अगर आप भी क्लच को लेकर कर रहे ये गलती तो बड़े खर्च के लिए हो जाएं तैयार, जानिए जरूरी टिप्स

आज के समय में ज्यादातर लोग मैनुअल कार चलाते हैं, जिसमें क्लच बहुत ही जरूरी पार्ट होता है. क्लच की मदद से ही गियर बदलते हैं और गाड़ी को स्मूद तरीके से चलाया जाता है. लेकिन कई बार लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे क्लच जल्दी खराब हो जाता है और बार-बार मैकेनिक के पास जाना पड़ता है. अच्छी बात यह है कि अगर सही तरीके से ड्राइविंग की जाए तो क्लच कई सालों तक आराम से चल सकता है और आपका खर्च भी बच सकता है.

इन गलतियों के बारे में जानना जरूरी

सबसे आम गलती यह होती है कि लोग गाड़ी चलाते समय अपना पैर हमेशा क्लच पर रखे रहते हैं. उन्हें लगता है कि इससे जरूरत पड़ने पर जल्दी क्लच दबा पाएंगे, लेकिन हल्का सा प्रेशर भी क्लच को लगातार काम में रखता है.इससे क्लच प्लेट पर घर्षण बढ़ता है और वह जल्दी घिस जाती है.इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब जरूरत न हो तो पैर क्लच से हटाकर रखें.

दूसरी बड़ी गलती है हाफ क्लच का ज्यादा इस्तेमाल करना. खासकर ट्रैफिक, चढ़ाई या ढलान पर लोग गाड़ी को रोकने के लिए क्लच को आधा दबाकर रखते हैं. ऐसा करने से क्लच बहुत गर्म हो जाता है और जल्दी खराब हो सकता है.सही तरीका यह है कि ऐसी स्थिति में क्लच के बजाय ब्रेक या हैंडब्रेक का इस्तेमाल करें.

कई लोग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े रहते समय भी क्लच दबाकर गाड़ी को गियर में रखते हैं.यह भी एक गलत आदत है, क्योंकि इससे क्लच के अंदर मौजूद पार्ट्स पर लगातार दबाव बना रहता है और वे जल्दी खराब हो सकते हैं.सही तरीका यह है कि रेड लाइट पर गाड़ी को न्यूट्रल गियर में डालें और क्लच से पैर हटा लें.

एक और जरूरी बात यह है कि गियर बदलने के बाद क्लच को ज्यादा देर तक दबाकर नहीं रखना चाहिए.कई लोग गियर बदलने के बाद भी क्लच दबाए रखते हैं, जिससे इंजन और गियरबॉक्स दोनों पर लोड पड़ता है.हमेशा गियर बदलते ही क्लच को धीरे-धीरे छोड़ दें और पैर हटा लें.

इन बातों का भी रखें ध्यान

इसके अलावा क्लच को अचानक झटके से छोड़ना भी नुकसानदायक होता है.कुछ लोग जल्दी में या रेस लगाने के चक्कर में क्लच को तेजी से छोड़ देते हैं, जिससे क्लच प्लेट और उसके अंदर के पार्ट्स पर झटका पड़ता है और वे खराब हो सकते हैं.हमेशा क्लच को धीरे और स्मूथ तरीके से छोड़ना चाहिए ताकि गाड़ी आराम से चले।

एक और आम गलती यह है कि लोग गलत गियर में गाड़ी चलाते हैं, जैसे कम स्पीड में ऊंचा गियर या ज्यादा स्पीड में लो गियर.इससे इंजन और क्लच दोनों पर दबाव बढ़ता है.इसलिए हमेशा स्पीड के हिसाब से सही गियर का इस्तेमाल करना चाहिए.

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