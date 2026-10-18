Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोमाइलेज में कौन है नंबर-1? Sierra, Creta या नई Duster

माइलेज में कौन है नंबर-1? Sierra, Creta या नई Duster

माइलेज की रेस में कौन है नंबर-1 जानिए नई Renault Duster हाइब्रिड, Tata Sierra और Hyundai Creta के माइलेज, इंजन और फीचर्स का पूरा मुकाबला.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 18 Oct 2026 07:53 AM (IST)
Preferred Sources

अब लोग केवल लुक और फीचर्स ही कार में नहीं देखते हैं अब जो सबसे पहले देखा जाता है वह है माइलेज कितना मिलता है. आज के दौर बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के चलते अब ज्यादा माइलेज देने वाले गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई हैं. अभी मार्केट में कई ऐसी SUV गाड़ियां हैं जो शानदार माइलेज देती हैं. लेकिन आज हम जानेंगे कि क्रेटा, सिएरा और नई डस्टर में किसका माइलेज सबसे शानदार है.

बता दें कि मार्केट में इन तीनों गाड़ियों के लुक्स और फीचर्स को लेकर जितनी चर्चा है  उससे कहीं ज्यादा चर्चा इनके माइलेज और इंजन की परफॉर्मेंस को लेकर हो रही है. तो चलिए जानतें हैं कि फ्यूल की बचत और माइलेज की इस सीधी रेस में कौन सी एसयूवी बाजी मारती दिख रही है.

नई डस्टर में मिलता है जबरदस्त माइलेज

बता दें कि नई जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर माइलेज के मामले में शानदार गाड़ी है. क्योंकि कंपनी इस नई एसयूवी में 1.6-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दे रही है. जिसे दो इलेक्ट्रिक मोटरों और 1.2 kWh क्षमता वाली बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है. यह एडवांस स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम गाड़ी को शहर के ट्रैफिक में 80 प्रतिशत तक केवल इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है. 

वहीं कंपनी का दावा है कि नई डस्टर हाइब्रिड एक लीटर पेट्रोल में लगभग 24 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक का भारी-भरकम माइलेज देने में सक्षम है. कम फ्यूल खपत और लंबी ड्राइविंग रेंज की वजह से डस्टर माइलेज के मामले में इस पूरे सेगमेंट की नंबर-1 गाड़ी बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है.

माइलेज में कौन है नंबर-1? Sierra, Creta या नई Duster

यह भी पढ़ें: नई Audi Q3 में क्या है खास? कीमत से फीचर्स तक जानें सबकुछ

हुंडई क्रेटा में मिलता है अच्छा माइलेज

वहीं हुंडई क्रेटा अपने भरोसेमंद इंजन ऑप्शंस और बेहतरीन माइलेज बैलेंस के लिए जानी जाती है. क्रेटा में ग्राहकों को 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है. जबकि गाड़ी के माइलेज की बात करें तो इसका डीजल वेरिएंट हाईवे पर लगभग 21.8 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज निकाल कर देता है.

जबकि इसका इसका मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट शहर और हाईवे मिलाकर 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दे देता है. हालांकि, इसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड ऑप्शन न होने की वजह से यह डस्टर के हाइब्रिड मॉडल से थोड़ी पीछे रह जाती है. लेकिन इसका डीजल इंजन आज भी लंबी दूरी के सफर के लिए बेहद किफायती माना जाता है.

माइलेज में कौन है नंबर-1? Sierra, Creta या नई Duster

टाटा सिएरा देती है 15 से 16 तक का माइलेज

जबकि टाटा मोटर्स की तरफ लॉन्च कि गई सिएरा अपने यूनिक डिजाइन और बड़े केबिन के लिए जानी जाती है. इस एसयूवी में कंपनी का नया 1.5-लीटर TGDi टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है. वहीं अगर इसके माइलेज की बात करें तो यह टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 15 से 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है.

अब अगर पेट्रोल-डीजल फ्यूल पर माइलेज की तुलना करें तो भारी बॉडी शेल और पावरफुल इंजन के कारण सिएरा का माइलेज डस्टर और क्रेटा के मुकाबले थोड़ा कम रहता है.

