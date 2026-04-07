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हिंदी न्यूज़ऑटोBike Mileage Tips: बाइक में सही गियर और स्पीड का क्या है रोल? आसानी से ऐसे बढ़ाएं माइलेज

Bike Mileage Tips: बाइक में सही गियर और स्पीड का क्या है रोल? आसानी से ऐसे बढ़ाएं माइलेज

बाइक में कौन सा गियर कब लगाना चाहिए और कितनी स्पीड पर चलाने से माइलेज ज्यादा मिलता है. थोड़ा सा बदलाव आपकी ड्राइविंग में बड़ा फर्क ला सकता है. आइए विस्तार से जानते है.

By : गौतम सिंह | Updated at : 07 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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बाइक चलाते समय सही गियर और सही स्पीड का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. अगर आप सही तरीके से गियर नहीं बदलते, तो इससे न सिर्फ बाइक की परफॉर्मेंस खराब होती है, बल्कि माइलेज भी कम हो जाता है. कई लोग बिना सोचे-समझे गियर बदलते हैं या फिर गलत स्पीड में बाइक चलाते हैं, जिससे इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. . इसलिए जरूरी है कि आप समझें कि किस गियर में कितनी स्पीड सही रहती है. अगर आप सही गियर और स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बाइक स्मूथ चलेगी, इंजन की लाइफ बढ़ेगी और माइलेज भी बेहतर मिलेगा.

दरअसल, बाइक का इंजन हर गियर में एक खास स्पीड के लिए बनाया जाता है. अगर आप कम स्पीड में हाई गियर या ज्यादा स्पीड में लो गियर में बाइक चलाते हैं, तो इससे इंजन को नुकसान हो सकता है. इसके अलावा फ्यूल की खपत भी बढ़ जाती है

किस गियर में कितनी स्पीड रखनी चाहिए?

बाइक चलाते समय गियर और स्पीड का सही तालमेल रखना जरूरी है. आम तौर पर 1st गियर का इस्तेमाल केवल बाइक को चलाने या बहुत कम स्पीड के लिए किया जाता है. इस गियर में 0 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड सही मानी जाती है. इसके बाद 2nd गियर में आप 10 से 20 km/h तक आराम से बाइक चला सकते हैं. 3rd गियर 20 से 35 km/h की स्पीड के लिए सही रहता है. 4th गियर में 35 से 50 km/h और 5th गियर में 50 km/h से ज्यादा स्पीड पर बाइक चलाना बेहतर होता है.

यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर बाइक की क्षमता थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन य एेक सामान्य गाइड है जिसे अपनाकर आप बेहतर माइलेज पा सकते हैं. हमेशा कोशिश करें कि इंजन की आवाज स्मूथ रहे और ज्यादा शोर या झटका महसूस न हो.

ज्यादा माइलेज के लिए क्या करें?

अगर आप अपनी बाइक से ज्यादा माइलेज चाहते हैं, तो कुछ आसान आदतें अपनानी होंगी. सबसे पहले, अचानक एक्सेलरेशन देने से बचें. धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएं और एक समान स्पीड बनाए रखें. इससे फ्यूल की खपत कम होती है. इसके अलावा, बार-बार ब्रेक लगाने और तेज स्पीड पकड़ने की आदत से बचें. ट्रैफिक में भी कोशिश करें कि बाइक को स्मूथ तरीके से चलाएं. सही समय पर गियर बदलना भी बहुत जरूरी है. टायर में सही हवा रखना, समय पर सर्विस कराना और अच्छी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करना भी माइलेज बढ़ाने में मदद करता है. ये छोटी-छोटी बातें आपकी बाइक की परफॉर्मेंस को काफी बेहतर बना सकती हैं.

यह भी पढ़ें:- किन शहरों में कार खरीदना सबसे ज्यादा सस्ता? खरीदने से पहले जानिए रोड टैक्स की डिटेल्स 

About the author गौतम सिंह

गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास करीब 4 वर्षों का अनुभव है, जिसमें से पिछले 1.5 साल से वह ABP Live से जुड़े हुए हैं.

गौतम ने अपने करियर में नेशनल, वर्ल्ड, राजनीति, चुनाव और विभिन्न राज्यों से जुड़ी खबरों पर काम किया है. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Central University of South Bihar, गया से पूरी की है. इससे पहले वह ETV Bharat, हैदराबाद में भी कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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