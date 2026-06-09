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हिंदी न्यूज़ऑटोडेढ़ लाख से शुरू होती है Dzire और Verna की कीमत, यहां कौड़ियों के दाम पर मिल रही गाड़ियां

डेढ़ लाख से शुरू होती है Dzire और Verna की कीमत, यहां कौड़ियों के दाम पर मिल रही गाड़ियां

दिल्ली में कई ऐसे बाजार हैं जहां पुरानी कारें काफी कम कीमत में मिल जाती हैं. इन्हीं में से एक रोहिणी सेकेंड हैंड कार मार्केट है. यहां आपको हैचबैक कारों से लेकर SUV तक कई विकल्प देखने को मिल जाएंगे.

By : क़मरजहां | Updated at : 09 Jun 2026 03:38 PM (IST)
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आज के समय में बढ़ती महंगाई के चलते नई कार खरीदना हर किसी के लिए आसान बात नहीं रह गई है. जहां अच्छी कमाई करने वाले लोग कुछ सालों की बचत के बाद नई कार खरीद लेते हैं. वहीं मिडिल क्लास फैमिली के लिए घरेलू खर्चों के बीच कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है. ऐसे में अगर आपका बजट नई कार खरीदने का नहीं है तो आपके लिए सेकंड हैंड कार खरीदना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.

दिल्ली में कई ऐसे बाजार हैं जहां पुरानी कारें काफी कम कीमत में मिल जाती हैं. इन्हीं में से एक रोहिणी की सेकेंड हैंड कार मार्केट है. यहां आपको छोटी हैचबैक कारों से लेकर SUV तक कई विकल्प देखने को मिल जाएंगे. खास बात यह है कि यहां कई गाड़ियां नई कारों के मुकाबले काफी कम कीमत पर मौजूद हैं.

किस गाड़ी की क्या है कीमत?

यूट्यूब चैनल My Auto World 4.1 के मुताबिक, इस मार्केट में Tata Nexon सिर्फ 3.49 लाख रुपये में मिल रही है. वहीं Maruti Dzire की कीमत करीब 1.99 लाख रुपये बताई गई है. अगर आप सेडान खरीदने की सोच रहे हैं तो Hyundai Aura 4.15 लाख रुपये में मिल सकती है. इसके अलावा Hyundai Grand i10 आपको 3 लाख 35 हजार रुपये में मिल जाएगी. इसके अलावा Hyundai Verna आपको 1 लाख 90 हजार रुपये में मिल जाएगी. 

सीएनजी कार खरीदने वालों के लिए भी यहां अच्छे विकल्प मौजूद हैं. कंपनी फिटेड CNG वाली Maruti WagonR करीब 2 लाख रुपये में मिल रही है। वहीं Tata Tiago की कीमत लगभग 3.17 लाख रुपये बताई गई है. यानी कम बजट में भी यहां कई पॉपुलर कारों के ऑप्शन मौजूद हैं.

इन चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी

सेकेंड हैंड कार खरीदते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. सबसे पहले कार के सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें. यह सुनिश्चित करें कि RC सही है और वाहन का मालिकाना हक आसानी से ट्रांसफर हो सकता है।. इसके अलावा इंजन, बॉडी, टायर और सर्विस हिस्ट्री जैसी चीजों को भी ध्यान से जांचना जरूरी है. 

कई बार गाड़ी बाहर से अच्छी दिखाई देती है, लेकिन तकनीकी रूप से उसमें कई समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए खरीदारी से पहले किसी अनुभवी मैकेनिक से गाड़ी की जांच जरूर करवा लें. थोड़ी सी सावधानी आपको भविष्य में होने वाले बड़े खर्च और परेशानियों से बचा सकती है.

अगर आपका बजट सीमित है और आप कम कीमत में एक अच्छी कार खरीदना चाहते हैं, तो दिल्ली का रोहिणी सेकेंड हैंड कार मार्केट आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है. लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले वाहन की पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 09 Jun 2026 03:18 PM (IST)
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