कौन सी गाड़ी है आपकी लिए बेस्ट?

अगर आपको ज्यादा माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट वाली गाड़ी चाहिए तो नई रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड सीधे तौर पर इस रेस में नंबर-1 साबित होती है. जो लोग रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं और डीजल इंजन का भरोसा चाहते हैं. उनके लिए हुंडई क्रेटा आज भी एक बहुत ही सही और सुरक्षित फैसला माना जाता है.

वहीं दूसरी तरफ जो ग्राहक मस्कुलर लुक्स, भारी बिल्ड क्वालिटी और मजबूती पसंद करते हैं वे टाटा सिएरा की तरफ अपना रुख कर सकते हैं. आप अपने डेली ड्राइविंग रूट और बजट के हिसाब से इन तीनों में से सही गाड़ी चुन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: एक बटन दबाते ही बदल जाता है कांच! इन कारों में है Smart Glass तकनीक

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 18 Oct 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार में दिखने लगे चेक इंजन लाइट तो तुरंत करें यह काम, वरना आएगा मोटा खर्च
कार में दिखने लगे चेक इंजन लाइट तो तुरंत करें यह काम, वरना आएगा मोटा खर्च
ऑटो
कितनी देर हवा में उड़ सकती है मस्क की फ्लाइंग कार, भारत में कैसे चलेगी?
कितनी देर हवा में उड़ सकती है मस्क की फ्लाइंग कार, भारत में कैसे चलेगी?
ऑटो
डीजल जैसा दम और 29 kmpl का दावा, रेनो ने उतारी पहली हाइब्रिड डस्टर
डीजल जैसा दम और 29 kmpl का दावा, रेनो ने उतारी पहली हाइब्रिड डस्टर
ऑटो
1.27 लाख रुपये में क्रूज कंट्रोल वाली बाइक, Hero ने दिया बड़ा सरप्राइज
1.27 लाख रुपये में क्रूज कंट्रोल वाली बाइक, Hero ने दिया बड़ा सरप्राइज
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'परिवारवाद और वंशवाद की विषबेल को उखाड़ फेंकें', सपा पर बरसे CM योगी
'परिवारवाद और वंशवाद की विषबेल को उखाड़ फेंकें', सपा पर बरसे CM योगी
इंडिया
हिरासत से रिहा होने के बाद अभिजीत दीपके ने लिखा पोस्ट- ‘मुझे पता था कि...’
हिरासत से रिहा होने के बाद अभिजीत दीपके ने लिखा पोस्ट- ‘मुझे पता था कि...’
बॉलीवुड
मराठी सिनेमा में धूम मचाने के बाद बॉलीवुड में आए थे ओम पुरी, कभी ढाबे पर करते थे काम
मराठी सिनेमा से बॉलीवुड में आए थे ओम पुरी, कभी ढाबे पर करते थे काम
क्रिकेट
पांचवां टी20 रद्द होने के बाद क्या बोले अय्यर और होप, पढ़ें भारत-वेस्टइंडीज कप्तान के बयान
पांचवां टी20 रद्द होने के बाद क्या बोले अय्यर और होप, पढ़ें भारत-वेस्टइंडीज कप्तान के बयान
इंडिया
कोलकाता पूजा पंडाल भगदड़ में 17 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान
कोलकाता पूजा पंडाल भगदड़ में 17 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान
दिल्ली NCR
दिल्ली: अंकिता भंडारी को न्याय के लिए NSUI का कैंडल मार्च, BJP पर निशाना
दिल्ली: अंकिता भंडारी को न्याय के लिए NSUI का कैंडल मार्च, BJP पर निशाना
टेक्नोलॉजी
पुराने गैजेट्स को न समझें बेकार! इन 5 तरीकों से फिर आएंगे काम
पुराने गैजेट्स को न समझें बेकार! इन 5 तरीकों से फिर आएंगे काम
Home Tips
Home Plumbing Tips: नल बंद करने पर भी टपकता है पानी? बिना प्लंबर ऐसे करें 5 मिनट में ठीक
नल बंद करने पर भी टपकता है पानी? बिना प्लंबर ऐसे करें 5 मिनट में ठीक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget