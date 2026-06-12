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हिंदी न्यूज़ऑटोCarकभी सड़कों पर राज करती थीं ये कारें, आज नई पीढ़ी इनके नाम तक नहीं जानती

कभी सड़कों पर राज करती थीं ये कारें, आज नई पीढ़ी इनके नाम तक नहीं जानती

Iconic Cars: एक समय भारतीय सड़कों पर राज करने वाली कई मशहूर कारें आज इतिहास बन चुकी हैं. नई पीढ़ी इनमें से कई कारों के नाम तक नहीं जानती. जानिए उन आइकॉनिक मॉडलों की कहानी.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 03:31 PM (IST)
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Iconic Cars: भारत का ऑटोमोबाइल बाजार पिछले दो दशकों में पूरी तरह बदल चुका है. आज सड़कों पर नई तकनीक, एडवांस फीचर्स और शानदार डिजाइन वाली कारें दिखाई देती हैं. लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब कुछ चुनिंदा कारें भारतीय सड़कों पर राज करती थीं. इन कारों को खरीदना हर परिवार का सपना माना जाता था और कई मॉडलों के लिए महीनों नहीं बल्कि सालों तक इंतजार करना पड़ता था. उस समय कार सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि परिवार की पहचान और प्रतिष्ठा का हिस्सा होती थी. 

हालांकि समय के साथ तकनीक बदली, ग्राहकों की पसंद बदली और बाजार में नए खिलाड़ी आ गए. नतीजा यह हुआ कि कभी सबसे लोकप्रिय रहने वाली कई कारें धीरे-धीरे बाजार से गायब हो गईं. आज की युवा पीढ़ी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन कारों को कभी देखा तक नहीं है. फिर भी इन कारों का भारतीय ऑटो इतिहास में एक खास स्थान हमेशा बना रहेगा.

मारुति 800 से एंबेसडर तक, हर घर का सपना थीं ये कारें

जब भारतीय कार बाजार की बात होती है तो Maruti 800 का नाम सबसे पहले लिया जाता है. यह कार लाखों परिवारों की पहली कार बनी थी. कम कीमत, आसान मेंटेनेंस और भरोसेमंद प्रदर्शन ने इसे बेहद लोकप्रिय बना दिया था. वहीं Ambassador को सरकारी अधिकारियों, नेताओं और बड़े कारोबारियों की पसंद माना जाता था. इसकी मजबूत बनावट और विशाल केबिन इसे खास बनाते थे. 

Hindustan Contessa को भारत की पहली मसल कार जैसा दर्जा मिला था और इसका स्टाइल युवाओं को खूब पसंद आता था. इसके अलावा Premier Padmini भी एक समय सड़कों पर खूब दिखाई देती थी. इन कारों ने कई वर्षों तक भारतीय बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखा. लेकिन नई तकनीक और बदलती जरूरतों के सामने ये मॉडल धीरे-धीरे पीछे छूट गए.

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बदलते समय के साथ खत्म हुआ इन कारों का दौर

ऑटो सेक्टर में तेजी से हुए बदलाव ने पुराने लोकप्रिय मॉडलों की जगह नई कारों को दे दी. ग्राहकों ने बेहतर माइलेज, ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, एयरबैग, टचस्क्रीन और आधुनिक तकनीक वाली कारों को अपनाना शुरू कर दिया. पुराने मॉडल इन नई जरूरतों के अनुसार खुद को पूरी तरह अपडेट नहीं कर पाए. इसके अलावा सख्त उत्सर्जन नियमों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भी इन कारों की वापसी मुश्किल बना दी. 

आज भले ही ये कारें बाजार में नहीं बिकतीं, लेकिन कार प्रेमियों के बीच इनकी यादें अब भी जिंदा हैं. कई लोग आज भी इन्हें क्लासिक कार के रूप में संभालकर रखते हैं. भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास की बात हो और Maruti 800, Ambassador, Contessa या Premier Padmini का जिक्र न हो, ऐसा शायद ही कभी हो. यही वजह है कि ये कारें भले सड़कों से गायब हो गई हों, लेकिन लोगों की यादों में आज भी जिंदा हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 12 Jun 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Ambassador Maruti 800 Classic Cars Iconic Cars Contessa
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