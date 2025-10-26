हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
किन गाड़ियों से चलते हैं सैफ अली खान? कार कलेक्शन में Ford Mustang भी शामिल, जानें कीमत

किन गाड़ियों से चलते हैं सैफ अली खान? कार कलेक्शन में Ford Mustang भी शामिल, जानें कीमत

सैफ अली खान के गैराज में कई ऐसी कारें खड़ी हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे. इनके पास Ford Mustang Shelby GT500 भी है, जो कि भारत में रेयर कारों में से एक है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 01:48 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान अपने लग्जरी कार कलेक्शन के लिए भी मशहूर हैं. सैफ के पास कई दमदार और खूबसूरत कारें हैं, जिनमें सबसे चर्चित Ford Mustang Shelby GT500 है, जो किसी भी कार लवर के लिए सपने जैसा है. आइए इस कार की कीमत और फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Ford Mustang Shelby GT500

सैफ अली खान की Ford Mustang Shelby GT500 भारत में रेयर कारों में से एक है. ये कार उन्होंने कई साल पहले इम्पोर्ट करवाई थी, क्योंकि Ford ने इसे भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया था. इसकी शुरुआती कीमत करीब 74.71 लाख रुपये रही, लेकिन टैक्स और कस्टम ड्यूटी मिलाकर असली कीमत इससे कहीं ज्यादा थी.

इस कार में 5.4-लीटर V8 सुपरचार्ज्ड इंजन लगा है, जो करीब 500 बीएचपी की पावर और 651 Nm टॉर्क जनरेट करता है. ये सिर्फ 4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड करीब 250 किमी/घंटा है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है.

गाड़ी का लुक भी बेहद अट्रैक्टिव है, अंदर से ये कार प्रीमियम लेदर इंटीरियर और हाई-परफॉर्मेंस फीचर्स से लैस है. ये एक ऐसी मसल कार है जो सैफ की पर्सनैलिटी की तरह ही क्लासिक और पावरफुल दिखती है.

ये लग्जरी कारें भी कलेक्शन में शामिल

सैफ अली खान के गैराज में सिर्फ स्पोर्ट्स कारें ही नहीं हैं, बल्कि कुछ शानदार लग्जरी SUVs भी हैं. उनके पास Range Rover, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series, और Jeep Grand Cherokee जैसी कारें हैं. ये सभी गाड़ियां उनके लग्जरी और कम्फर्ट के शौक को दिखाती हैं. उनका कलेक्शन ठीक उनकी पर्सनैलिटी की तरह रॉयल्टी और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.

सैफ अली खान के लिए कारें सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं हैं, बल्कि ये उनका असली पैशन है. उन्हें अक्सर अपने परिवार के साथ रोड ट्रिप्स पर देखा जाता है और कई बार उन्होंने कहा है कि उन्हें पुरानी कारों को मॉडिफाई कर चलाना बेहद पसंद है. उनकी Ford Mustang Shelby GT500 इस बात का सबूत है कि सैफ सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी उतनी ही अहमियत देते हैं. उनकी कारें बिल्कुल उनकी शख्सियत की तरह क्लासिक, दमदार और रॉयल हैं.

यह भी पढ़ें:-

Tata Punch CNG या Hyundai Exter CNG, कीमत, फीचर्स और पावर के मामले में कौन-सी गाड़ी बेहतर?

Published at : 26 Oct 2025 01:48 PM (IST)
Tags :
Ford Mustang SAIF ALI KHAN Saif Ali Khan Car Collection Ford Mustang Shelby GT500
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बिहार
Bihar Politics: आरजेडी में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
RJD में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित शर्मा कितने नंबर पर?
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित कितने नंबर पर?
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
