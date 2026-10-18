Ferrari प्रेमियों के लिए खुशखबरी, भारत पहुंचीं दुनिया की सबसे महंगी कारें

रफ्तार और लग्जरी के शौकीनों के लिए देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा और अनोखा इवेंट शुरू हो चुका है. मशहूर सुपरकार निर्माता कंपनी Ferrari ने भारत में अपनी बेहद लोकप्रिय वैश्विक प्रदर्शनी Ferrari Universo Exhibition की शुरुआत कर दी है. दिल्ली के द्वारका में स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इस शानदार ऑटो शो का आयोजन किया गया है.

यह प्रदर्शनी इतनी विशाल है कि इसे कई बड़े हॉल्स में फैलाया गया है, जहां फेरारी के सुनहरे इतिहास से लेकर उसके भविष्य की झलक देखने को मिल रही है. इस ऑटो शो में फेरारी की अब तक की सबसे प्रतिष्ठित कारों, रेसिंग गाड़ियों और पहली बार भारत आई पहली ऑल-इलेक्ट्रिक कार को प्रदर्शित किया गया है. आइए जानते हैं कि इस खास प्रदर्शनी में कौन-कौन सी गाड़ियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

फॉर्मूला 1 से लेकर विंटेज क्लासिक कारों का जलवा

इस आलीशान प्रदर्शनी की शुरुआत रेसिंग के दीवानों को रोमांचित करने वाले हॉल से होती है. शो के एंट्री हॉल में फेरारी की मशहूर F1 रेस कार और दुनिया की सबसे कठिन रेसों में से एक Le Mans की विजेता रेस कार को रखा गया है. इसके ठीक बाद के सेक्शन में GT3 रेसिंग कारों की रेंज देखने को मिलती है, जो अपनी गजब की रफ्तार के लिए जानी जाती हैं.

रेस कारों से आगे बढ़ते ही क्लासिक कारों का सेक्शन शुरू होता है, जो पुरानी और ऐतिहासिक कारों के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. इस हिस्से में फेरारी की अब तक की सबसे आइकोनिक हाइपरकार Ferrari F50 और क्लासिक Daytona को प्रदर्शित किया गया है. इसके साथ ही, यहां 612 Scaglietti कार भी मौजूद है, जिसने कई साल पहले भारत का एक ऐतिहासिक दौरा किया था और भारतीय सड़कों पर दौड़ लगाई थी.

आइकॉनिक हाइपरकार्स और आधुनिक मॉडल्स

प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण इसके हाइपरकार और आधुनिक कारों वाले हॉल्स हैं. हाइपरकार सेक्शन की शुरुआत फेरारी की बेहद मशहूर और लिमिटेड एडिशन La Ferrari से होती है, जिसमें दमदार V12 इंजन दिया गया है. इसके बाद के हॉल में फेरारी के सबसे लेटेस्ट मॉडल्स को रखा गया है. यहां फेरारी की पहली चार दरवाजों वाली Purosangue SUV मौजूद है, जिसमें कंपनी ने अपना पारंपरिक वी12 इंजन दिया है. इसके साथ ही, नई 12 Cilindri Manuale भी दिखाई गई है, जो फेरारी की आधुनिक कारों में मैनुअल गियरबॉक्स की वापसी को दर्शाती है.

इस प्रदर्शनी में कंपनी ने अपनी Testarossa Spider को भी पेश किया है, जो अब आधुनिक प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आती है, और इसके साथ सुंदर Amalfi Spider को भी शोकेस किया गया है. इस आधुनिक लाइनअप आकर्षण का केंद्र फेरारी की बिल्कुल नई और सीमित संख्या में बनने वाली F80 Hypercar है.

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फेरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार Luce

इस पूरी प्रदर्शनी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाला आकर्षण फेरारी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक सुपरकार Ferrari Luce है. फेरारी ने इस ऐतिहासिक इवेंट के जरिए अपनी इस पहली EV को भारत में पहली बार पेश किया है.

तकनीक की बात करें तो Ferrari Luce एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सुपरकार है, जो चार पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आती है. यह मोटर्स मिलकर 1000 bhp से भी ज्यादा की पावर पैदा करती हैं. रफ्तार के साथ-साथ यह कार रेंज के मामले में भी बेहद शानदार है, क्योंकि एक बार फुल चार्ज होने पर यह 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी आसानी से तय कर सकती है.

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