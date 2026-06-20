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हिंदी न्यूज़ऑटोकार की टचस्क्रीन को ऐसे भूलकर भी न करें साफ, वरना पड़ सकता है भारी

कार की टचस्क्रीन को ऐसे भूलकर भी न करें साफ, वरना पड़ सकता है भारी

How To Clean Car Display: कार की टचस्क्रीन साफ करने में आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? टिशू पेपर या केमिकल का इस्तेमाल डिस्प्ले को कर सकता है पूरी तरह बर्बाद. जानिए साफ करने का सही और सेफ तरीका.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Jun 2026 05:04 PM (IST)
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How To Clean Car Display: ऑटोमोबाइल मार्केट में अब बड़ी टचस्क्रीन वाली गाड़ियों को ज्यादा महत्व मिलती है और लोगों को भी बड़ी टचस्क्रीन वाली गाड़ी खरीदना पसंद है. मॉडर्न कारों में बड़ी और चमचमाती टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन गाड़ी की जान होती है. गाना बदलने से लेकर नेविगेशन चेक करने तक हम हर काम के लिए इसी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बार-बार छूने की वजह से इस पर उंगलियों के निशान, धूल और जिद्दी धब्बे जम जाते हैं. 

ऐसे में बहुत से लोग कार साफ करते वक्त कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिससे स्क्रीन पर स्क्रैच आ जाते हैं या उसका टच अच्छे से काम नहीं करता है. कार की स्क्रीन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन से काफी अलग और नाजुक होती है, इसलिए इसकी सफाई में थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. तो चलिए जानते हैं कि आपको स्क्रीन साफ करते समय किन चीजों से ध्यान देना चाहिए.

ये गलती बिल्कूल भी ना करें 

जब भी आपको अपनी गाड़ी की स्क्रीन गंदी दिखे है तो तुरंत डैशबोर्ड पर रखा टिशू पेपर या जेब से रुमाल निकालकर उसे साफ़ करना न शुरू कर दें. बता दें कि सूखा टिशू पेपर या कोई भी नॉर्मल खुरदरा कपड़ा स्क्रीन के लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है. टिशू पेपर के रेशे स्क्रीन की ऊपरी प्रोटेक्टिव कोटिंग को धीरे-धीरे घिस देते हैं. 

जिससे डिस्प्ले धुंधला और पुराना दिखने लगता है. इसके अलावा कभी भी शर्ट के कोने या टी-शर्ट से स्क्रीन को साफ न करें. सूखे कपड़े से रगड़ने पर धूल के बारीक कण स्क्रीन पर गहरे स्क्रैच छोड़ जाते हैं, जिन्हें बाद में ठीक कराना बेहद मुश्किल हो जाता है.

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कॉलिन और सैनिटाइजर का भी न करें कभी इस्तेमाल 

आपको बता दें कि, घर के शीशे चमकाने वाला कॉलिन या हाथ साफ करने वाला अल्कोहल-बेस्ड सैनिटाइजर कार की टचस्क्रीन के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है. इन लिक्विड्स में अमोनिया, अल्कोहल या ऐसे हार्ड केमिकल्स होते हैं जो स्क्रीन के एंटी-ग्लेयर और फिंगरप्रिंट-रेसिस्टेंट केमिकल लेयर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा देते हैं. 

इसके इस्तेमाल से स्क्रीन पर अजीब से सफेद धब्बे पड़ सकते हैं या टचस्क्रीन काम करना बंद कर सकती है. इसके साथ ही कभी भी किसी भी लिक्विड या पानी को सीधे स्क्रीन पर स्प्रे न करें, क्योंकि लिक्विड स्क्रीन के किनारों से अंदर जाकर शॉर्ट-सर्किट कर सकता है.

यह है सबसे बेस्ट उपाय 

कार की नाजुक टचस्क्रीन को बिल्कुल नए जैसा चमकाने के लिए हमेशा एक साफ माइक्रोफाइबर क्लॉथ का ही इस्तेमाल करें. जैसा चश्मे या लैपटॉप को साफ करने के एक रुमाल मिलता है. सबसे पहले कार का इग्निशन बंद कर दें ताकि स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाए और धूल साफ दिखे. 

कपड़े को बिल्कुल हल्का सा गीला करें और बेहद हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में स्क्रीन को पोंछें. अगर धब्बे ज्यादा जिद्दी हैं तो केवल स्क्रीन-क्लीनिंग के लिए आने वाले स्पेशल जेल का ही इस्तेमाल करें उसे भी पहले कपड़े पर लगाएं और फिर स्क्रीन साफ करें. इस छोटे से हैक से आपकी स्क्रीन हमेशा सुरक्षित रहेगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Jun 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Car Touchscreen Cleaning Mistakes How To Clean Car Display Microfiber Cloth For Car Screen Avoid Tissue Paper On Touchscreen
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