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हिंदी न्यूज़ऑटोBYD Sealion 08 को मिले 12000 से ज्यादा ऑर्डर, देती है 1650 KM रेंज

BYD Sealion 08 को मिले 12000 से ज्यादा ऑर्डर, देती है 1650 KM रेंज

BYD Sealion 08 एक ऐसी प्रीमियम SUV है, जिसमें कंपनी ने लंबी रेंज, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों पावरट्रेन, लग्जरी इंटीरियर और एडवांस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को एक साथ पेश किया है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 08 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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BYD Sealion 08 ने चीन के बाजार में लॉन्च होते ही ग्राहकों का ध्यान खींच लिया है. कंपनी की Ocean Series की इस नई SUV को बिक्री शुरू होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर 12,000 से ज्यादा ऑर्डर मिल गए. Sealion 08 को कुल 8 वेरिएंट में पेश किया गया है और इसमें ग्राहकों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक यानी BEV और प्लग-इन हाइब्रिड यानी PHEV दोनों पावरट्रेन का विकल्प मिलता है. इसकी शुरुआती कीमत 229,900 युआन से है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 279,900 युआन तक जाती है. 

BYD Sealion 08 का डिजाइन कंपनी के Ocean S कॉन्सेप्ट से बेस्ड है. इसके फ्रंट में स्प्लिट हेडलाइट्स दी गई हैं और ऊपर की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली लाइट बार देखने को मिलती है. फ्रंट बंपर के दोनों किनारों पर एयर चैनल्स दिए गए हैं, जो SUV को स्पोर्टी लुक देते हैं. इसके अलावा रूफ पर LiDAR सेंसर भी लगाया गया है, जो कार के ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम में मदद करता है.

क्या है गाड़ी की खासियत?

  • Sealion 08 की सबसे खास तकनीकों में से एक BYD का God's Eye B इंटेलिजेंट ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम है. कंपनी ने इसे सभी वेरिएंट में दिया है.यह सिस्टम ऑटोमेटेड पार्किंग और शहर में ड्राइविंग के दौरान नेविगेशन जैसी सुविधाओं में मदद कर सकता है.इसका मकसद ड्राइविंग को आसान और ज्यादा सेफ बनाना है.
  • SUV के इंटीरियर को भी काफी प्रीमियम रखा गया है. इसमें हल्के बेज रंग की थीम, सॉफ्ट लेदर जैसी फिनिश, डेकोरेटिव पैनल और क्रोम फिनिश वाले AC वेंट्स दिए गए हैं.डैशबोर्ड पर फ्लोटिंग सेंट्रल टचस्क्रीन और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है.कंपनी ने केबिन में बेहतर साउंड इंसुलेशन और प्रीमियम ऑडियो कंपोनेंट्स पर भी ध्यान दिया है.


BYD Sealion 08 को मिले 12000 से ज्यादा ऑर्डर, देती है 1650 KM रेंज

  • BYD Sealion 08 को 5-सीटर और 6-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है.6-सीटर मॉडल में दूसरी पंक्ति में कैप्टन सीट्स दी गई हैं. इन सीटों में आर्मरेस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और लेग सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए रूफ पर बड़ी एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी दी गई है.इससे यह SUV परिवार और लंबी दूरी की यात्रा के लिए ज्यादा आरामदायक बन सकती है।

PHEV मॉडल में 1,650 km तक की रेंज

  • Sealion 08 के प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल में BYD की पांचवीं जनरेशन की DM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है. PHEV मॉडल में सिंगल-मोटर और डुअल-मोटर दोनों विकल्प मिलते हैं।
  • इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसकी रेंज है. PHEV वर्जन एक बार चार्ज करने पर 400 km तक की CLTC इलेक्ट्रिक रेंज दे सकता है. वहीं, फुल टैंक और पूरी तरह चार्ज बैटरी के साथ इसकी कुल रेंज 1,650 km तक बताई गई है. यह आंकड़ा CLTC टेस्टिंग पर आधारित है, इसलिए वास्तविक परिस्थितियों में रेंज इससे अलग हो सकती है.

BYD Sealion 08 को मिले 12000 से ज्यादा ऑर्डर, देती है 1650 KM रेंज

  • Sealion 08 का पूरी तरह इलेक्ट्रिक यानी BEV वर्जन भी काफी दमदार है. इसमें सिंगल-मोटर और डुअल-मोटर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं. इसके लिए 92.093 kWh और 115.072 kWh के दो बैटरी पैक मौजूद हैं. बैटरी और मोटर कॉन्फिगरेशन के आधार पर इसकी CLTC रेंज 800 km या 900 km तक बताई गई है, SUV में BYD की फास्ट-चार्जिंग तकनीक भी दी गई है.
  • कंपनी के अनुसार, सही चार्जिंग कंडीशन में कार को बहुत कम समय में उपयोग लायक चार्ज किया जा सकता है और फुल चार्जिंग में करीब 9 मिनट तक का समय बताया गया है.यही तकनीक Sealion 08 को लंबी दूरी की यात्रा के लिए आकर्षक बनाती है.

कई एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस

  • Sealion 08 में केवल ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम ही नहीं, बल्कि कई अन्य मॉडर्न तकनीकें भी दी गई हैं. इसमें BYD का DiSus-A इंटेलिजेंट बॉडी कंट्रोल सिस्टम, डुअल-चैंबर एयर सस्पेंशन और रियर-व्हील स्टीयरिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. इन तकनीकों का इस्तेमाल बेहतर राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और आराम देने के लिए किया जाता है.
  • BYD Sealion 08 एक ऐसी प्रीमियम SUV है, जिसमें कंपनी ने लंबी रेंज, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों पावरट्रेन, लग्जरी इंटीरियर और एडवांस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को एक साथ पेश किया है.लॉन्च के सिर्फ 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा पक्के ऑर्डर मिलना बताता है कि चीन में इस SUV को शुरुआती दौर में काफी मजबूत प्रतिक्रिया मिली है।

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 08 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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