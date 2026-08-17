स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसिंगल चार्ज में 1003 KM रेंज, BYD की इस नई EV की खूब चर्चा

सिंगल चार्ज में 1003 KM रेंज, BYD की इस नई EV की खूब चर्चा

BYD Denza N8 EV: रेंज के अलावा Denza N8 का दूसरा बड़ा आकर्षण इसकी पावर है. इसके सबसे पावरफुल वर्जन में तीन इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप दिया गया है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 17 Aug 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources

चीन की BYD ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV Denza N8 से पर्दा उठा दिया है. इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसकी 130.15 kWh की बड़ी LFP बैटरी, 1,003 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज और 1,193 हॉर्सपावर तक की पावर है. इतनी ज्यादा रेंज और पावर के चलते Denza N8 प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में काफी खास मॉडल बनकर सामने आई है. 

बड़े आकार की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV

  • Denza N8 को बड़े और प्रीमियम SUV सेगमेंट में रखा गया है. इसकी लंबाई 5,150 mm, चौड़ाई 1,999 mm और ऊंचाई 1,820 mm है. इसका व्हीलबेस 3,075 mm का है. यानी यह एक बड़ी SUV है, जिसमें यात्रियों के लिए अच्छा खासा केबिन स्पेस देने की कैपेसिटी है. इसके साथ ही इसका लंबा व्हीलबेस SUV के अंदर ज्यादा लेगरूम और आरामदायक बैठने की जगह देने में मदद करता है.
  • बाहर से देखने पर SUV में मॉडर्न और प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है. फ्रंट में स्लिम LED लाइटिंग सेटअप दिया गया है और पीछे की तरफ पतली, आपस में जुड़ी हुई टेललाइट डिजाइन देखने को मिलती है. दरवाजों पर फ्लश-फिटिंग हैंडल जैसे डिजाइन एलिमेंट भी इसे ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं. कुल मिलाकर इसका आकार और डिजाइन इसे फैमिली SUV से अलग करके एक लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV की पहचान देते हैं.

सिंगल चार्ज में 1003 KM रेंज, BYD की इस नई EV की खूब चर्चा

गाड़ी के बैटरी ऑप्शन और रेंज

  • Denza N8 की सबसे बेहतर तकनीकी खूबियों में इसकी बैटरी शामिल है. SUV को 130.15 kWh और 105.792 kWh बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया जा रहा है. बड़ी बैटरी वाला मॉडल ही 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज का आंकड़ा हासिल करता है. इसमें BYD की LFP यानी Lithium Iron Phosphate बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.
  • इतनी बड़ी बैटरी का सीधा फायदा लंबी दूरी की ड्राइविंग में मिलता है. आम इलेक्ट्रिक कारों में लंबे सफर के दौरान बार-बार चार्जिंग का डर रहता है, लेकिन इतनी बड़ी बैटरी के साथ Denza N8 लंबी दूरी के सफर को ज्यादा सुविधाजनक बनाने की कोशिश करती है. हालांकि, बड़ी बैटरी का मतलब कार का वजन बढ़ना भी है, इसलिए सिर्फ बैटरी कैपेसिटी देखकर कार की पूरी दक्षता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.
  • Denza N8 की सबसे ज्यादा चर्चा 1,003 किलोमीटर की रेंज को लेकर हो रही है. जानकारी के मुताबिक अलग-अलग बैटरी और वेरिएंट के आधार पर इसकी CLTC रेंज 800 km, 840 km, 970 km और 1,003 km तक हो सकती है. वहीं लंबी N8L में 130.15 kWh बैटरी के साथ करीब 960 किलोमीटर की CLTC रेंज बताई गई है.
  • यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि 1,003 km सड़क पर मिलने वाली रेंज का दावा नहीं है. यह चीन के CLTC टेस्टिंग साइकिल का आंकड़ा है. CLTC टेस्टिंग आम तौर पर वास्तविक ड्राइविंग परिस्थितियों की तुलना में ज्यादा आशावादी रेंज दिखाती है. इसलिए हाईवे पर तेज रफ्तार, ट्रैफिक, एसी का इस्तेमाल, मौसम, सड़क की स्थिति और ड्राइविंग स्टाइल के कारण वास्तविक रेंज कम हो सकती है. CLTC के 1,003 km का आंकड़ा यूरोपीय WLTP मानक में लगभग 511 मील यानी करीब 820 किलोमीटर के आसपास हो सकता है.

कैसी है गाड़ी की पावर?

  • रेंज के अलावा Denza N8 का दूसरा बड़ा आकर्षण इसकी पावर है. इसके सबसे पावरफुल वर्जन में तीन इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप दिया गया है. यह ट्रिपल-मोटर सिस्टम ऑल-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ काम करता है और इसकी कुल ताकत 1,193 हॉर्सपावर तक बताई गई है.
  • इसका मतलब है कि Denza N8 सिर्फ लंबी दूरी तय करने वाली आरामदायक इलेक्ट्रिक SUV नहीं है, बल्कि इसमें हाई-परफॉर्मेंस कार जैसी ताकत भी मौजूद है. तीन मोटरों का इस्तेमाल आगे और पीछे के पहियों को अलग-अलग तरीके से पावर देने में मदद करता है. इससे तेज एक्सीलरेशन के साथ-साथ ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम को बेहतर ट्रैक्शन मिल सकता है.


