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हिंदी न्यूज़ऑटोCarआने वाले दिनों में लॉन्च होंगी ये डीजल SUVs, देख लें लिस्ट

आने वाले दिनों में लॉन्च होंगी ये डीजल SUVs, देख लें लिस्ट

डीजल कारों के शौकीनों के लिए बड़ी खबर. भारतीय बाजार में जल्द एंट्री मारेंगी ये 5 दमदार डीजल SUVs, फॉर्च्यूनर से लेकर टाटा सिएरा तक, देखें फीचर्स और लॉन्चिंग की पूरी लिस्ट.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 05 Sep 2026 08:26 AM (IST)
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भारत में डीजल SUVs को पसंद करने वालों की कमी नहीं है. लंबी दूरी की यात्रा हो या ज्यादा माइलेज की जरूरत, कई ग्राहक आज भी डीजल इंजन को प्राथमिकता देते हैं. यही वजह है कि कार कंपनियां आने वाले महीनों में कई नई और अपडेटेड डीजल SUVs लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इनमें कुछ पूरी तरह नई गाड़ियां हैं, तो कुछ मौजूदा मॉडल्स के फेसलिफ्ट वर्जन. आइए जानते हैं कौन-कौन सी डीजल SUVs जल्द बाजार में दस्तक देने वाली हैं.

न्यू-जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर

Toyota Fortuner भारत में प्रीमियम SUV सेगमेंट की सबसे पॉपुलर गाड़ियों में शामिल है. कंपनी अब इसके नए जेनरेशन मॉडल पर काम कर रही है, जिसका वैश्विक स्तर पर डेब्यू 2026 के आखिर में होने की उम्मीद है. इसके बाद भारत में इसे लॉन्च किया जाएगा. नई Fortuner को अपडेटेड प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है और इसमें पूरी तरह नया डिजाइन, बड़े अलॉय व्हील और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर मिलने की उम्मीद है. यह 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ आ सकती है.

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट

Mahindra भी अपनी पॉपुलर SUVs Scorpio N और Scorpio Classic के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है. इन दोनों गाड़ियों में हल्के डिजाइन बदलाव और फीचर्स में अपडेट देखने को मिल सकते हैं, जबकि मौजूदा 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन को बरकरार रखा जाएगा. यह फेसलिफ्ट आने वाले महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद है.

Kia Sorento डीजल वर्जन में होगी लॉन्च

Kia ने हाल ही में अपनी थ्री-रो SUV Sorento को अनवील किया है, जो डीजल, हाइब्रिड और AWD जैसे कई विकल्पों के साथ आएगी. यह गाड़ी प्रीमियम सेगमेंट में उन ग्राहकों को टारगेट करेगी, जो बड़ी और दमदार SUV की तलाश में हैं. इसका डीजल वर्जन खासतौर पर लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल और डीजल से क्यों सस्ती होती है CNG, भारत में कहां हैं इसके भंडार?

टाटा सिएरा

टाटा मोटर्स अपनी सबसे मशहूर और आइकॉनिक गाड़ी सिएरा को एक बार फिर नए अंदाज में वापस ला रही है。 इस एसयूवी को लेकर कार प्रेमियों में भारी उत्साह है. कंपनी इसे इलेक्ट्रिक के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों में भी पेश करेगी. डीजल वेरिएंट में ग्राहकों को वही आजमाया हुआ 2.0-लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है.

हुंडई टक्सन फेसलिफ्ट

हुंडई भी अपनी प्रीमियम एसयूवी टक्सन का नया और अपडेटेड वर्जन लाने की तैयारी में है. टक्सन के नए मॉडल के डिजाइन को और भी स्पोर्टी और अट्रैक्टिव बनाया गया है. इसमें ग्राहकों को 2.0-लीटर का पावरफुल डीजल इंजन मिलना जारी रहेगा, जो ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ आएगा. इसके साथ ही, नई टक्सन में सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए एडवांस लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: SUV के आगे Hatchback कारें फेल, बिक्री के आंकड़े कर देंगे हैरान

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Tata Sierra Next Gen Toyota Fortuner
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