Tata की EVs हुईं सस्ती! 4.69 लाख रुपये से शुरू कीमत
टाटा मोटर्स ने अपनी पूरी EV रेंज के लिए BaaS (बैटरी-ऐज-अ-सर्विस) प्रोग्राम लागू कर दिया है. अब टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियां 4.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं.
अगर आप कुछ महीनों में अपने या अपने परिवार के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, टाटा मोटर्स ने अपने पूरे EV पोर्टफोलियो के लिए 'बैटरी-ऐज-अ-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम को विस्तार देने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. अब इस नई फाइनेंसिंग स्कीम के तहत कार की शुरुआती कीमत बेहद कम हो गई है.
बता दें कि, अब ग्राहक बिना बैटरी की कीमत चुकाए कार को काफी कम दाम में घर ले जा सकते हैं. जबकि बैटरी का भुगतान प्रति किलोमीटर के हिसाब से या मासिक किस्त के रूप में कर सकते हैं. इस बड़े बदलाव के बाद टाटा की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो EV की एक्स-शोरूम कीमत घटकर सिर्फ 4.69 लाख रुपये रह गई है. चलिए अब विस्तार से जानतें हैं इस खबर के बारें में और इससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है.
क्या है BaaS मॉडल?
आपको बता दें कि, बैटरी-ऐज-अ-सर्विस (BaaS) एक शानदार फाइनेंसिंग ढांचा है जिसमें गाड़ी और उसकी बैटरी के लिए अलग-अलग लोन या भुगतान का विकल्प मिलता है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कुल कीमत में सबसे बड़ा हिस्सा उसकी बैटरी का होता है. लेकिन BaaS विकल्प चुनने पर गाड़ी की लागत काफी घट जाती है.
जिसके चलते ग्राहक कम बजट में अपनी मनपसंद इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं और बैटरी का उपयोग शुल्क अपनी रोजाना की ड्राइविंग दूरी के आधार पर दे सकते हैं. इस कदम से टाटा मोटर्स अब उन ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है जो ज्यादा शुरुआती कीमत के कारण EV खरीदने से हिचकिचा रहे थे.
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क्या है नई कीमतें?
वहीं, टाटा मोटर्स ने इस स्कीम को अपने पूरे EV लाइनअप में लागू कर दिया है. जिसमें टियागो EV की शुरुआती BaaS कीमत 4.69 लाख रुपये (बैटरी शुल्क 2.6 रुपये/किमी) और पंच EV की कीमत 6.59 लाख रुपये (2.6 रुपये/किमी) तय की गई है.
इसके अलावा नेक्सन EV की BaaS कीमत 8.99 लाख रुपये (4.4 रुपये/किमी), कर्व EV की 10.99 लाख रुपये (5.0 रुपये/किमी), सिएरा EV की 11.99 लाख रुपये (5.5 रुपये/किमी) और फ्लैगशिप हैरियर EV की BaaS कीमत 14.49 लाख रुपये (5.9 रुपये/किमी) से शुरू होती है. इससे हर सेगमेंट के खरीदारों के लिए विकल्प आसान हो गए हैं.
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किसे चुनना चाहिए?
अब बात करते हैं कि, कौन सा मॉडल चुनना सही रहेगा तो यदि आप रेगुलर तरीके से गाड़ी खरीदते हैं. तो आपको एक्स-शोरूम कीमत में ही कार और बैटरी दोनों का पूरा भुगतान करना होता है. जिससे शुरुआती बजट काफी बढ़ जाता है. जबकि इसके अलावा BaaS विकल्प में गाड़ी का शुरुआती लोन अमाउंट छोटा रहता है.
लेकिन आपको बैटरी के लिए एक अलग किस्त या किलोमीटर आधारित रेंटल चार्ज देना पड़ता है. जो लोग पेट्रोल या डीजल कार के बजट में प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV या हैचबैक चलाना चाहते हैं. उनके लिए यह मॉडल काफी सही साबित हो सकता है. हालांकि, कुल लागत का आकलन करते समय चार्जिंग खर्च और बैटरी लोन की अवधि का ध्यान रखना जरूरी है.
क्या हैं इसके मायने?
बता दें कि, टाटा मोटर्स का यह कदम भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. पहले जहां पेट्रोल कारों की तुलना में EV की शुरुआती कीमत काफी अधिक होती थी. वहीं, अब 4.69 लाख रुपये की एंट्री प्राइस से कॉम्पैक्ट और प्रीमियम सेगमेंट के खरीदार भी EV की ओर रुख करेंगे.
इससे न केवल कंपनी की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी बल्कि देश में ग्रीन मोबिलिटी को भी नया बल मिलेगा. यदि आपका रोजाना का रनिंग बजट कम है और आप कम डाउनपेमेंट पर नई EV चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए बेहतरीन मौका है.
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