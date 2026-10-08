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हिंदी न्यूज़न्यूज़वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट

वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट

एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस तीन दिन से लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रही है. अब राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को प्रोटेस्ट में न आने वाले लोगों की लिस्ट बनाने को कहा है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 08 Oct 2026 06:21 PM (IST)
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कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को लेकर आक्रमक हैं. लगातार तीन दिन से राहुल गांधी सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अब खबर है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को हिदायत दी है कि प्रदर्शन में सारे सांसदों की उपस्थिति को सुनिश्चित करें. 

उन्होंने कहा है कि जो पिछले दो दिन में आए हैं और जो नहीं आए हैं. इसकी सूची बनाई जाए. अगर कोई गैर हाजिर है और उनके पास संतोषजनक जवाब नहीं है तो, कारण बताओ नोटिस जारी करो.

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राहुल ने गठबंधन के साथियों को दिल्ली बुलाया है

इससे पहले खबर आई थी कि राहुल गांधी ने अपने गठबंधन के सहयोगियों को फोन कर दिल्ली बुलाया है. इसमें जो नाम सामने आए हैं, उनमें ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव शामिल हैं. इंडिया गठबंधन एक कदम भी इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है. सभी सहयोगी दल कांग्रेस के साथ इस प्रदर्शन को और मजबूत करने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं. 

वहीं, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान देते हुए कहा है कि वह दिल्ली आ रही हैं. उन्होंने बताया कि 8-9 अक्टूबर को राष्ट्रपति से मुलाकात हो सकती है. राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले नेताओं की लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है.

ममता बोलीं- हम कुछ नहीं बता सकते

ममता ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम रणनीति के बारे कुछ नहीं बता सकते हैं. उन्होंने मुझे बुलाया है. हमारा जेनजी के साथ रिश्ता है. हम बाद में देखेंगे कि वह क्या करते या क्या नहीं करते हैं. मैंने बहुत अत्याचार देखे हैं. पूरे भारत में हर किसी को विरोध करने का अधिकार है. इसके अलावा ममता बनर्जी ने प्रियंका गांधी को लेकर कहा है कि उनके साथ जो हुआ है, वह सही नहीं है. 

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 08 Oct 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI KC Venugopal
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