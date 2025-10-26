Tata Punch CNG या Hyundai Exter CNG, कीमत, फीचर्स और पावर के मामले में कौन-सी गाड़ी बेहतर?

भारतीय बाजार में कई ऐसी कारें मौजूद हैं जो कम कीमत होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी देती हैं. जब भी हम कोई नई कार खरीदने का प्लान बनाते हैं तो हमारे पास कई ऐसे ऑप्शन्स होते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होते हैं. कभी-कभार तो ऐसा होता है कि आप किन्हीं दो गाड़ी के बीच में ही कंफ्यूज हो जाते हैं.

यहां हम आपको Hyundai Exter और Tata Punch की कीमत, फीचर्स और इंजन के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आप ये खुद डिसाइड कर सके कि इन दोनों कारों में से आपके लिए कौन सी कार बेस्ट है? खास बात यह है कि जीएसटी कटौती के बाद अब इन दोनों कारों की कीमतों में कटौती कर दी गई है.

Hyundai Exter CNG

हुंडई ने अपनी सीएनजी कार एक्सटर में 1.2 लीटर का बाई-फ्यूल इंजन उपलब्ध कराया है. इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है. साथ ही ये इंजन 69 पीएस की मैक्स पावर के साथ 95.2 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी के अनुसार हुंडई की ये नई सीएऩजी कार 27.1 किमी तक का माइलेज देने में सक्षम है.

वहीं दूसरी ओर टाटा पंच सीएनजी की बात करें तो कंपनी ने इस कार में 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन उपलब्ध कराया है. यह इंजन 73.5 पीएस की अधिकतम पावर के साथ 103 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. हालांकि इसके साथ ही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. इंजन के मामले में टाटा पंच सीएनजी में ज्यादा ताकतवर इंजन दिया गया है.

दोनों गाड़ियों के फीचर्स

फीचर्स की बात की जाए तो हुंडई एक्सटर सीएनजी में स्‍मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, एलईडी टेल लैंप, एलईडी डीआरएल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग, बडा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ईएससी, एचएसी जैसे कई शानदार फीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं जो कार के लुक को और जबरदस्त बना देती है.

इसके अलावा टाटा पंच सीएनजी की बात करें तो इस कार में कंपनी ने ट्राई एरो फिनिश फ्रंट ग्रिल, सी पिलर, माउंटेड डोर हैंडल, स्टाइलिश टर्न इं‍डीकेटर, ओआरवीएम, मैनुअल एसी, बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर, पावर विंडो, ऑटो हैडलैंप के साथ एप्पल कार प्‍ले और एंड्राइड ऑटो जैसे जबरदस्त फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा कार में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, सनरूफ, एबीएस के साथ ईबीडी, 2 एयरबैग के साथ चार स्पीकर भी उपलब्ध कराए गए हैं.

गाड़ियों की कीमत

Hyundai Exter CNG के बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 6.86 लाख रुपये है. वहीं टाटा पंच सीएनजी की कीमतों की बात करें तो टाटा पंच सीएनजी की एक्स शोरूम कीमत 6.67 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके अलावा टाटा पंच सीएनजी में 210 लीटर का बूट स्पेस भी उपलब्ध कराया गया है. ऐसे में टाटा पंच सीएनजी हुंडई एक्सटर सीएनजी से कई चीजों में बेहतर साबित हो रही है. हालांकि दोनों गाड़ियां अपने स्थानों पर एक शानदार सीएनजी कार मानी जाती हैं.

