TVS Ronin हुई और धांसू, Hunter 350 को देगी टक्कर

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इन दिनों टू-व्हीलर गाड़ियों में मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है. क्योंकि, आज के समय में मॉडर्न-रेट्रो और स्क्रैम्बलर बाइक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है. इस सेगमेंट में टीवीएस मोटर कंपनी की टीवीएस रोनिन अपनी अलग पहचान बना चुकी है. अब कंपनी ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा देते हुए रोनिन का नया बेस प्लस वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. इस नए वेरिएंट के आने से यह मोटरसाइकिल पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और दिखने में भी बेहद शानदार लग रही है.

बता दें कि, टीवीएस ने इसमें कई अहम सेफ्टी अपग्रेड्स के साथ नए कलर ऑप्शंस शामिल किए हैं जिसके बाद यह सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 जैसी पॉपुलर बाइक को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है. देश के युवाओं को ध्यान में रखकर पेश की गई यह बाइक फीचर्स और कीमत दोनों के मामले में एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प के रूप में उभरी है. तो चलिए जानते हैं इस नए वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स और कीमत के बारे में.

डुअल-चैनल ABS से बढ़ी बाइक की सेफ्टी

आपको बता दें कि, नए टीवीएस रोनिन बेस+ वेरिएंट में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव इसकी सुरक्षा को लेकर किया गया है. कंपनी ने इसमें सिंगल-चैनल ABS की जगह अब स्टैंडर्ड डुअल-चैनल ABS की सुविधा दे दी है. जब भी आप अब तेज रफ्तार या गीली और फिसलन भरी सड़कों पर अचानक ब्रेक लगाने के दौरान डुअल-चैनल ABS दोनों पहियों को लॉक होने से रोकता है. यह सेफ्टी फीचर राइडर को बेहतरीन ब्रेकिंग कंट्रोल और सेफ्टी देता है.





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मिलेंगे 2 नए कलर ऑप्शंस

जानकारी दें दे कि, लुक और स्टाइलिंग के मामले में नई रोनिन को और ज्यादा यूथफुल बनाने के लिए कंपनी ने इसमें दो नए रंग जोड़े हैं. इस वेरिएंट को सनलिट येलो और डेजर्ट मिराज/डेजर्ट बेज जैसे प्रीमियम शेड्स में पेश किया गया है. नए ग्राफिक्स और डुअल-टोन कलर स्कीम के साथ यह बाइक सड़क पर बेहद स्पॉटी और मॉडर्न-रेट्रो लुक देती है जो युवाओं को काफी पसंद आएगी.

मिल रहा है बाइक में पावरफुल इंजन

बता दें कि, मैकेनिकली बाइक के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही भरोसेमंद 225.9 cc का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 20.4 PS की मैक्सिमम पावर और 19.93 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है.

इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है जो असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ आता है. शहर के भारी ट्रैफिक और हाईवे राइडिंग दोनों के लिए यह पावरट्रेन काफी स्मूथ अनुभव देता है.





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क्या रहेगी कीमत?

अब बात करें अगर कीमत की तो टीवीएस रोनिन बेस+ वेरिएंट को 1,42,490 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है. सेफ्टी और नए कलर्स के अपडेट के बाद यह कीमत काफी प्रतिस्पर्धी मानी जा रही है. वहीं, अब बाजार में इसका सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और Kawasaki W175 जैसी बाइक्स से होगा. बेहतर माइलेज, लाइटवेट हैंडलिंग और एडवांस्ड ब्लूटूथ फीचर्स की वजह से रोनिन हंटर 350 को कड़ी टक्कर दे रही है.

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