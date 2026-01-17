एक्सप्लोरर
मुंबई की सड़कों पर संजय दत्त ने दौड़ाई Tesla Cybertruck, कीमत जानकर नहीं होगा यकीन
संजय दत्त हाल ही में मुंबई की सड़कों पर टेस्ला साइबरट्रक के साथ नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह अनोखा इलेक्ट्रिक पिकअप दुबई से भारत लाया गया है.
बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा चल ही रही थी, तभी उन्हें मुंबई की सड़कों पर Tesla Cybertruck के साथ देखा गया. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें यह फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक पिकअप सबका ध्यान खींच रही है. आइए इस गाड़ी की कीमत और फीचर्स पर नजर डालते हैं.
वीडियो में क्या रहा खास?
- वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा Cybertruck की नंबर प्लेट को लेकर हो रही है. नंबर प्लेट को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह गाड़ी भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं हुई है, बल्कि इसे बाहर से इंपोर्ट किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह Tesla Cybertruck दुबई से भारत लाई गई हो सकती है. माना जा रहा है कि इसे कार्नेट परमिट के जरिए देश में लाया गया है, जिससे बिना इंपोर्ट ड्यूटी के सीमित समय तक विदेशी गाड़ी भारत में चलाई जा सकती है.
कार्नेट परमिट क्या होता है?
- कार्नेट परमिट एक खास अनुमति होती है, जिसके तहत कोई व्यक्ति विदेश में रजिस्टर्ड वाहन को भारत में अस्थायी रूप से ला सकता है. इस परमिट के जरिए गाड़ी को करीब 6 महीने तक भारत में चलाने की अनुमति मिलती है. इसी वजह से संजय दत्त की Tesla Cybertruck को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह स्थायी खरीद नहीं बल्कि अस्थायी इंपोर्ट हो सकता है.
संजय दत्त और बड़ी SUVs का रिश्ता
- संजय दत्त को हमेशा से बड़ी और दमदार SUVs पसंद रही हैं. उनके गैराज में पहले से ही कई लग्जरी और हाई-एंड SUVs मौजूद हैं. ऐसे में Tesla Cybertruck का उनके कलेक्शन में शामिल होना उनकी पर्सनैलिटी से पूरी तरह मेल खाता है. हाल ही में उन्हें एक खास Willys Jeep में भी देखा गया था, जिससे साफ है कि उन्हें यूनिक और पावरफुल गाड़ियां पसंद हैं.
Tesla Cybertruck के वेरिएंट और परफॉर्मेंस
- Tesla Cybertruck को तीन वेरिएंट्स में पेश किया गया है – Long Range, All-Wheel Drive और टॉप-एंड Cyberbeast. Long Range वेरिएंट करीब 582 किलोमीटर तक की रेंज देता है. Cyberbeast वेरिएंट सबसे पावरफुल माना जाता है, जिसमें ट्रिपल मोटर सेटअप मिलता है. सेफ्टी के मामले में भी Cybertruck ने कमाल किया है और इसे IIHS Top Safety Pick+ का अवॉर्ड मिल चुका है.
भारत में कितनी हो सकती है कीमत?
- भारत में Tesla Cybertruck अभी लॉन्च नहीं हुई है. अगर इसे इंपोर्ट किया जाए, तो डुअल मोटर AWD वेरिएंट की कीमत करीब 1.50 करोड़ से 1.80 करोड़ रुपये तक हो सकती है. वहीं Cyberbeast वेरिएंट की अनुमानित कीमत 2.10 करोड़ से 2.50 करोड़ रुपये तक जा सकती है.
