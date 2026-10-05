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हिंदी न्यूज़ऑटोCarKia Sorento खरीदें या छोड़ दें? 3 खूबियां और 3 कमियां कर देंगी फैसला

Kia Sorento खरीदें या छोड़ दें? 3 खूबियां और 3 कमियां कर देंगी फैसला

Kia Sorento में premium features, diesel-hybrid powertrains और AWD का विकल्प मिलता है. जानिए इसकी 3 खूबियां और 3 कमियां

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 05 Oct 2026 08:47 AM (IST)
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Kia Sorento भारत में कंपनी की बड़ी और premium 7-seater SUV है, जिसे Seltos से ऊपर रखा गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹27.99 लाख से शुरू होकर ₹38.49 लाख तक जाती है. SUV में 2.2-लीटर diesel और 1.6-लीटर turbo-petrol strong-hybrid powertrain के विकल्प मिलते हैं. Diesel इंजन 193 PS की पावर और 442 Nm का टॉर्क देता है, जबकि hybrid setup में 180 PS petrol engine के साथ 65 PS electric motor मिलती है. दोनों powertrains automatic gearbox के साथ आते हैं और चुनिंदा variants में AWD का विकल्प भी मिलता है. 

Sorento की पहली बड़ी खूबी इसका powertrain choice है, क्योंकि खरीदार ज्यादा torque वाले diesel या efficiency-focused hybrid में से अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव कर सकता है. दूसरी खूबी इसका premium cabin और फीचर पैकेज है. इसमें 12.3-इंच touchscreen, 12.3-इंच digital instrument cluster, panoramic sunroof, ventilated seats और Bose sound system जैसे फीचर्स मिलते हैं. ऊंचे variants में 360-degree camera, head-up display, digital IRVM और ADAS जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं.

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आराम और प्रीमियम केबिन इसकी बड़ी ताकत

Sorento की तीसरी बड़ी खूबी इसका comfort-oriented driving experience है. Reviews के मुताबिक इसका suspension खराब सड़कों पर झटकों को अच्छी तरह absorb करता है और हाईवे पर SUV स्थिर महसूस होती है. Cabin में materials और technology इसे premium feel देते हैं, जिससे लंबी दूरी की family journeys के लिए यह अच्छा विकल्प बन सकती है. लेकिन यहीं इसकी पहली कमी भी सामने आती है. तीन rows होने के बावजूद तीसरी row full-size adults के लिए हमेशा पर्याप्त आरामदायक नहीं है और इसे बच्चों या कम लंबी यात्राओं के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जा सकता है. दूसरी कमी इसकी कीमत है. शुरुआती कीमत आकर्षक दिखती है, लेकिन बेहतर-equipped variants की कीमत ₹38 लाख से ऊपर पहुंच जाती है. इस स्तर पर ग्राहक को Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron और अन्य premium SUVs जैसे विकल्प भी मिलते हैं, इसलिए top variant को सीधे value-for-money कहना सही नहीं होगा.

Driving के मामले में भी जानें इसकी कमी

Sorento की तीसरी कमी उन खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है जो बड़ी SUV में sporty और engaging driving experience चाहते हैं. इसका setup ज्यादा comfort और refinement पर केंद्रित है. इसलिए जो ग्राहक तेज steering response और ज्यादा dynamic handling चाहते हैं, उन्हें कुछ rivals ज्यादा पसंद आ सकते हैं. वहीं hybrid को सिर्फ mileage के आधार पर चुनना भी सही नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक fuel efficiency driving conditions, traffic और driving style पर निर्भर करेगी. इसी तरह AWD हर variant में standard नहीं है, इसलिए खरीदारी से पहले चुने गए variant की equipment list देखना जरूरी है. Sorento का feature list मजबूत है, लेकिन सभी premium features हर variant में नहीं मिलते. इसलिए केवल शुरुआती कीमत देखकर फैसला करने के बजाय उस variant की कीमत और उसमें मिलने वाले फीचर्स की तुलना करनी चाहिए.

तो Kia Sorento खरीदें या छोड़ दें?

अगर आपकी प्राथमिकता एक premium family SUV है, जिसमें आरामदायक ride, शानदार cabin, आधुनिक features और diesel के साथ strong-hybrid का विकल्प चाहिए, तो Kia Sorento को shortlist किया जा सकता है. खासकर उन buyers के लिए यह दिलचस्प है जिन्हें highway comfort और premium features चाहिए. लेकिन अगर आपके लिए सातों सीटों पर adult-friendly space, ज्यादा sporty driving या सबसे बेहतर value-for-money प्राथमिकता है, तो दूसरे विकल्पों को भी देखना जरूरी है. ईमानदार तौर पर Sorento की सबसे बड़ी खूबियां इसका powertrain choice, comfort और features हैं, जबकि third-row practicality, top-end pricing और less-sporty driving character इसकी प्रमुख कमियां हैं. इसलिए खरीदने से पहले तीसरी row में बैठकर देखना और अपने पसंदीदा variant की on-road कीमत की तुलना rivals से करना बेहतर रहेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Oct 2026 08:47 AM (IST)
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