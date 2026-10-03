बाइक से सस्ता है इन 6 EV कारों को चलाना, कीमत भी बेहद कम

MG Comet EV शहर में चलाने के लिए बनाई गई सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹7.80 लाख है, जबकि MG के BaaS विकल्प में शुरुआती कीमत ₹4.99 लाख बताई गई है, जिसके साथ बैटरी के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क देना होता है. इसमें 17.4kWh तक की बैटरी और 230km की ARAI-सर्टिफाइड रेंज मिलती है. इसका छोटा आकार और 4.2 मीटर टर्निंग रेडियस इसे ट्रैफिक और तंग शहर की सड़कों के लिए उपयोगी बनाता है.