हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऑटोमैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं! घर पर ही बदलें Car Engine Oil, बस इन 5 बातों का रखें ध्यान

मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं! घर पर ही बदलें Car Engine Oil, बस इन 5 बातों का रखें ध्यान

आप चाहें तो कार का इंजन ऑयल घर पर ही बदल सकते हैं, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी. आइए जानें कार का इंजन ऑयल कैसे बदलें और किन बातों का ध्यान रखें ताकि इंजन सुरक्षित रहे और बेहतर माइलेज मिले.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 May 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

कार का इंजन ऑयल बदलना बहुत जरूरी काम होता है, क्योंकि यही तेल इंजन के अंदर के पार्ट्स को सही तरीके से चलने में मदद करता है. अगर ऑयल साफ और सही मात्रा में हो, तो इंजन स्मूद चलता है और गाड़ी अच्छा माइलेज देती है. लेकिन अगर ऑयल पुराना या गंदा हो जाए, तो इससे इंजन पर बुरा असर पड़ सकता है. आजकल कई लोग पैसे बचाने के लिए खुद घर पर इंजन ऑयल बदलना पसंद करते हैं. यह तरीका सही भी है, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी जरूरी होती है. छोटी सी गलती भी इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए अगर आप खुद ऑयल बदल रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है.

सही समय पर इंजन ऑयल बदलना क्यों जरूरी?

इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है. आम तौर पर 8,000 से 12,000 किलोमीटर के बाद ऑयल बदलना सही माना जाता है. लेकिन हर कार अलग होती है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी कार की ओनर मैनुअल जरूर देखें. अगर आप गाड़ी कम चलाते हैं, तब भी साल में कम से कम दो बार ऑयल बदलना जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय तक खड़ी रहने पर भी तेल खराब हो सकता है. समय पर ऑयल बदलने से इंजन की लाइफ बढ़ती है और बड़ी खराबी से बचाव होता है.

सही इंजन ऑयल चुनना बहुत जरूरी

बाजार में अलग-अलग तरह के इंजन ऑयल मिलते हैं, जैसे सिंथेटिक, नॉर्मल और हाई माइलेज ऑयल. हर गाड़ी के लिए अलग ऑयल सही होता है, इसलिए गलत तेल डालना नुकसान कर सकता है. अगर आप सही ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, तो इंजन के पार्ट्स जल्दी घिस सकते हैं और माइलेज भी कम हो सकता है. कई लोग सस्ता तेल डालकर पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में इंजन खराब होने पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है. इसलिए हमेशा वही ऑयल चुनें जो कंपनी ने बताया हो.

ऑयल बदलने से पहले इंजन को हल्का गर्म करें

ऑयल बदलने से पहले इंजन को थोड़ा गर्म करना एक जरूरी कदम है. जब गाड़ी लंबे समय से खड़ी होती है, तो तेल गाढ़ा हो जाता है और आसानी से बाहर नहीं निकलता. अगर आप गाड़ी को 4-5 मिनट तक स्टार्ट रखते हैं, तो तेल थोड़ा पतला हो जाता है और इंजन के अंदर की गंदगी के साथ आसानी से बाहर निकल जाता है. लेकिन ध्यान रखें कि इंजन ज्यादा गर्म न हो जाए, नहीं तो आपको चोट लग सकती है. अगर आप लंबी ड्राइव के बाद आए हैं, तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही ऑयल बदलें.

तेल की सही मात्रा रखना क्यों जरूरी है

इंजन में तेल की मात्रा सही होना बहुत जरूरी है. अगर तेल कम होगा, तो इंजन के पार्ट्स में ज्यादा घर्षण होगा, जिससे इंजन गर्म हो सकता है और खराब भी हो सकता है. वहीं अगर ज्यादा तेल डाल दिया जाए, तो इंजन के अंदर दबाव बढ़ जाता है. इससे सील खराब हो सकती है और तेल लीक होने लगता है. कई बार इससे धुआं भी निकलने लगता है. इसलिए हमेशा सही मात्रा में ही तेल डालें और डिपस्टिक से जांच जरूर करें.

