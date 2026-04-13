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आपकी कार में हर हाल में होने चाहिए ये 10 जरूरी फीचर्स, खरीदने से पहले यहां जानें
Car Safety Features: अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि गाड़ी में कौन-से ऐसे सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए, जो आपकी फैमिली को हादसों से बचा सकते हैं.
कार खरीदते वक्त सिर्फ गाड़ी का लुक, माइलेज या फीचर्स देखना ही काफी नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी चीज गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स होते हैं. सड़क हादसों को देखते हुए यह बहुत जरूरी हो गया है कि आपकी कार में ऐसे फीचर्स होने चाहिए, जो हादसे के समय आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखें. अच्छी बात यह है कि अब ज्यादातर कारों में कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलने लगे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हर कार में जरूर होने चाहिए.
इन सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानना जरूरी
- सबसे पहले Airbag की बात करते हैं, जो सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर माना जाता है. जब कार का एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग तुरंत खुल जाते हैं और यात्रियों को आगे टकराने से बचाते हैं, जिससे सिर और शरीर पर चोट कम लगती है. इसके साथ ही सीट बेल्ट भी उतनी ही जरूरी होती है, क्योंकि एयरबैग तभी सही तरीके से काम करते हैं जब सीट बेल्ट लगी हो.
- इसके बाद ABS (Anti-lock Braking System) आता है, जो अचानक ब्रेक लगाने पर कार के पहियों को लॉक होने से बचाता है. अगर ABS न हो तो तेज ब्रेक लगाने पर कार फिसल सकती है और कंट्रोल खो सकता है, लेकिन ABS होने से ड्राइवर कार को कंट्रोल में रख सकता है. इसके साथ EBD (Electronic Brakeforce Distribution) भी काम करता है, जो हर पहिये पर सही मात्रा में ब्रेक लगाता है ताकि र संतुलित रहे.
- एक और जरूरी फीचर ESC (Electronic Stability Control) या ESP है, जो कार को फिसलने या स्किड होने से बचाता है. अगर कार मोड़ पर या खराब सड़क पर कंट्रोल खोने लगे तो यह सिस्टम अपने आप ब्रेक लगाकर कार को सही दिशा में लाने की कोशिश करता है. इससे हादसे का खतरा काफी कम हो जाता है.
- इसके अलावा कार की मजबूत बॉडी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है. अच्छी क्वालिटी की बॉडी और क्रम्पल जोन एक्सीडेंट के समय झटका अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे अंदर बैठे लोगों को कम चोट लगती है. इसी वजह से कार खरीदते समय उसकी सेफ्टी रेटिंग (NCAP) भी जरूर देखनी चाहिए.
बेहद काम के हैं ये फीचर्स
- आजकल कई कारों में पार्किंग सेंसर और कैमरा भी दिए जाते हैं, जो कार पार्क करते समय पीछे या आसपास की चीजों को देखने में मदद करते हैं. इससे टक्कर से बचा जा सकता है. इसके साथ ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी जरूरी है, जो बताता है कि टायर में हवा कम है या नहीं. कम हवा होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.
- बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट भी जरूरी होता है, जिससे बच्चों की सीट को मजबूती से फिक्स किया जा सके. इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स ड्राइवर को उन गाड़ियों के बारे में बताते हैं जो शीशों में दिखाई नहीं देतीं, जिससे लेन बदलते समय दुर्घटना से बचा जा सकता है.
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Source: IOCL