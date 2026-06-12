FASTag यूज करते हैं? ये 5 बातें नहीं जानते तो बेवजह कट सकते हैं पैसे

FASTag Rules: FASTag ने देश में टोल भुगतान को काफी आसान बना दिया है. अब ज्यादातर वाहन बिना रुके टोल प्लाजा पार कर लेते हैं और भुगतान अपने आप हो जाता है. लेकिन कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि उनके FASTag से गलत तरीके से पैसे कट गए या जरूरत से ज्यादा रकम डेबिट हो गई. इसकी वजह अक्सर तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि कुछ जरूरी नियमों की जानकारी न होना होती है. अगर आप भी रोजाना हाईवे पर सफर करते हैं या कभी-कभार टोल रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो FASTag से जुड़ी कुछ अहम बातों को जानना जरूरी है.

छोटी सी लापरवाही आपके खाते से अतिरिक्त रकम कटवा सकती है. इसलिए वाहन मालिकों को बैलेंस, केवाईसी और टैग की स्थिति पर लगातार नजर रखनी चाहिए. सही जानकारी होने पर न केवल समय बचेगा बल्कि अनावश्यक खर्च से भी बचा जा सकेगा.

बैलेंस और केवाईसी पर रखें नजर, वरना हो सकती है परेशानी

FASTag इस्तेमाल करने वालों के लिए सबसे जरूरी बात है कि खाते में हमेशा पर्याप्त बैलेंस बना रहे. अगर बैलेंस कम होगा तो टोल प्लाजा पर भुगतान में दिक्कत आ सकती है और कई मामलों में अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है. इसके साथ ही केवाईसी अपडेट रखना भी जरूरी है. जिन यूजर्स की केवाईसी पूरी नहीं होती, उनका FASTag कभी भी इनएक्टिव हो सकता है. वाहन बेचने या नया वाहन खरीदने की स्थिति में पुराने FASTag को तुरंत बंद कराना चाहिए.

कई लोग पुराना टैग सक्रिय छोड़ देते हैं, जिससे बाद में गलत कटौती की शिकायतें सामने आती हैं. समय-समय पर बैंक या जारीकर्ता कंपनी के ऐप में लॉग इन करके टैग की स्थिति और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक करते रहना चाहिए. इससे किसी भी गलत कटौती का पता जल्दी चल जाता है.

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एक वाहन पर एक ही FASTag रखें, ट्रांजैक्शन अलर्ट जरूर देखें

कई वाहन मालिक एक ही वाहन पर दो FASTag लगा लेते हैं या पुराने टैग को हटाए बिना नया टैग सक्रिय कर देते हैं. ऐसी स्थिति में सिस्टम भ्रमित हो सकता है और भुगतान संबंधी समस्या सामने आ सकती है. सरकार ने भी एक वाहन-एक FASTag नियम पर जोर दिया है. इसके अलावा हर टोल भुगतान के बाद आने वाले एसएमएस और ट्रांजैक्शन अलर्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर किसी टोल प्लाजा पर गलत राशि कटती है तो उसकी शिकायत तुरंत दर्ज कराई जा सकती है.

वाहन के विंडशील्ड पर FASTag सही जगह चिपकाना भी जरूरी है ताकि स्कैनिंग में दिक्कत न आए. यदि टैग खराब हो गया है या पढ़ा नहीं जा रहा है तो उसे समय रहते बदलवा लेना चाहिए. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर वाहन मालिक FASTag से जुड़े ज्यादातर विवादों और अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं.

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