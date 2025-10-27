Hero Splendor से लेकर TVS Sport तक, गांव में चलाने के लिए बेस्ट हैं ये बाइक्स, जानें कीमत
Affordable Bikes in India: अगर आप किसी ऐसी बाइक की तलाश में हैं, जो गांव के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए परफेक्ट हो तो यहां हम आपको 5 ऐसी बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं.
गांवों की कच्ची सड़कों, खेतों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए होती है, जो मजबूत, फ्यूल-एफिशिएंट और कम मेंटेनेंस वाली हो. अगर आप भी एक ऐसी किफायती बाइक की तलाश में हैं जो आपके बजट में फिट हो, तो ये खबर आपके काम आ सकती है. आइए ऐसी 5 बाइक्स के बारे में जानते हैं जो ग्रामीण इलाकों के लिए बेहतर मानी जाती हैं.
Hero Splendor Plus
Hero Splendor Plus भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है. इसकी कीमत 73,902 (एक्स-शोरूम) रुपये है और यह 97.2cc इंजन के साथ 73 kmpl तक का शानदार माइलेज देती है. इसमें i3S स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फ्यूल बचाने में मदद करती है, जबकि LED हेडलैंप, ब्लूटूथ-इनेबल्ड डिजिटल कंसोल और लंबी सीट जैसी सुविधाएं इसे और भी प्रैक्टिकल बनाती हैं. Hero की सर्विस और स्पेयर पार्ट्स देशभर में आसानी से मिल जाते हैं, जिससे इसकी रनिंग कॉस्ट काफी कम रहती है.
Bajaj Platina 100
Bajaj Platina 100 अपनी बेहतरीन माइलेज और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत 65,407 (एक्स-शोरूम) है और यह 102cc DTS-i इंजन के साथ 80 kmpl तक का माइलेज देती है. इसका सस्पेंशन और लंबी सीट ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी स्मूद राइडिंग एक्सपीरियंस देते हैं. 10 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह बाइक एक बार फुल टैंक में लगभग 800 किलोमीटर तक चल सकती है.
Honda Shine 100
Honda Shine 100 उन लोगों के लिए है जो आरामदायक और रिफाइंड परफॉर्मेंस चाहते हैं. 68,994 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर यह 98.98cc इंजन से लैस है, जो 65 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें 7.5 PS की पावर और IBS ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जो सुरक्षा को बेहतर बनाता है. कम वाइब्रेशन, हल्का डिजाइन और Honda की विश्वसनीय बिल्ड क्वालिटी इसे गांवों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.
TVS Sport
TVS Sport अपनी स्पोर्टी लुक और हाई माइलेज की वजह से छोटे शहरों और गांवों में तेजी से पॉपुलर हो रही है. इसकी कीमत 55,100 (एक्स-शोरूम) है और यह 109.7cc इंजन के साथ 70 kmpl तक का माइलेज देती है. इसका हल्का डिजाइन, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाते हैं. TVS का दावा है कि यह बाइक फुल टैंक में 700 किलोमीटर से अधिक चल सकती है.
TVS Radeon
TVS Radeon 55,100 की शुरुआती कीमत में आती है और 69 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें 109.7cc एयर-कूल्ड इंजन मिलता है जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों में बैलेंस बनाता है. इसका डिजाइन स्टाइलिश है और यह ड्यूल-टोन सीट, डिजिटल-एनालॉग मीटर और LED DRLs जैसे फीचर्स के साथ आती है.
यह भी पढ़ें:-
फुल टैंक पर चलती है 1200 KM, जीएसटी कट के बाद कितनी है Toyota Innova Hycross की कीमत?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL