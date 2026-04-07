CNG vs Hybrid Car: कौन सी कार है असली पैसा बचाने वाली? यहां जानें पूरा हिसाब

आज के समय में बढ़ती पेट्रोल कीमतों ने लोगों को सस्ती और बचत वाली गाड़ियों की तरफ मोड़ दिया है. CNG कारें इस मामले में काफी आगे हैं, क्योंकि इनकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है. अगर आप रोजाना ज्यादा दूरी तय करते हैं, तो CNG कार आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती है. CNG कार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें Fuel सस्ता पड़ता है.

उदाहरण के लिए अगर CNG की कीमत 80 प्रति किलो है और कार 26.6 km/kg का माइलेज देती है, तो 1500 किलोमीटर चलाने के लिए लगभग 4,500 का खर्च आता है. इसका मतलब है कि प्रति किलोमीटर खर्च करीब 3 बैठता है. हालांकि, कुछ कमियां भी हैं जैसे बूट स्पेस कम हो जाना और CNG भरवाने में कभी-कभी समय लगना. लेकिन अब कंपनियां इन समस्याओं को धीरे-धीरे सुधार रही हैं. कीमत की बात करें तो CNG कार आमतौर पर पेट्रोल वर्जन से करीब 1 लाख महंगी होती है, जो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है.

हाइब्रिड कार कैसे देती है बेहतर माइलेज और आराम?

हाइब्रिड कारें नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती हैं, जिसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों साथ काम करते हैं. इससे कार कम पेट्रोल खर्च करती है और माइलेज बेहतर मिलता है. खास बात यह है कि इसमें अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी बैटरी खुद चार्ज हो जाती है. अगर हम माइलेज की बात करें तो हाइब्रिड कार करीब 27.97 km/l तक का माइलेज दे सकती है. पेट्रोल की कीमत 100 प्रति लीटर मानें तो 1500 किलोमीटर चलाने के लिए लगभग 5,300 से 5,400 का खर्च आता है. यानी प्रति किलोमीटर लागत करीब 3.5 होती है.

हाइब्रिड कार का सबसे बड़ा फायदा इसका स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस है. ट्रैफिक में यह काफी आरामदायक लगती है और आवाज भी कम होती है. लेकिन इसकी कीमत CNG और पेट्रोल कार से ज्यादा होती है, आमतौर पर 3-4 लाख तक का अंतर होता है. अगर आप आराम, टेक्नोलॉजी और अच्छा माइलेज चाहते हैं, तो हाइब्रिड कार एक बढ़िया विकल्प है.

CNG vs Hybrid: कौन सी कार ज्यादा पैसा बचाती है?

अगर सीधे तुलना करें तो CNG कार साफ तौर पर ज्यादा बचत करती है. इसका प्रति किलोमीटर खर्च लगभग 3 होता है, जबकि हाइब्रिड कार में यह 3.5 तक पहुंच जाता है. यानी हर किलोमीटर पर CNG आपको ज्यादा फायदा देती है. लेकिन फैसला सिर्फ खर्च पर नहीं होना चाहिए. अगर आप रोज बहुत ज्यादा गाड़ी चलाते हैं और आपका फोकस सिर्फ पैसे बचाने पर है, तो CNG सबसे बेहतर है. वहीं अगर आप थोड़ी ज्यादा कीमत देकर बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कम आवाज और नई टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो हाइब्रिड कार ज्यादा सही रहेगी. दोनों कारें पेट्रोल के मुकाबले सस्ती पड़ती हैं, लेकिन CNG अभी भी सबसे ज्यादा किफायती विकल्प बनी हुई है.