कार की Windshield पर बने डॉट्स का क्या है राज? सिर्फ डिजाइन नहीं, इसके पीछे है बड़ा कारण

अक्सर हम अपनी कार से जुड़ी कई चीजों को रोज देखते हैं, लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते. ऐसी ही एक चीज है कार की विंडशील्ड (Windshield) पर बने छोटे काले डॉट्स (Black Dots). ये डॉट्स हमने कई बार देखे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इनके असली काम और महत्व को जानते हैं. दरअसल, इन डॉट्स को लोग सिर्फ डिजाइन समझ लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होते. ये कार की सुरक्षा और मजबूती से जुड़े बेहद जरूरी हिस्से होते हैं. आइए जानते हैं कि इनका असली काम क्या है और ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं.

इन डॉट्स को तकनीकी भाषा में “विंडशील्ड फ्रिट्स” कहा जाता है. ये सिरेमिक मटेरियल से बने होते हैं और कांच के किनारों पर लगाए जाते हैं. इनका पैटर्न खास तरह से बनाया जाता है, जिसमें नीचे की तरफ बड़े और गहरे डॉट्स होते हैं और ऊपर की तरफ जाते-जाते ये छोटे और हल्के हो जाते हैं. यह डिजाइन सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि कई जरूरी कामों के लिए बनाया जाता है.

कांच को मजबूती से पकड़ने में करते हैं मदद

विंडशील्ड के ये डॉट्स कांच को कार के फ्रेम से मजबूती से जोड़ने में मदद करते हैं. जब विंडशील्ड को कार में लगाया जाता है, तो उसे चिपकाने के लिए एक खास तरह का गोंद (यूरेथेन) इस्तेमाल होता है. ये काले डॉट्स उस गोंद को ढकते भी हैं और उसे मजबूत पकड़ देने में भी मदद करते हैं. इससे कांच अपनी जगह पर ठीक से टिका रहता है और झटकों में भी आसानी से हिलता नहीं है. यानी ये छोटे डॉट्स आपकी कार की सुरक्षा को मजबूत बनाने में बड़ा रोल निभाते हैं.

UV किरणों से करते हैं सुरक्षा

इन डॉट्स का एक और महत्वपूर्ण काम है सूरज की UV किरणों से सुरक्षा देना. जो गोंद कांच को पकड़कर रखता है, वह समय के साथ धूप की वजह से खराब हो सकता है. लेकिन ये काले डॉट्स उस गोंद को ढककर रखते हैं, जिससे वह जल्दी खराब नहीं होता. इससे विंडशील्ड लंबे समय तक मजबूत बनी रहती है और जल्दी ढीली नहीं पड़ती.

गर्मी और रोशनी को करते हैं कंट्रोल

आपने ध्यान दिया होगा कि इन डॉट्स के बीच बहुत कम जगह होती है. यही वजह है कि ये सूरज की सीधी रोशनी को कम कर देते हैं. इससे कार के अंदर ज्यादा गर्मी नहीं होती और ड्राइव करते समय आंखों को भी आराम मिलता है. यानी ये छोटे-छोटे डॉट्स आपके सफर को ज्यादा आरामदायक बनाते हैं.

डिजाइन को बनाते हैं स्मूथ और अट्रैक्टिव

इन डॉट्स का एक काम यह भी है कि ये काले किनारों और साफ कांच के बीच एक स्मूथ बदलाव (gradient effect) बनाते हैं. अगर ये डॉट्स न हों, तो कांच का किनारा अचानक अलग दिखेगा, जिससे लुक थोड़ा अजीब लग सकता है. इसलिए ये कार के डिजाइन को भी बेहतर बनाते हैं और उसे एक प्रीमियम फील देते हैं.

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