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हिंदी न्यूज़ऑटोCarE85 फ्यूल के साथ आ सकती है मारूति की यह कार, जानिए इसकी खासियत

E85 फ्यूल के साथ आ सकती है मारूति की यह कार, जानिए इसकी खासियत

85 प्रतिशत इथेनॉल और पेट्रोल के मिक्स ईंधन से दौड़ेगी मारुति की नई फ्लेक्स-फ्यूल कार, पेट्रोल के मुकाबले बेहद कम कीमत में मिलेगा बंपर माइलेज, जानिए लॉन्चिंग और फीचर्स

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Oct 2026 08:09 PM (IST)
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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में पर्यावरण के अनुकूल और किफायती ईंधन विकल्पों की मांग लगातार बढ़ रही है. भारत सरकार भी देश में कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को तेजी से बढ़ावा दे रही है. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने कुछ समय पहले ही देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार के रूप में WagonR Bio-Flex को बाजार में उतारा था. अब ताजा खबरों के मुताबिक, Maruti Suzuki अपनी एक और बेहद लोकप्रिय और एडवांस एसयूवी Maruti Victoris को भी E85 Flex Fuel तकनीक के साथ बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है.

टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई नई कार

हाल ही में मारुति की इस नई गाड़ी को सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है. इस टेस्ट व्हीकल पर हरियाणा का अस्थाई रेड रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा हुआ था, जिससे यह साफ होता है कि कंपनी इस पर कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव टेस्ट कर रही है. ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह टेस्ट-म्यूल Maruti Victoris का नया ग्रीन-फ्यूल वेरिएंट हो सकता है, जिसे कंपनी कंप्रेस्ड बायो-मीथेन गैस या फिर E85 फ्लेक्स फ्यूल तकनीक के साथ जांच रही है.

क्या है E85 फ्लेक्स फ्यूल तकनीक?

E85 फ्यूल का मतलब एक ऐसे ईंधन से है जिसमें 85 प्रतिशत तक एथेनॉल और 15 प्रतिशत सामान्य पेट्रोल का मिश्रण होता है. सामान्य गाड़ियां इस ईंधन पर नहीं चल सकतीं क्योंकि एथेनॉल के कारण इंजन के कल्पुर्जे जल्दी खराब हो सकते हैं.

इसलिए फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के इंजन को खास तौर पर मॉडिफाई किया जाता है. मारुति की इस नई तकनीक वाले इंजन में अपग्रेडेड फ्यूल इंजेक्टर्स, नया फ्यूल पंप, मजबूत फ्यूल लाइन्स और एक खास एथेनॉल सेंसर लगाया जाता है, जो फ्यूल में एथेनॉल की मात्रा को खुद पहचान कर इंजन की परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर लेता है.

दमदार इंजन और शानदार फीचर्स की उम्मीद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Maruti Victoris के इस ग्रीन-फ्यूल वेरिएंट में कंपनी का आजमाया हुआ 1.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जिसे फ्लेक्स-फ्यूल या बायो-गैस के लिए ट्यून किया गया होगा. गाड़ी के लुक और डिजाइन में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी पर स्पेशल Bio-Flex या CBG की बैजिंग देखने को मिल सकती है. इसके अलावा गाड़ी के अंदर पहले की तरह ही टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सुरक्षा के लिए शानदार सेफ्टी फीचर्स मिलते रहेंगे.

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कब तक होगी लॉन्च?

मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों में कई तरह की ग्रीन तकनीकों जैसे हाइब्रिड, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और एथेनॉल पर एक साथ काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य भी साल 2027 तक देश भर में 5,000 एथेनॉल फ्यूल स्टेशन खोलने का है. हालांकि कंपनी ने अभी तक Victoris के इस नए वेरिएंट की लॉन्चिंग डेट या कीमत को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन टेस्टिंग की रफ्तार को देखकर लगता है कि कंपनी इसे बहुत जल्द भारतीय बाजार में पेश कर सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Oct 2026 08:09 PM (IST)
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