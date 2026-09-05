कार पार्क करते समय पहिए सीधा रखें या मोड़कर, इससे क्या असर पड़ता है?

रोजाना गाड़ी चलाने वाले ज्यादातर लोग पार्किंग करते वक्त इस बात पर ध्यान नहीं देते कि गाड़ी के अगले पहिए किस दिशा में हैं. लेकिन कार एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहियों की यह छोटी सी पोजीशन गाड़ी के स्टीयरिंग सिस्टम की सेहत और सुरक्षा, दोनों पर असर डाल सकती है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस स्थिति में पहिए सीधे रखने चाहिए और कब उन्हें मोड़कर रखना सही रहता है.

कब रखें पहिए को सीधा

समतल सड़क या सामान्य पार्किंग जगहों पर गाड़ी पार्क करते समय पहियों को सीधा रखना बेहतर माना जाता है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पहिए मुड़े होने पर स्टीयरिंग सिस्टम पर लगातार दबाव बना रहता है. हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ियों में जब पहिए पूरी तरह मोड़कर खड़े किए जाते हैं, तो सिस्टम के अंदर दबाव बना रहता है.

लंबे समय तक ऐसा होने पर स्टीयरिंग पंप की सील और रबर पार्ट्स पर जोर पड़ता है, जिससे वे समय से पहले घिस सकते हैं या उनमें लीकेज की समस्या आ सकती है. इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ियों में भी अगर पहिए बार-बार पूरी तरह मोड़कर छोड़े जाएं, तो इससे स्टीयरिंग मोटर और उससे जुड़े पुर्जों पर असर पड़ सकता है.

पहिए को सीधा रखनें के फायदे

दरअसल, सीधे पहियों वाली गाड़ी को धक्का देकर आगे-पीछे खिसकाना ज्यादा आसान होता है, खासकर तब जब बगल में खड़ी किसी गाड़ी को निकालने के लिए आपकी गाड़ी को थोड़ा सरकाना पड़े. भीड़भाड़ वाली पार्किंग जगहों पर, जहां जगह सीमित होती है, वहां सीधे पहिए दूसरी गाड़ियों के आने-जाने में रुकावट भी नहीं बनते. वहीं अगर पहिए मुड़े हुए हों, तो गाड़ी को धक्का देकर हिलाना मुश्किल हो जाता है और यह दूसरी गाड़ियों के रास्ते में भी आ सकती है.

इसके अलावा टाई रॉड और स्टीयरिंग रैक जैसे पार्ट्स भी लगातार मुड़ी हुई पोजीशन में रहने से ज्यादा दबाव झेलते हैं. समय के साथ यह दबाव इन पुर्जों में ढीलापन ला सकता है, जिसका सीधा असर गाड़ी के व्हील अलाइनमेंट पर पड़ता है. खराब अलाइनमेंट की वजह से टायर असमान रूप से घिसने लगते हैं, स्टीयरिंग हल्का ढीला महसूस होता है और गाड़ी हाईवे पर एक तरफ खिंचने लगती है.

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कब रखें पहिए को मोड़कर

अगर गाड़ी किसी चढ़ाई या उतार वाली सड़क पर खड़ी की जा रही है, तो वहां पहियों को मोड़कर रखना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. इसके पीछे तर्क यह है कि अगर किसी वजह से हैंडब्रेक ढीला पड़ जाए या फेल हो जाए, और गाड़ी अपने आप खिसकने लगे, तो मुड़े हुए पहिए गाड़ी को सामने या पीछे खड़ी दूसरी गाड़ियों या सड़क के बीच में लुढ़कने से रोकते हैं. ढलान पर चढ़ाई की तरफ पार्क करते समय पहियों को फुटपाथ या किनारे की तरफ मोड़ने और उतार की तरफ पार्क करते समय पहियों को सड़क की तरफ मोड़ने की सलाह दी जाती है, ताकि गाड़ी लुढ़ककर खतरा पैदा न करे.

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