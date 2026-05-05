मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं! घर पर ही बदलें Car Engine Oil, बस इन 5 बातों का रखें ध्यान

कार का इंजन ऑयल बदलना बहुत जरूरी काम होता है, क्योंकि यही तेल इंजन के अंदर के पार्ट्स को सही तरीके से चलने में मदद करता है. अगर ऑयल साफ और सही मात्रा में हो, तो इंजन स्मूद चलता है और गाड़ी अच्छा माइलेज देती है. लेकिन अगर ऑयल पुराना या गंदा हो जाए, तो इससे इंजन पर बुरा असर पड़ सकता है. आजकल कई लोग पैसे बचाने के लिए खुद घर पर इंजन ऑयल बदलना पसंद करते हैं. यह तरीका सही भी है, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी जरूरी होती है. छोटी सी गलती भी इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए अगर आप खुद ऑयल बदल रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है.

सही समय पर इंजन ऑयल बदलना क्यों जरूरी?

इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है. आम तौर पर 8,000 से 12,000 किलोमीटर के बाद ऑयल बदलना सही माना जाता है. लेकिन हर कार अलग होती है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी कार की ओनर मैनुअल जरूर देखें. अगर आप गाड़ी कम चलाते हैं, तब भी साल में कम से कम दो बार ऑयल बदलना जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय तक खड़ी रहने पर भी तेल खराब हो सकता है. समय पर ऑयल बदलने से इंजन की लाइफ बढ़ती है और बड़ी खराबी से बचाव होता है.

सही इंजन ऑयल चुनना बहुत जरूरी

बाजार में अलग-अलग तरह के इंजन ऑयल मिलते हैं, जैसे सिंथेटिक, नॉर्मल और हाई माइलेज ऑयल. हर गाड़ी के लिए अलग ऑयल सही होता है, इसलिए गलत तेल डालना नुकसान कर सकता है. अगर आप सही ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, तो इंजन के पार्ट्स जल्दी घिस सकते हैं और माइलेज भी कम हो सकता है. कई लोग सस्ता तेल डालकर पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में इंजन खराब होने पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है. इसलिए हमेशा वही ऑयल चुनें जो कंपनी ने बताया हो.

ऑयल बदलने से पहले इंजन को हल्का गर्म करें

ऑयल बदलने से पहले इंजन को थोड़ा गर्म करना एक जरूरी कदम है. जब गाड़ी लंबे समय से खड़ी होती है, तो तेल गाढ़ा हो जाता है और आसानी से बाहर नहीं निकलता. अगर आप गाड़ी को 4-5 मिनट तक स्टार्ट रखते हैं, तो तेल थोड़ा पतला हो जाता है और इंजन के अंदर की गंदगी के साथ आसानी से बाहर निकल जाता है. लेकिन ध्यान रखें कि इंजन ज्यादा गर्म न हो जाए, नहीं तो आपको चोट लग सकती है. अगर आप लंबी ड्राइव के बाद आए हैं, तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही ऑयल बदलें.

तेल की सही मात्रा रखना क्यों जरूरी है

इंजन में तेल की मात्रा सही होना बहुत जरूरी है. अगर तेल कम होगा, तो इंजन के पार्ट्स में ज्यादा घर्षण होगा, जिससे इंजन गर्म हो सकता है और खराब भी हो सकता है. वहीं अगर ज्यादा तेल डाल दिया जाए, तो इंजन के अंदर दबाव बढ़ जाता है. इससे सील खराब हो सकती है और तेल लीक होने लगता है. कई बार इससे धुआं भी निकलने लगता है. इसलिए हमेशा सही मात्रा में ही तेल डालें और डिपस्टिक से जांच जरूर करें.

ऑयल फिल्टर बदलना न भूलें

जब भी आप इंजन ऑयल बदलें, तो ऑयल फिल्टर बदलना बहुत जरूरी है. फिल्टर का काम तेल को साफ रखना होता है. अगर पुराना फिल्टर इस्तेमाल करेंगे, तो नया तेल भी जल्दी गंदा हो जाएगा. इससे इंजन को सही चिकनाई नहीं मिलेगी और उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी. इसलिए हर बार नया फिल्टर लगाना जरूरी है. यह छोटा सा काम इंजन को लंबे समय तक सही रखने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें:- Toyota Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही Nissan की यह SUV, डिफेंडर जैसा होगा लुक, जानिए खासियत