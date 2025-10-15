बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान के पास कितने करोड़ की है Ford Mustang? जानें फीचर्स और कीमत

बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान सिर्फ अपने एक्टिंग और पर्सनैलिटी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लग्जरी कार कलेक्शन के लिए भी मशहूर हैं. पटौदी परिवार के वारिस सैफ का लाइफस्टाइल हमेशा से रॉयल रहा है. उनके पास कई दमदार और खूबसूरत कारें हैं, जिनमें सबसे चर्चित है Ford Mustang Shelby GT500, जो किसी भी कार लवर के लिए सपना जैसा है. आइए इस कार की कीमत और फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Ford Mustang Shelby GT500

सैफ अली खान की Ford Mustang Shelby GT500 भारत में रेयर कारों में से एक है. ये कार उन्होंने कई साल पहले इम्पोर्ट करवाई थी, क्योंकि Ford ने इसे भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया था. इसकी शुरुआती कीमत करीब 74.71 लाख रुपये रही, लेकिन टैक्स और कस्टम ड्यूटी मिलाकर असली कीमत इससे कहीं ज्यादा थी. इस कार में 5.4-लीटर V8 सुपरचार्ज्ड इंजन लगा है, जो करीब 500 बीएचपी की पावर और 651 Nm टॉर्क जनरेट करता है. ये सिर्फ 4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड करीब 250 किमी/घंटा है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है.





इसका लुक भी बेहद अट्रैक्टिव है, अंदर से ये कार प्रीमियम लेदर इंटीरियर और हाई-परफॉर्मेंस फीचर्स से लैस है. ये एक ऐसी मसल कार है जो सैफ की पर्सनैलिटी की तरह ही क्लासिक और पावरफुल दिखती है.

अन्य लग्जरी कारें जो बढ़ाती हैं सैफ की रॉयल्टी

सैफ अली खान के गैराज में सिर्फ स्पोर्ट्स कारें ही नहीं हैं, बल्कि कुछ शानदार लग्जरी SUVs भी हैं. उनके पास Range Rover, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series, और Jeep Grand Cherokee जैसी कारें हैं. ये सभी गाड़ियां उनके लग्जरी और कम्फर्ट के शौक को दिखाती हैं. उनका कलेक्शन ठीक उनकी पर्सनैलिटी की तरह रॉयल्टी और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.

सैफ और उनकी कारों का शौक

सैफ अली खान के लिए कारें सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं हैं, बल्कि ये उनका असली पैशन है. उन्हें अक्सर अपने परिवार के साथ रोड ट्रिप्स पर देखा जाता है और कई बार उन्होंने कहा है कि उन्हें पुरानी कारों को मॉडिफाई कर चलाना बेहद पसंद है. उनकी Ford Mustang Shelby GT500 इस बात का सबूत है कि सैफ सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी उतनी ही अहमियत देते हैं. उनकी कारें बिल्कुल उनकी शख्सियत की तरह क्लासिक, दमदार और रॉयल हैं.

