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हिंदी न्यूज़ऑटोBYD Great Tang लॉन्च को तैयार: लंबी रेंज और हाईटेक फीचर्स से भरपूर SUV, जानें और क्या है खास

BYD Great Tang लॉन्च को तैयार: लंबी रेंज और हाईटेक फीचर्स से भरपूर SUV, जानें और क्या है खास

BYD की नई Great Tang SUV जल्द लॉन्च होगी, जो 950 KM रेंज और रियर-व्हील स्टीयरिंग जैसे शानदार फीचर्स के साथ आएगी. ये उन लोगों के लिए खास है जो बड़ी फैमिली कार और नई टेक्नोलॉजी दोनों चाहते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 04:59 PM (IST)
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दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD अब अपनी नई और सबसे बड़ी SUV लॉन्च करने जा रही है. इस कार का नाम BYD Great Tang है और इसे सबसे पहले चीन में पेश किया जाएगा. यह SUV साइज, टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में कंपनी की अब तक की सबसे खास कार मानी जा रही है. ये कार शोरूम तक पहुंच चुकी है और जल्द ही इसकी बिक्री शुरू होने वाली है. खास बात ये है कि यह इलेक्ट्रिक के साथ-साथ हाइब्रिड मॉडल में भी आएगी, जिससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प मिलेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.

बड़ा साइज और फैमिली के लिए परफेक्ट

BYD Great Tang एक बड़ी SUV है जिसकी लंबाई करीब 17.4 फीट है. इसका व्हीलबेस 123 इंच है, जो इसे काफी स्पेस देता है. इसमें तीन रो (सीट की लाइन) दी गई हैं, जिससे इसमें 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं. बड़ी फैमिली या लंबी जर्नी करने वालों के लिए यह SUV काफी अच्छा विकल्प साबित हो सकती है.

दमदार रेंज और शानदार परफॉर्मेंस

इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज है. इसके रियर-व्हील ड्राइव मॉडल में 130 kWh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 950 किलोमीटर तक चल सकती है. वहीं इसका ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन ज्यादा पावरफुल है. यह कार सिर्फ 3.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. हालांकि ज्यादा पावर के कारण इसकी रेंज थोड़ी कम होकर करीब 850 किलोमीटर रह जाती है.

हाइब्रिड मॉडल का भी मिलेगा विकल्प

BYD इस SUV को सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं, बल्कि हाइब्रिड वर्जन में भी लॉन्च करेगी. DM-i मॉडल उन लोगों के लिए है जो ज्यादा माइलेज चाहते हैं. इसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलते हैं और यह सिर्फ बैटरी पर ही 340 किलोमीटर तक चल सकती है. वहीं DM-p मॉडल ज्यादा पावरफुल है और इसमें ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा दी गई है, जिससे यह बेहतर परफॉर्मेंस देता है.

एडवांस फीचर्स से लैस SUV

इस SUV में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो ड्राइविंग को आसान और आरामदायक बनाते हैं. इसमें रियर-व्हील स्टीयरिंग का फीचर मिलता है, जिससे कार के पीछे के पहिए भी मुड़ते हैं. इससे कम जगह में कार को घुमाना आसान हो जाता है. इसके अलावा इसमें एयर सस्पेंशन भी दिया गया है, जो खराब सड़कों पर भी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है.

ये भी पढ़ें: Explainer: दिल्ली EV Policy 2028: पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक, सिर्फ Electric का राज? जानें पूरा प्लान

Published at : 14 Apr 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Auto News BYD New Car BYD Great Tang BYD Electric SUV 950 Km Range EV
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