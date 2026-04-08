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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Ac Cooling Tips: कार के AC से नहीं मिल रही COOLING? अपनाएं ये आसान टिप्स

Car Ac Cooling Tips: कार के AC से नहीं मिल रही COOLING? अपनाएं ये आसान टिप्स

गर्मियों के मौसम में अगर कार का एसी सही तरीके से काम न करे, तो सफर बेहद असहज हो सकता है. आइए जानें 10 आसान टिप्स जिससे आपकी कार का AC फिर से तेज कूलिंग देने लगेंगे.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Apr 2026 08:43 AM (IST)
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गर्मी के मौसम में कार का AC सही से काम न करे तो ड्राइव करना काफी मुश्किल हो जाता है. कई बार लोग सोचते हैं कि AC खराब हो गया है, लेकिन असल में छोटी-छोटी वजहों से कूलिंग कम हो जाती है. सबसे आम कारण होता है AC गैस का कम होना. समय के साथ गैस कम हो जाती है, जिससे ठंडी हवा सही से नहीं बन पाती. इसके अलावा, AC फिल्टर गंदा होना, कंडेंसर पर धूल जमा होना या फैन सही से काम न करना भी कूलिंग पर असर डालता है.

कई बार हम खुद भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे AC की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, जैसे बहुत ज्यादा गर्म कार में तुरंत AC चला देना या सही मोड का इस्तेमाल न करना. अगर इन छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो बिना ज्यादा खर्च के AC की कूलिंग बेहतर की जा सकती है.

ये आसान टिप्स अपनाएं और पाएं बेहतर कूलिंग

  • अगर आपकी कार का AC सही से ठंडा नहीं कर रहा है, तो कुछ आसान उपाय अपनाकर आप इसकी कूलिंग को बेहतर बना सकते हैं. सबसे पहले, हमेशा कार स्टार्ट करने से पहले कुछ देर के लिए दरवाजे या खिड़कियां खोल दें ताकि अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाए. इससे AC पर कम दबाव पड़ेगा और जल्दी कूलिंग मिलेगी.

  • AC ऑन करते समय शुरुआत में फैन की स्पीड ज्यादा रखें और बाद में कम करें. इससे कार जल्दी ठंडी होती है. इसके साथ ही, हमेशा AC को “रीसर्कुलेशन मोड” पर रखें, जिससे बाहर की गर्म हवा अंदर न आए और अंदर की हवा ही ठंडी होती रहे. AC फिल्टर को समय-समय पर साफ या बदलते रहें. गंदा फिल्टर हवा के फ्लो को रोक देता है, जिससे कूलिंग कम हो जाती है.

  • कार को सीधी धूप में पार्क करने से बचें. अगर संभव हो तो छाया में पार्क करें या सनशेड का इस्तेमाल करें. इससे कार का अंदरूनी तापमान कम रहेगा और AC को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.

  • समय-समय पर AC गैस चेक करवाएं. अगर गैस कम है तो उसे भरवाना जरूरी है. कंडेंसर को साफ रखें, क्योंकि इसमें धूल जमा होने से कूलिंग पर असर पड़ता है. कार में ज्यादा लोगों के बैठने पर AC की सेटिंग सही रखें ताकि सभी को बराबर ठंडक मिले.

  • लंबे समय तक AC चलाते समय बीच-बीच में थोड़ा वेंटिलेशन दें. अगर कूलिंग बहुत कम हो गई है तो मैकेनिक से जांच जरूर कराएं. हमेशा कार का सर्विस समय पर कराएं ताकि AC सिस्टम सही तरीके से काम करता रहे.

बता दें कि अगर आप अपनी कार के AC की नियमित देखभाल करते हैं, तो न सिर्फ कूलिंग बेहतर रहती है बल्कि इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है. छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से आप बड़े खर्च से बच सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- ये हैं देश की किफायती लग्जरी कारें, लिस्ट में Audi A4 से लेकर Mini Cooper तक के नाम शामिल 

Published at : 08 Apr 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Car AC Cooling Tips Car AC Cooling Problems Car AC Maintenance
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