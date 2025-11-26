एक्सप्लोरर
सर्दियों में फॉग से परेशान हैं? इन 5 आसान टिप्स से चुटकियों में साफ होगा Car Windshield
सर्दियों और बारिश में कार की विंडशील्ड पर फॉग जमा होना आम बात है. आइए जानें 5 आसान और असरदार तरीके जिनसे आप शीशे की धुंध को मिनटों में साफ कर सकते हैं और सुरक्षित ड्राइव कर सकते हैं.
सर्दियों और बारिश के मौसम में कार चलाते समय अचानक विंडशील्ड पर फॉग जमना बहुत आम समस्या है. इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है. अच्छी बात ये है कि कुछ आसान और तुरंत असर करने वाले Tips की मदद से आप विंडशील्ड को मिनटों में फॉग-फ्री बना सकते हैं. आइे जानते हैं 5 ऐसे आसान तरीके, जिन्हें अपनाकर आप बिना परेशानी के साफ और सुरक्षित ड्राइव का मजा ले सकते हैं.
AC की ठंडी हवा
- जैसे ही विंडशील्ड पर धुंध दिखे, तुरंत AC को ऑन कर दें और तापमान को सबसे कम स्तर पर सेट करें. फैन की स्पीड हाई रखें और एयरफ्लो को सीधे विंडशील्ड की ओर सेट करें. ठंडी हवा कार के अंदर और बाहर के तापमान को बैलेंस कर देती है, जिससे 20–30 सेकंड में पूरा शीशा एकदम साफ हो जाता है. ध्यान रखें कि रीसर्कुलेशन मोड बंद हो, वरना कार के अंदर की नमी बाहर नहीं जा पाएगी और शीशा बार-बार धुंधला होगा.
डीफ्रॉस्टर और हीटर का सही उपयोग
- अगर मौसम काफी ठंडा है और आपको कार गर्म भी रखनी है, तो फ्रंट डीफ्रॉस्टर को ऑन करें. हीटर को हाई टेम्परेचर पर सेट करें और एयरफ्लो को फ्रेश एयर मोड पर रखें. यह हवा सीधे शीशे पर पड़ती है और 1–2 मिनट के भीतर फॉग पूरी तरह हट जाती है. रियर डीफ्रॉस्टर भी साथ में ऑन कर लें, ताकि पीछे की विंडो भी साफ रहे.
सबसे सस्ते देसी जुगाड़
- घर में रखी शेविंग फोम (जैसे Gillette) या कच्चा आलू भी फॉग हटाने में बेहद कारगर हैं. शेविंग क्रीम को कपड़े की मदद से विंडशील्ड की अंदरूनी सतह पर लगाएं और फिर साफ कपड़े से पोंछ दें या आलू को आधा काटकर उसके गूदे को कांच पर रगड़ें. दोनों तरीकों से शीशे पर एक पतली परत बन जाती है जो नमी को जमने नहीं देती और काफी देर तक फॉग नहीं बनता.
नमी सोखने वाले उपाय
- कार के डैशबोर्ड या कप होल्डर में सिलिका जेल पैक, कैट लिटर या डीह्यूमिडिफायर पैक रखें. ये हवा में मौजूद नमी को सोख लेते हैं, जिससे फॉग बनने की संभावना लगभग 80% कम हो जाती है.
रात में कार पार्क करते समय विंडशील्ड पर सनशेड या कार्डबोर्ड लगा दें, इससे सुबह शीशे पर ओस नहीं जमेगी.
इमरजेंसी में सबसे काम का तरीका
- कार में हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़ा रखें. फॉग जमने पर इसे गोल-गोल घुमाते हुए पोंछ दें. इसके अलावा खिड़कियों को थोड़ी देर के लिए 2–3 इंच खोल दें. क्रॉस-वेंटिलेशन से अंदर की नमी तुरंत बाहर निकलती है और शीशा 1 मिनट में साफ हो जाता है. ध्यान रखें कि गंदा शीशा जल्दी फॉग पकड़ता है, इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार ग्लास क्लीनर से सफाई करते रहें.
