क्या इस दिवाली 1 लाख की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tata Nexon? मार्केट में ये हैं राइवल्स

Tata Nexon भारतीय बाजार की बेस्ट-सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक है.अब जीएसटी कटौती के बाद इस कार को खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. अगर आप इस दिवाली Tata Nexon खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको गाड़ी के फाइनेंस प्लान के बारे में जानना होगा. आइए इस कार की ऑन-रोड कीमत और डाउन-पेमेंट के बारे में जानते हैं.

जीएसटी कटौती के बाद Tata Nexon की एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख रुपये से शुरू होकर 14.05 लाख रुपये तक जाती है. अगर आप दिल्ली में Tata Nexon के बेस मॉडल (Smart 1.2 Petrol 5MT) को खरीदते हैं तो इस गाड़ी के लिए आपको करीब 8.33 लाख रुपये ऑन-रोड कीमत के तौर पर देने होंगे.

कितनी EMI पर मिल जाएगी गाड़ी?

उदाहरण के तौर पर अगर हम Tata Nexon के बेस वेरिएंट को खरीदते हैं, तो इसके लिए कम से कम 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. इसके बाद 7.33 लाख रुपये बैंक से कार लोन के तौर पर लेने होंगे. अगर यह लोन आपको 9 फीसदी वार्षिक ब्याज दर से 5 साल के लिए मिलता है तो आपको हर महीने EMI 15 हजार रुपये देनी होगी.

Tata Nexon का पावरट्रेन

Tata Nexon को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया गया है. इसका 1.2 लीटर CNG इंजन 73.5 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है. वहीं इसका पेट्रोल इंजन 88.2 पीएस पावर और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. डीजल इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर क्षमता वाला यह इंजन 84.5 पीएस पावर और 260 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्प मौजूद हैं.

किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

Tata Nexon भारतीय बाजार में Hyundai Venue, Kia Sonet, Maruti Brezza, Mahindra XUV300, Nissan Magnite और Maruti Fronx जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. ये गाड़ियां अलग-अलग फीचर्स, इंजन ऑप्शन्स और कीमत के साथ आती हैं.

