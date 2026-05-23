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नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट का कौन-सा वैरिएंट आपके लिए बेस्ट? एक क्लिक में जानें सारे फीचर्स

New Honda City Facelift: नई हौंडा सिटी फेसलिफ्ट कई नए फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन के साथ आई है. अलग अलग वैरिएंट में फीचर्स और कीमत का फर्क समझकर ही सही मॉडल चुनना सही साबित हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 23 May 2026 03:17 PM (IST)
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New Honda City Facelift: हौंडा ने अपनी नई सिटी फेसलिफ्ट को ज्यादा प्रीमियम लुक और एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया है. नई डिजाइन, बड़ी टचस्क्रीन और कई नए फीचर्स के कारण यह सेडान फिर चर्चा में आ गई है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका कौन-सा वैरिएंट खरीदना सबसे ज्यादा समझदारी वाला फैसला होगा. कई बार लोग सिर्फ टॉप मॉडल देखकर फैसला ले लेते हैं, जबकि मिड वैरिएंट भी कई जरूरी फीचर्स के साथ बेहतर वैल्यू दे सकता है. 

नई Honda City फेसलिफ्ट में पेट्रोल और Hybrid दोनों विकल्प मिलते हैं. साथ ही अलग अलग वैरिएंट में फीचर्स और कीमत का अंतर भी काफी है. ऐसे में सही मॉडल चुनने के लिए अपनी जरूरत और बजट समझना जरूरी हो जाता है. अगर सही वैरिएंट चुन लिया जाए तो कम खर्च में ज्यादा फीचर्स और बेहतर ड्राइविंग अनुभव मिल सकता है.

मिड वैरिएंट दे सकता है सबसे ज्यादा वैल्यू

नई Honda City फेसलिफ्ट के मिड वैरिएंट को कई एक्सपर्ट्स सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मान रहे हैं. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एलईडी लाइट्स और कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं. ऐसे ग्राहक जो प्रीमियम फील चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए यह विकल्प बेहतर माना जा सकता है. वहीं टॉप वैरिएंट में ADAS, 360 डिग्री कैमरा और पावर्ड सीट जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. 

अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादा हाईवे पर होती है और आप ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहते हैं तो टॉप मॉडल आपके लिए सही हो सकता है. दूसरी तरफ बेस मॉडल उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है जो सिर्फ Honda की भरोसेमंद सेडान कम कीमत में खरीदना चाहते हैं. यानी सही वैरिएंट पूरी तरह आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें: किन पैरामीटर्स से गुजरकर 5 स्टार रेटिंग पाती हैं नई कारें, कौन-सी सेफ्टी रेटिंग है सबसे बेस्ट?

Hybrid मॉडल बना सकता है लंबी दूरी का सफर सस्ता

नई हौंडा सिटी का Hybrid वर्जन भी काफी चर्चा में है क्योंकि कंपनी इसमें 27.2kmpl तक माइलेज का दावा कर रही है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच यह मॉडल लंबे समय में काफी बचत करा सकता है. Hybrid सिस्टम शहर के ट्रैफिक में ज्यादा फायदा देता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर का सपोर्ट मिलता है. हालांकि इसकी शुरुआती कीमत सामान्य पेट्रोल मॉडल से ज्यादा हो सकती है. 

लेकिन जो लोग ज्यादा ड्राइव करते हैं उनके लिए यह खर्च समय के साथ रिकवर हो सकता है. इसके अलावा Hybrid मॉडल ज्यादा स्मूद और शांत ड्राइविंग अनुभव भी देता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप लंबे समय के लिए कार खरीद रहे हैं तो Hybrid वैरिएंट बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. वहीं कम रनिंग वाले ग्राहकों के लिए सामान्य पेट्रोल मॉडल भी काफी अच्छा माना जाता है.

यह भी पढ़ें: Honda ने भारत में पेश की नई SUV ZR-V, जानिए किन खास फीचर्स से लैस है यह गाड़ी?

Published at : 23 May 2026 03:17 PM (IST)
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City Hybrid Honda City Facelift Honda City Variants Honda Sedan India Best Variant
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