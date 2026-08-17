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सिंगल चार्ज में 1003 KM रेंज, BYD की इस नई EV की खूब चर्चा
BYD Denza N8 EV: रेंज के अलावा Denza N8 का दूसरा बड़ा आकर्षण इसकी पावर है. इसके सबसे पावरफुल वर्जन में तीन इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप दिया गया है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.
चीन की BYD ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV Denza N8 से पर्दा उठा दिया है. इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसकी 130.15 kWh की बड़ी LFP बैटरी, 1,003 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज और 1,193 हॉर्सपावर तक की पावर है. इतनी ज्यादा रेंज और पावर के चलते Denza N8 प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में काफी खास मॉडल बनकर सामने आई है.
बड़े आकार की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV
- Denza N8 को बड़े और प्रीमियम SUV सेगमेंट में रखा गया है. इसकी लंबाई 5,150 mm, चौड़ाई 1,999 mm और ऊंचाई 1,820 mm है. इसका व्हीलबेस 3,075 mm का है. यानी यह एक बड़ी SUV है, जिसमें यात्रियों के लिए अच्छा खासा केबिन स्पेस देने की कैपेसिटी है. इसके साथ ही इसका लंबा व्हीलबेस SUV के अंदर ज्यादा लेगरूम और आरामदायक बैठने की जगह देने में मदद करता है.
- बाहर से देखने पर SUV में मॉडर्न और प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है. फ्रंट में स्लिम LED लाइटिंग सेटअप दिया गया है और पीछे की तरफ पतली, आपस में जुड़ी हुई टेललाइट डिजाइन देखने को मिलती है. दरवाजों पर फ्लश-फिटिंग हैंडल जैसे डिजाइन एलिमेंट भी इसे ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं. कुल मिलाकर इसका आकार और डिजाइन इसे फैमिली SUV से अलग करके एक लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV की पहचान देते हैं.
गाड़ी के बैटरी ऑप्शन और रेंज
- Denza N8 की सबसे बेहतर तकनीकी खूबियों में इसकी बैटरी शामिल है. SUV को 130.15 kWh और 105.792 kWh बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया जा रहा है. बड़ी बैटरी वाला मॉडल ही 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज का आंकड़ा हासिल करता है. इसमें BYD की LFP यानी Lithium Iron Phosphate बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.
- इतनी बड़ी बैटरी का सीधा फायदा लंबी दूरी की ड्राइविंग में मिलता है. आम इलेक्ट्रिक कारों में लंबे सफर के दौरान बार-बार चार्जिंग का डर रहता है, लेकिन इतनी बड़ी बैटरी के साथ Denza N8 लंबी दूरी के सफर को ज्यादा सुविधाजनक बनाने की कोशिश करती है. हालांकि, बड़ी बैटरी का मतलब कार का वजन बढ़ना भी है, इसलिए सिर्फ बैटरी कैपेसिटी देखकर कार की पूरी दक्षता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.
- Denza N8 की सबसे ज्यादा चर्चा 1,003 किलोमीटर की रेंज को लेकर हो रही है. जानकारी के मुताबिक अलग-अलग बैटरी और वेरिएंट के आधार पर इसकी CLTC रेंज 800 km, 840 km, 970 km और 1,003 km तक हो सकती है. वहीं लंबी N8L में 130.15 kWh बैटरी के साथ करीब 960 किलोमीटर की CLTC रेंज बताई गई है.
- यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि 1,003 km सड़क पर मिलने वाली रेंज का दावा नहीं है. यह चीन के CLTC टेस्टिंग साइकिल का आंकड़ा है. CLTC टेस्टिंग आम तौर पर वास्तविक ड्राइविंग परिस्थितियों की तुलना में ज्यादा आशावादी रेंज दिखाती है. इसलिए हाईवे पर तेज रफ्तार, ट्रैफिक, एसी का इस्तेमाल, मौसम, सड़क की स्थिति और ड्राइविंग स्टाइल के कारण वास्तविक रेंज कम हो सकती है. CLTC के 1,003 km का आंकड़ा यूरोपीय WLTP मानक में लगभग 511 मील यानी करीब 820 किलोमीटर के आसपास हो सकता है.
कैसी है गाड़ी की पावर?
- रेंज के अलावा Denza N8 का दूसरा बड़ा आकर्षण इसकी पावर है. इसके सबसे पावरफुल वर्जन में तीन इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप दिया गया है. यह ट्रिपल-मोटर सिस्टम ऑल-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ काम करता है और इसकी कुल ताकत 1,193 हॉर्सपावर तक बताई गई है.
- इसका मतलब है कि Denza N8 सिर्फ लंबी दूरी तय करने वाली आरामदायक इलेक्ट्रिक SUV नहीं है, बल्कि इसमें हाई-परफॉर्मेंस कार जैसी ताकत भी मौजूद है. तीन मोटरों का इस्तेमाल आगे और पीछे के पहियों को अलग-अलग तरीके से पावर देने में मदद करता है. इससे तेज एक्सीलरेशन के साथ-साथ ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम को बेहतर ट्रैक्शन मिल सकता है.
- दूसरी ओर, इसका सिंगल-मोटर रियर-व्हील ड्राइव वर्जन करीब 497 हॉर्सपावर की ताकत देता है. यानी ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा रेंज और सामान्य उपयोग वाला वर्जन या ज्यादा पावर वाला परफॉर्मेंस-केंद्रित वर्जन चुन सकते हैं.
सिर्फ बड़ी बैटरी नहीं, चार्जिंग भी खास
- इतनी बड़ी बैटरी लगाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि उसे चार्ज करने में कितना समय लगेगा. BYD अपनी नई बैटरी तकनीक और हाई-पावर चार्जिंग सिस्टम पर भी काफी जोर दे रही है.
- कंपनी ने हाल में दूसरी पीढ़ी की Blade Battery और Megawatt Charging तकनीक को आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य बड़ी बैटरी को कम समय में ज्यादा तेजी से चार्ज करना है.
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