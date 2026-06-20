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हिंदी न्यूज़ऑटोअब सिर्फ 6 लाख में मिल जाएगी टेस्ला कार, कंपनी ने शुरू किया ये नया प्लान, यहां जानें डिटेल्स

अब सिर्फ 6 लाख में मिल जाएगी टेस्ला कार, कंपनी ने शुरू किया ये नया प्लान, यहां जानें डिटेल्स

Tesla Model Y: यह कंपनी की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. यह कार अपने मॉडर्न डिजाइन, शानदार तकनीक और लंबी ड्राइविंग रेंज के लिए जानी जाती है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 20 Jun 2026 01:42 PM (IST)
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दुनिया की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार कंपनियों में से एक टेस्ला ने ग्राहकों के लिए एक खास ओनरशिप प्रोग्राम पेश किया है. इस योजना के तहत अब ग्राहक Tesla Model Y को पूरी कीमत एक साथ चुकाए बिना भी घर ला सकते हैं. कंपनी ने कार खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऐसा फाइनेंस प्लान तैयार किया है, जिससे कम शुरुआती रकम देकर भी लोग इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV के मालिक बन सकेंगे.

टेस्ला का यह नया प्रोग्राम उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक साथ बड़ी रकम खर्च नहीं करना चाहते. इस योजना के तहत ग्राहक लगभग 6 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर Tesla Model Y अपने घर ले जा सकते हैं. इसके बाद बाकी कीमत मंथली EMI के जरिए चुकाई जा सकती है.

Tesla Model Y कंपनी की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. यह कार अपने मॉडर्न डिजाइन, शानदार तकनीक और लंबी ड्राइविंग रेंज के लिए जानी जाती है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स, प्रीमियम केबिन और कई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं.

कार खरीदने का सपना हो जाएगा पूरा

रेंज की बात करें तो Tesla Model Y एक बार फुल चार्ज होने पर लंबी दूरी तय करने में सक्षम है. यही वजह है कि यह कार दुनिया के कई देशों में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में शामिल रही है. इसमें मिलने वाली तेज चार्जिंग तकनीक लंबे सफर को भी आसान बनाती है. 

कंपनी का कहना है कि इस नए ओनरशिप प्रोग्राम का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इलेक्ट्रिक कारों को पहुंचाना है. कम डाउन पेमेंट की वजह से ग्राहक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सपना आसानी से पूरा कर सकेंगे. इसके साथ ही फाइनेंस ऑप्शन्स के चलते कार की लागत को लंबे समय में आराम से चुकाया जा सकेगा.

पहले ध्यान से समझ लें शर्ते

किसी भी फाइनेंस प्लान को चुनने से पहले ग्राहकों को ब्याज दर, EMI, लोन पीरियड और कुल पेमेंट जैसी शर्तों को ध्यान से समझ लेना चाहिए. कई बार कम डाउन पेमेंट का ऑप्शन आकर्षक लगता है, लेकिन लंबे टाइम में कुल खर्च बढ़ सकता है. 

ऐसे में कहा जा सकता है कि Tesla Model Y के लिए शुरू किया गया यह नया ओनरशिप प्रोग्राम उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक बार में पूरी रकम खर्च नहीं करना चाहते. अब कम शुरुआती निवेश के साथ इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV को घर लाना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 20 Jun 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Auto News Tesla Model Y Tesla India Tesla Y On EMI
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