सिंगल चार्ज में 1003 KM रेंज, BYD की इस नई EV की खूब चर्चा

  • दूसरी ओर, इसका सिंगल-मोटर रियर-व्हील ड्राइव वर्जन करीब 497 हॉर्सपावर की ताकत देता है. यानी ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा रेंज और सामान्य उपयोग वाला वर्जन या ज्यादा पावर वाला परफॉर्मेंस-केंद्रित वर्जन चुन सकते हैं.

सिर्फ बड़ी बैटरी नहीं, चार्जिंग भी खास

  • इतनी बड़ी बैटरी लगाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि उसे चार्ज करने में कितना समय लगेगा. BYD अपनी नई बैटरी तकनीक और हाई-पावर चार्जिंग सिस्टम पर भी काफी जोर दे रही है.
  • कंपनी ने हाल में दूसरी पीढ़ी की Blade Battery और Megawatt Charging तकनीक को आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य बड़ी बैटरी को कम समय में ज्यादा तेजी से चार्ज करना है.

यह भी पढ़ें:-

कम कीमत में 5-सीटर का मजा, ये कारें हैं खास 

 

 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 17 Aug 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
BYD EV BYD New EV BYD Denza N8 EV BYD Denza Range
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
सिंगल चार्ज में 1003 KM रेंज, BYD की इस नई EV की खूब चर्चा
सिंगल चार्ज में 1003 KM रेंज, BYD की इस नई EV की खूब चर्चा
ऑटो
कितनी EMI पर मिलेगा Maruti Fronx का सबसे सस्ता मॉडल? जानें हिसाब
कितनी EMI पर मिलेगा Maruti Fronx का सबसे सस्ता मॉडल? जानें हिसाब
ऑटो
फुल चार्ज पर 530 KM रेंज, कितनी खास होगी Hector Tomahawk?
फुल चार्ज पर 530 KM रेंज, कितनी खास होगी Hector Tomahawk?
ऑटो
Mahindra BE 6 Price: 11.45 लाख की Mahindra BE 6 खरीदने का असली खर्च, समझें BaaS मॉडल का गणित
11.45 लाख की Mahindra BE 6 खरीदने का असली खर्च, समझें BaaS मॉडल का गणित
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBI और ED से जुड़ा है केस
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBI और ED से जुड़ा है केस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा विधायक का बेतुका बयान, डिंपल यादव को बताया देश की मां
सपा विधायक का बेतुका बयान, डिंपल यादव को बताया देश की मां
Hockey
32 साल बाद इतिहास रचेगी टीम इंडिया, आज वर्ल्ड कप में दूसरा मैच
32 साल बाद इतिहास रचेगी टीम इंडिया, आज वर्ल्ड कप में दूसरा मैच
तमिल सिनेमा
पान मसाला और गुटखा का Ad करने से इंकार कर चुके हैं सनी देओल समेत ये सेलेब्स, एक ने तो मांगी माफी, करोड़ों दान में दिए
पान मसाला और गुटखा का Ad करने से इंकार कर चुके हैं सनी देओल समेत ये सेलेब्स
इंडिया
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
विश्व
भारत-जर्मनी के बीच 90 हजार करोड़ की डील, मिलेंगी 6 घातक पनडुब्बियां
भारत-जर्मनी के बीच 90 हजार करोड़ की डील, मिलेंगी 6 घातक पनडुब्बियां
Home Tips
Pressure Cooker Gasket Hack: प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम
प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम
शिक्षा
UGC NET री-एग्जाम पर पूरी जानकारी, जानें परीक्षा जुड़े हर सवाल का जवाब 
UGC NET री-एग्जाम पर पूरी जानकारी, जानें परीक्षा जुड़े हर सवाल का जवाब 
ABP NEWS
अमरोहा हाईवे पर तेज़ आवाज़ में संगीत बज रहा था, तभी आग लग गई!
अमरोहा हाईवे पर तेज़ आवाज़ में संगीत बज रहा था, तभी आग लग गई!
ABP NEWS
खेलते समय तीसरी मंज़िल से गिरा छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल।
खेलते समय तीसरी मंज़िल से गिरा छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल।
ABP NEWS
नागपंचमी पर भगवान नागचण्डेश्वर जागते हैं
नागपंचमी पर भगवान नागचण्डेश्वर जागते हैं
ABP NEWS
एक महिला की तस्वीर को लेकर विवाद, मेट्रो में अफरातफरी मच गई।
एक महिला की तस्वीर को लेकर विवाद, मेट्रो में अफरातफरी मच गई।
ABP NEWS
गाँव के मुखिया का राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो वायरल, सवाल उठे।
गाँव के मुखिया का राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो वायरल, सवाल उठे।
Embed widget