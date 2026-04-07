1750 किलो तक उठा सकता है वजन, Tata ने 11.59 लाख में लॉन्च किया इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. अब कर्मशियल गाड़ियां भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं. दरअसल, Tata Motors ने अपना नया इलेक्ट्रिक पिकअप Tata Intra EV लॉन्च किया है. यह गाड़ी खास तौर पर छोटे व्यापारियों और डिलीवरी के काम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि कम खर्च में ज्यादा काम किया जा सके. इसके साथ ही पर्यावरण को भी कोई नुकसान न पहुंचे.

Tata Intra EV इलेक्ट्रिक पिकअप को 11.95 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है. कंपनी का कहना है कि यह गाड़ी मजबूत, भरोसेमंद और डेली यूज के काम के लिए बहुत यूजफूल है. इसमें एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 211 किलोमीटर तक चलने की कैपेसिटी मिलती है, जो शहर और आसपास के काम के लिए काफी अच्छी मानी जाती है.

कितना वजन उठा सकती है Tata Intra EV?

अगर लोड उठाने की बात करें तो यह गाड़ी करीब 1750 किलो तक वजन उठा सकती है. यानी छोटे बिजनेस, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी के लिए यह काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है. इसमें मॉडर्न इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो अच्छी पावर और स्मूद ड्राइविंग देती है. इसके साथ ही गाड़ी में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे गाड़ी जल्दी चार्ज हो जाती है और समय की बचत होती है.

कैसे हैं टाटा पिकअप के मॉडर्न फीचर्स?

इसके अलावा इस पिकअप में कई नए और मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं, जैसे बेहतर सेफ्टी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है. कुल मिलाकर, Tata Intra EV को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कम खर्च में ज्यादा काम करे और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक मजबूत ऑप्शन बन सके. इस गाड़ी में वॉकथ्रू केबिन मिलता है, जिससे ड्राइवर को काफी जगह मिलती है. इसके साथ ही इसका केबिन काफी कंफर्टेबल है और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है.

बैटरी पैक और रेंज

Tata Intra EV में 28.2 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो एक बार चार्ज करने पर 211 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज देने का वादा करता है. इंट्रा EV में CCS2 चार्जिंग सॉकेट के साथ फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है, जिससे यह 55 मिनट में 10 फीसदी से 80 फीसदी तक चार्ज हो जाता है. इसकी मोटर 96.5 bhp और 230 Nm की पावर देती है. कंपनी इसकी बैटरी पर 6 साल या 2 लाख किलोमीटर की लंबी वारंटी दे रही है.

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