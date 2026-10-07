Triumph ने खोले 3 नए पत्ते, नई Street Triple 798 और 2 Tiger तैयार

Triumph Motorcycles ने 2027 मॉडल ईयर के लिए अपनी तीन नई बाइक्स की पहली झलक दिखा दी है. इनमें नई Street Triple 798, Tiger 900 और Tiger 1200 शामिल हैं. कंपनी ने इन बाइक्स को पूरी तरह लॉन्च नहीं किया है, बल्कि इनके डिजाइन और बड़े तकनीकी बदलावों का शुरुआती खुलासा किया है. इनमें Street Triple 798 में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि Tiger 900 और Tiger 1200 में परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जाएगा.

Triumph ने इन तीनों बाइक्स की पूरी जानकारी अलग-अलग समय पर जारी करने का फैसला किया है. Tiger 1200 का फुल रिवील 27 अक्टूबर, Street Triple 798 का 17 नवंबर और Tiger 900 का 15 दिसंबर 2026 को होगा. यानी अभी सामने आई जानकारी को शुरुआती अपडेट के तौर पर देखना सही होगा.

यह भी पढ़ें: Jaguar की नई EV में 1015 HP का तूफान, मचाई खलबली

Street Triple 798 में आया सबसे बड़ा बदलाव.

नई Street Triple 798 में मौजूदा 765cc इंजन की जगह नया 798cc तीन-सिलेंडर इंजन मिलेगा. यह इंजन Triumph के Moto2 प्रोग्राम के साथ विकसित किए गए इंजन से जुड़ी तकनीक पर आधारित है. कंपनी ने इसके प्रोडक्शन वर्जन के पूरे पावर और टॉर्क आंकड़े अभी जारी नहीं किए हैं. बाइक के चेसिस में भी बड़ा बदलाव किया गया है. इसमें नया फ्रेम, ज्यादा मजबूत डबल-साइडेड स्विंगआर्म और नया अंडरबेली एग्जॉस्ट दिया गया है. फ्रंट में भी पुराने बग-आई हेडलैंप डिजाइन की जगह नए LED यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं. Triumph का कहना है कि नई Street Triple 798 को पहले से ज्यादा परफॉर्मेंस-केंद्रित बनाया जाएगा.

Tiger 900 और Tiger 1200 में भी बड़ा अपडेट.

Tiger 900 और Tiger 1200 को भी सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव नहीं मिलेंगे. Triumph ने दोनों बाइक्स के लिए ज्यादा पावर और बेहतर रिफाइनमेंट की पुष्टि की है. इनके डिजाइन में बदलाव के साथ सबसे दिलचस्प अपडेट फ्रंट में दिखाई देने वाला रडार सिस्टम है. इससे संकेत मिलता है कि नई बाइक्स में Adaptive Cruise Control जैसे एडवांस्ड राइडर-असिस्ट फीचर्स मिल सकते हैं, लेकिन Triumph ने अभी यह पुष्टि नहीं की है कि रडार सिस्टम किन-किन फीचर्स के लिए इस्तेमाल होगा. Tiger 1200 में कंपनी ने एडवांस्ड राइडर टेक्नोलॉजी और अब तक की सबसे एडवांस्ड Triumph सस्पेंशन तकनीक देने की भी बात कही है.

2027 मॉडल ईयर में होगा बड़ा बदलाव.

Triumph के लिए 2026 का आखिरी हिस्सा काफी व्यस्त रहने वाला है. कंपनी तीनों बाइक्स की जानकारी चरणबद्ध तरीके से सामने लाएगी और Street Triple 798 तथा Tiger 1200 को EICMA और Motorcycle Live जैसे बड़े मोटरसाइकिल इवेंट्स में भी दिखाया जाएगा. अभी इनकी कीमत, भारत में लॉन्च टाइमलाइन, पावर आउटपुट और पूरी फीचर लिस्ट की आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. इसलिए फिलहाल इन बाइक्स की संभावित कीमत या भारतीय स्पेसिफिकेशन को पक्की जानकारी मानना सही नहीं होगा. इतना जरूर साफ है कि Triumph 2027 लाइनअप में Street Triple और Tiger परिवार को बड़े तकनीकी और डिजाइन बदलाव देने जा रही है.

यह भी पढ़ें: मार्केट में धूम मचाने आ रही है Tata की Avinya X, जानें कब होगी लॉन्च?