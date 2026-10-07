ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTriumph ने खोले 3 नए पत्ते, नई Street Triple 798 और 2 Tiger तैयार

Triumph ने खोले 3 नए पत्ते, नई Street Triple 798 और 2 Tiger तैयार

Triumph ने 2027 मॉडल ईयर की नई Street Triple 798, Tiger 900 और Tiger 1200 की पहली झलक दिखाई है. तीनों में बड़े डिजाइन और टेक्नोलॉजी अपडेट मिलेंगे

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

Triumph Motorcycles ने 2027 मॉडल ईयर के लिए अपनी तीन नई बाइक्स की पहली झलक दिखा दी है. इनमें नई Street Triple 798, Tiger 900 और Tiger 1200 शामिल हैं. कंपनी ने इन बाइक्स को पूरी तरह लॉन्च नहीं किया है, बल्कि इनके डिजाइन और बड़े तकनीकी बदलावों का शुरुआती खुलासा किया है. इनमें Street Triple 798 में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि Tiger 900 और Tiger 1200 में परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जाएगा. 

Triumph ने इन तीनों बाइक्स की पूरी जानकारी अलग-अलग समय पर जारी करने का फैसला किया है. Tiger 1200 का फुल रिवील 27 अक्टूबर, Street Triple 798 का 17 नवंबर और Tiger 900 का 15 दिसंबर 2026 को होगा. यानी अभी सामने आई जानकारी को शुरुआती अपडेट के तौर पर देखना सही होगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Pulsar बाइक पर 12,000 रुपये तक का ऑफर, मौका हाथ से न जाने दें
Pulsar बाइक पर 12,000 रुपये तक का ऑफर, मौका हाथ से न जाने दें
ऑटो
Jaguar की नई EV में 1015 HP का तूफान, मचाई खलबली
Jaguar की नई EV में 1015 HP का तूफान, मचाई खलबली
ऑटो
मार्केट में धूम मचाने आ रही है Tata की Avinya X, जानें कब होगी लॉन्च?
मार्केट में धूम मचाने आ रही है Tata की Avinya X, जानें कब होगी लॉन्च?
ऑटो
EV ही Future नहीं? TVS के बड़े बयान से छिड़ सकती है नई बहस
EV ही Future नहीं? TVS के बड़े बयान से छिड़ सकती है नई बहस

यह भी पढ़ें: Jaguar की नई EV में 1015 HP का तूफान, मचाई खलबली

Street Triple 798 में आया सबसे बड़ा बदलाव.

नई Street Triple 798 में मौजूदा 765cc इंजन की जगह नया 798cc तीन-सिलेंडर इंजन मिलेगा. यह इंजन Triumph के Moto2 प्रोग्राम के साथ विकसित किए गए इंजन से जुड़ी तकनीक पर आधारित है. कंपनी ने इसके प्रोडक्शन वर्जन के पूरे पावर और टॉर्क आंकड़े अभी जारी नहीं किए हैं. बाइक के चेसिस में भी बड़ा बदलाव किया गया है. इसमें नया फ्रेम, ज्यादा मजबूत डबल-साइडेड स्विंगआर्म और नया अंडरबेली एग्जॉस्ट दिया गया है. फ्रंट में भी पुराने बग-आई हेडलैंप डिजाइन की जगह नए LED यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं. Triumph का कहना है कि नई Street Triple 798 को पहले से ज्यादा परफॉर्मेंस-केंद्रित बनाया जाएगा.

Tiger 900 और Tiger 1200 में भी बड़ा अपडेट.

Tiger 900 और Tiger 1200 को भी सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव नहीं मिलेंगे. Triumph ने दोनों बाइक्स के लिए ज्यादा पावर और बेहतर रिफाइनमेंट की पुष्टि की है. इनके डिजाइन में बदलाव के साथ सबसे दिलचस्प अपडेट फ्रंट में दिखाई देने वाला रडार सिस्टम है. इससे संकेत मिलता है कि नई बाइक्स में Adaptive Cruise Control जैसे एडवांस्ड राइडर-असिस्ट फीचर्स मिल सकते हैं, लेकिन Triumph ने अभी यह पुष्टि नहीं की है कि रडार सिस्टम किन-किन फीचर्स के लिए इस्तेमाल होगा. Tiger 1200 में कंपनी ने एडवांस्ड राइडर टेक्नोलॉजी और अब तक की सबसे एडवांस्ड Triumph सस्पेंशन तकनीक देने की भी बात कही है.

2027 मॉडल ईयर में होगा बड़ा बदलाव.

Triumph के लिए 2026 का आखिरी हिस्सा काफी व्यस्त रहने वाला है. कंपनी तीनों बाइक्स की जानकारी चरणबद्ध तरीके से सामने लाएगी और Street Triple 798 तथा Tiger 1200 को EICMA और Motorcycle Live जैसे बड़े मोटरसाइकिल इवेंट्स में भी दिखाया जाएगा. अभी इनकी कीमत, भारत में लॉन्च टाइमलाइन, पावर आउटपुट और पूरी फीचर लिस्ट की आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. इसलिए फिलहाल इन बाइक्स की संभावित कीमत या भारतीय स्पेसिफिकेशन को पक्की जानकारी मानना सही नहीं होगा. इतना जरूर साफ है कि Triumph 2027 लाइनअप में Street Triple और Tiger परिवार को बड़े तकनीकी और डिजाइन बदलाव देने जा रही है.

यह भी पढ़ें: मार्केट में धूम मचाने आ रही है Tata की Avinya X, जानें कब होगी लॉन्च?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Triumph Bikes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Pulsar बाइक पर 12,000 रुपये तक का ऑफर, मौका हाथ से न जाने दें
Pulsar बाइक पर 12,000 रुपये तक का ऑफर, मौका हाथ से न जाने दें
ऑटो
Jaguar की नई EV में 1015 HP का तूफान, मचाई खलबली
Jaguar की नई EV में 1015 HP का तूफान, मचाई खलबली
ऑटो
मार्केट में धूम मचाने आ रही है Tata की Avinya X, जानें कब होगी लॉन्च?
मार्केट में धूम मचाने आ रही है Tata की Avinya X, जानें कब होगी लॉन्च?
ऑटो
EV ही Future नहीं? TVS के बड़े बयान से छिड़ सकती है नई बहस
EV ही Future नहीं? TVS के बड़े बयान से छिड़ सकती है नई बहस
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
CJP का 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले बड़ा कदम, पुलिस से मिल सौरव दास बोले- 'जब तक...'
बिहार
बिहार में टूट जाएगा NDA गठबंधन? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बढ़ाई टेंशन!
बिहार में टूट जाएगा NDA गठबंधन? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बढ़ाई टेंशन!
इंडिया
'आज मैं जो कुछ हूं...', पीएम मोदी ने किसे दिया अपनी सफलता का क्रेडिट, जानें
'आज मैं जो कुछ हूं...', पीएम मोदी ने किसे दिया अपनी सफलता का क्रेडिट, जानें
बॉलीवुड
आइकॉनिक 'राम' से बने 'राजा दशरथ', रणबीर कपूर की 'रामायण' से रिवील हुआ अरुण गोविल का फर्स्ट लुक
'रामायण' से रिवील हुआ अरुण गोविल का लुक, 'राजा दशरथ' के किरदार में लगे गजब
क्रिकेट
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
बिहार
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
इंडिया
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
एग्रीकल्चर
इंसानी मल है बड़े काम का, खेत में बन सकता है फसल के लिए वरदान, ऐसे लें काम
इंसानी मल है बड़े काम का, खेत में बन सकता है फसल के लिए वरदान, ऐसे लें काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget