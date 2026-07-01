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हिंदी न्यूज़ऑटोअब दुनिया पर राज करेंगी भारतीय ऑटो कंपनियां, Tata, Bajaj और Royal Enfield का बड़ा प्लान

अब दुनिया पर राज करेंगी भारतीय ऑटो कंपनियां, Tata, Bajaj और Royal Enfield का बड़ा प्लान

Indian Auto Companies: टाटा मोटर्स, बजाज और रॉयल एनफील्ड जैसी भारतीय ऑटो कंपनियां अब विदेशी बाजारों में धूम मचाने के लिए तैयार हैं. जानिए इनका मेगा ग्लोबल प्लान क्या है?

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 02:04 PM (IST)
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Indian Auto Companies: पिछले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बेहद ही शानदार काम किया है. जिसके चलते भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने ग्लोबल लेवल पर भी धमाल मचाया है. अपने देश में दबदबा बनाने के बाद अब टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और रॉयल एनफील्ड जैसी दिग्गज देसी कंपनियां विदेशी सरजमीं पर राज करने का एक बड़ा और सॉलिड मास्टर प्लान तैयार कर चुकी हैं. 

बता दें कि, ये कंपनियां अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहना चाहतीं. बल्कि यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के अन्य देशों में अपना परचम लहराने के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट और नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं. तो चलिए जानतें हैं कि, इन कंपनियों का आगे का मास्टर प्लान क्या है.

टाटा मोटर्स की है बड़ी तैयारी 

बता दें कि, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लगभग 70 परसेंट से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ अपनी बादशाहत साबित की है. अब कंपनी इसी तजुर्बे और कामयाबी को ग्लोबल मार्केट में ले जाने की तैयारी में है. टाटा अपनी पंच ईवी नेक्सॉन ईवी और हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा ईवी जैसी एडवांस गाड़ियों के दम पर यूरोप और यूनाइटेड किंगडम जैसे कड़े मार्केट्स में एंट्री करने का प्लान बना रही है. 

इसके अलावा कंपनी जगुआर लैंड रोवर के ग्लोबल नेटवर्क का फायदा उठाकर अपने ईवी प्लेटफॉर्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेगी जो विदेशी ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देगा.

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बजाज ऑटो भी है तैयार 

जबकि भारत की ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर सेगमेंट में सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनियों में से एक है. कंपनी अब अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए नए मार्केट्स की तलाश में है. बजाज अपनी पल्सर सीरीज और चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के जरिए लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है. 

कंपनी विदेशी बाजारों की स्थानीय जरूरतों को समझते हुए वहां नए असेंबली प्लांट्स भी सेटअप कर रही है ताकि वह कम कीमत पर अपनी बेहतरीन बाइक्स वहां के युवाओं तक पहुंचा सके.

रॉयल एनफील्ड का है राज

बता दें कि, बुलेट और क्लासिक 350 जैसी आइकॉनिक बाइक्स बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने पिछले कुछ सालों में मिड-साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अब कंपनी का प्लान अमेरिका, यूरोप और थाईलैंड जैसे देशों में अपनी प्रीमियम बाइक्स का दबदबा और बढ़ाने का है. 

रॉयल एनफील्ड ने विदेशों में अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स की संख्या काफी बढ़ा दी है और वहां के राइडर्स के बीच अपनी प्योर मोटरसाइकलिंग संस्कृति को प्रमोट कर रही है. अपनी नई शॉटगन 650 और हिमालयन 450 के साथ कंपनी दुनिया भर के एडवेंचर लवर्स की पहली पसंद बनती जा रही है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 01 Jul 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Tata Motors EV Indian Auto Companies Global Expansion Bajaj Auto Export
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