ऑयल फिल्टर बदलना न भूलें

जब भी आप इंजन ऑयल बदलें, तो ऑयल फिल्टर बदलना बहुत जरूरी है. फिल्टर का काम तेल को साफ रखना होता है. अगर पुराना फिल्टर इस्तेमाल करेंगे, तो नया तेल भी जल्दी गंदा हो जाएगा. इससे इंजन को सही चिकनाई नहीं मिलेगी और उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी. इसलिए हर बार नया फिल्टर लगाना जरूरी है. यह छोटा सा काम इंजन को लंबे समय तक सही रखने में मदद करता है.

 यह भी पढ़ें:- Toyota Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही Nissan की यह SUV, डिफेंडर जैसा होगा लुक, जानिए खासियत 

Published at : 05 May 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Car Care Tips Car Maintenance Tips Engine Car Engine Oil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं! घर पर ही बदलें Car Engine Oil, बस इन 5 बातों का रखें ध्यान
मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं! घर पर ही बदलें Car Engine Oil, बस इन 5 बातों का रखें ध्यान
ऑटो
MG की नई Majestor SUV एंट्री को तैयार, क्या Fortuner को दे पाएगी टक्कर?
MG की नई Majestor SUV एंट्री को तैयार, क्या Fortuner को दे पाएगी टक्कर?
ऑटो
अब इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च होने जा रही Maruti Jimny, बर्फीली इलाकों में की जा रही टेस्टिंग
अब इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च होने जा रही Maruti Jimny, बर्फीली इलाकों में की जा रही टेस्टिंग
ऑटो
500 KM रेंज के साथ टाटा मोटर्स ने लॉन्च की Tata Curvv.ev Series X, जानिए क्या है खास?
500 KM रेंज के साथ टाटा मोटर्स ने लॉन्च की Tata Curvv.ev Series X, जानिए क्या है खास?
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: क्या है 'झालमुड़ी' और कैसे इसने किया सियासी उलटफेर? | Pradeep Bhandari
Sansani: होर्मुज़ में ईरानी मिसाइल का कहर | Crime News | Murder Case | ABP News
West Bengal Result: बंगाल में बंज गया मोदी का डंका, चली गईं दीदी | TMC BJP | Suvendu | Mamata
West Bengal Result: बीजेपी की आंधी में ममता गायब! | TMC BJP | Suvendu | Mamata Banerjee
West Bengal Result: PM Modi का BJP दफ्तर से भव्य विजय संबोधन!, 'आज का दिन ऐतिहासिक है' | TMC Vs BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'डॉक्टर की मौत के बाद भी वारिसों पर चलेगा पेशेंट के साथ लापरवाही का मुकदमा', SC का बड़ा फैसला
'डॉक्टर की मौत के बाद भी वारिसों पर चलेगा पेशेंट के साथ लापरवाही का मुकदमा', SC का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में BJP की जीत पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जताई आशंका, कहा- 'डर है कि कहीं...'
बंगाल में BJP की जीत पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जताई आशंका, कहा- 'डर है कि कहीं...'
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
स्टॉक मार्केट
Share Market: शुरुआती झटके बाद संभल रहा बाजार, 152 अंक गिरकर कारोबार कर रहा सेंसेक्स, निफ्टी 51 अंक नीचे
शुरुआती झटके बाद संभल रहा बाजार, 152 अंक गिरकर कारोबार कर रहा सेंसेक्स, निफ्टी 51 अंक नीचे
Celebrities
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की Met Gala में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की मेट गाला में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
क्रिकेट
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
एग्रीकल्चर
Kashi Abhiman Tomato: अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज
अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज
शिक्षा
Plant Science Career: कैसे बन सकते हैं प्लांट साइंटिस्ट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?
कैसे बन सकते हैं प्लांट साइंटिस्ट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget