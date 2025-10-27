शंकर महादेवन ने खरीदा चलता-फिरता लग्जरी होटल! मसाज सीट के साथ मिलता है ये ऐशो-आराम

भारत के जाने-माने सिंगर शंकर महादेवन ने एक नई इलेक्ट्रिक लग्जरी कार खरीदी है. यह गाड़ी भारत की इकलौती इलेक्ट्रिक MPV है. महादेवन ने इस कार को मेटल ब्लैक कलर में चुना है, जो इसके प्रीमियम लुक को बढ़ाता है. MG M9 की एक्स-शोरूम कीमत 69.90 लाख रुपये है.

कितनी पावरफुल है MG M9 MPV?

MG M9 Electric MPV में एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 245 PS की पावर और 350 Nm टॉर्क जनरेट करती है. इसमें लगी 90 kWh की बैटरी कार को शानदार 548 किलोमीटर की रेंज देती है. सिंगल चार्ज पर बिना रुके लंबी दूरी तय की जा सकती है. ये कार Vehicle-to-Vehicle (V2V) और Vehicle-to-Load (V2L) टेक्नोलॉजी से भी लैस है, जिससे इससे दूसरी गाड़ियां या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज की जा सकती हैं.

इलेक्ट्रिक कार का कैसा है इंटीरियर?

MG M9 का केबिन इतना प्रीमियम है कि इसे देखकर कोई भी कहेगा,“ये सिर्फ कार नहीं, बल्कि चलता-फिरता बिजनेस क्लास लाउंज है.” इसका इंटीरियर Cognac और Black ड्यूल टोन थीम में तैयार किया गया है, जिसे ब्रश्ड एल्युमिनियम और वुड फिनिश से सजाया गया है. इसमें दी गई कैप्टन सीट्स 16-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ आती हैं. सीट्स को पूरी तरह रीक्लाइन मोड में बदला जा सकता है, जिससे लंबी जर्नी बेहद आरामदायक हो जाती हैं.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

MG M9 Electric MPV में ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे किसी 5-स्टार होटल के प्राइवेट लाउंज जैसा एक्सपीरियंस देते हैं. इसमें 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, 12.23-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 360° कैमरा, लेवल-2 ADAS, रियर पैसेंजर डिस्प्ले, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं. MG M9 Electric MPV धीरे-धीरे बॉलीवुड और क्रिकेट सितारों की नई पसंद बन रही है. इससे पहले हेमा मालिनी और KL राहुल ने भी इस इलेक्ट्रिक MPV को खरीदा है.

