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हिंदी न्यूज़ऑटोMercedes-Tesla की बढ़ेगी टेंशन, BMW ला रही 805KM वाली EV

Mercedes-Tesla की बढ़ेगी टेंशन, BMW ला रही 805KM वाली EV

BMW ला रही है 805 किमी की विशाल रेंज वाली नई iX3 EV. जानिए नोई क्लासे प्लेटफॉर्म, 400kW फास्ट चार्जिंग और मर्सिडीज-टेस्ला को मिलने वाली कड़ी टक्कर की पूरी जानकारी.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 10 Sep 2026 11:32 AM (IST)
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हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. जिसके चलते लोगों के बीच अब जर्मन कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू भी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. ऐसा इस लिए है क्योंकि, BMW कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेगमेंट में बेहद बड़ा दांव खेलने जा रही है. जिससे मर्सिडीज-बेंज और टेस्ला जैसे बड़े ब्रांड्स को बड़ी चुनातियां मिलना तय माना जा रहा है.

बता दें कि, बीएमडब्ल्यू ने अपनी नई इलेक्ट्रिक नोई क्लासे ईवी प्लेटफॉर्म पेश करने जा रही है. वर्ल्ड ईवी डे के मौके पर बीएमडब्ल्यू इंडिया के सीईओ हरदीप सिंह ब्रार ने इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी के नए आर्किटेक्चर पर आधारित कारों की एंट्री भारत में जल्द होने वाली है. इस सीरीज के तहत जो पहला मॉडल भारतीय सड़कों पर उतरेगा वह ऑल-न्यू बीएमडब्ल्यू iX3 इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी. यह नई कार न केवल 805 किलोमीटर की शानदार ड्राइविंग रेंज के साथ आएगी. चलिए विस्तार से जानतें हैं इस खबर को.

805KM की मिलेगी रिकॉर्ड रेंज

आपको बता दें कि, बीएमडब्ल्यू iX3 में 6th-जनरेशन eDrive टेक्नोलॉजी के साथ 108.7kWh की विशाल बेलनाकार-सेल बैटरी पैक दी जाएगी. कंपनी का दावा है कि यह ई-एसयूवी सिंगल चार्ज में WLTP साइकिल के अनुसार 805 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान करने में कामयाब रहेगी.

जबकि इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप मिलता है जो 469hp की जबरदस्त पावर और 645Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इतनी बड़ी रेंज और पावर के चलते चालकों को हाईवे पर लंबी दूरी तय करते समय चार्जिंग खत्म होने का डर बिल्कुल नहीं सताएगा.


Mercedes-Tesla की बढ़ेगी टेंशन, BMW ला रही 805KM वाली EV

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: Toll Plaza पर गलत Lane में घुसे तो कट सकता है Challan, जानें नियम

मिलेगी अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्पीड

वहीं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और समय की बचत के मामले में यह नई इलेक्ट्रिक एसयूवी एक नया बेंचमार्क साबित करने वाली है. क्योंकि, यह कार 800V आर्किटेक्चर पर आधारित है और 400kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

इतने पावरफुल चार्जर की मदद से इसे महज 10 से 12 मिनट चार्ज करके 350 किलोमीटर से भी ज्यादा सफर तय करने लायक पावर मिल जाती है. यह तकनीक उन लोगों के लिए सबसे फायदेमंद साबित होगी जो पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की तरह मिनटों में अपनी ईवी को चार्ज करके सफर पर निकलना चाहते हैं.


Mercedes-Tesla की बढ़ेगी टेंशन, BMW ला रही 805KM वाली EV

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फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर और पैनोरमिक विजन

जबकि केबिन और फीचर्स के मामले में भी इस गाड़ी में कोई कमी नहीं रहने वाली है. केबिन और फीचर्स के मामले में नोई क्लासे प्लेटफॉर्म पर बनी यह कार पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक अनुभव देने वाली है. इसके इंटीरियर में नया पैनोरमिक विज़न डिस्प्ले दिया गया है जो पूरी विंडशील्ड के निचले हिस्से पर जरूरी जानकारियां प्रोजेक्ट करता है.

वहीं, इसके अलावा केबिन में ऑपरेटिंग सिस्टम X पर चलने वाला विशाल सेंट्रल टचस्क्रीन, मिनिमलिस्टिक डैशबोर्ड और AI-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलेंगे. भारत में आने वाला यह मॉडल लॉन्ग-व्हीलबेस अवतार में होगा जिससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को लेगरूम और कम्फर्ट बेहतरीन मिलेगा.

मर्सिडीज और टेस्ला की बढ़ेगी टेंशन

आपको बता दें कि, भारतीय लग्जरी ईवी मार्केट में फिलहाल बीएमडब्ल्यू अपनी iX1 LWB और हाल ही में लॉन्च हुई i5 LWB के दम पर बढ़त बनाए हुए है. लेकिन 805 किमी रेंज वाली iX3 के आने के बाद मर्सिडीज-बेंज और टेस्ला की लोकप्रिय प्रीमियम कारों के लिए राह आसान नहीं रहने वाली.

जहां ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारें 500 से 600 किमी के आसपास ही रेंज दे पाती हैं वहीं यह 800 किमी से ज्यादा की प्रैक्टिकल रेंज और अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग का यह कॉम्बो बीएमडब्ल्यू को लग्जरी सेगमेंट का बेताज बादशाह बना सकता है.

यह भी पढ़ें: Royal Enfield खरीदने वाले रुकें, 1.85 लाख रुपये में आई नई Jawa

Published at : 10 Sep 2026 11:32 AM (IST)
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