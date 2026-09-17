दिनभर दौड़-भाग का काम, ये गाड़ियां देंगी जबरदस्त Mileage

माइलेज की रानी कही जाने वाली मारुति सुजुकी सेलेरियो इस लिस्ट में सबसे पहला और मजबूत विकल्प बनकर उभरती है. इसके पेट्रोल वेरिएंट में ही आपको 25 से 26 किमी प्रति लीटर का ARAI सर्टिफाइड माइलेज मिल जाता है. अगर आप इसके सीएनजी मॉडल की तरफ जाते हैं तो यह गाड़ी 34 किमी प्रति किलो से ज्यादा का माइलेज आसानी से दे देती है जो दिनभर ड्राइविंग करने वालों के लिए वरदान है.