. भारत में 10 लाख रुपये के आसपास से शुरू होने वाली कुछ इलेक्ट्रिक कारें अब उपलब्ध हैं, जबकि Battery-as-a-Service जैसे विकल्प शुरुआती कीमत को और कम कर सकते हैं. हालांकि वास्तविक रनिंग कॉस्ट बिजली की दर, चार्जिंग के तरीके और ड्राइविंग पैटर्न पर निर्भर करेगी
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Published at : 03 Oct 2026 08:36 PM (IST)
Tags :Ev Cars
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