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9,999 रुपये देकर घर लाएं Apache RTR 160, जानें कितनी बनेगी EMI

TVS Apache RTR 160 को केवल 9,999 रुपये की डाउन पेमेंट देकर घर लाएं. जानिए इसके फाइनेंस प्लान, मंथली ईएमआई, इंजन परफॉर्मेंस और शानदार फीचर्स की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Aug 2026 01:17 PM (IST)
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भारत में बाइक को लेकर युवाओं के बीच जबरदस्त क्रेज है. जिसके चलते अब कंपनियां शानदार स्पोर्टी बाइक लॉन्च करने पर ज्यादा फोकस कर रही हैं. आज हम इस खबर में आपको एक ऐसे दमदार बाइक के बारें में ही बताएंगे और जानेंगे कि कैसे उसे आसानी से खरीदा जा सकता है. दरअसल, हम बात कर रहें हैं TVS Apache RTR 160 बाइक की. अगर आप भी अपने लिए टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है.

आपको बता दें कि, आप महज 9,999 रुपये की मामूली डाउन पेमेंट जमा करके इस पावरफुल बाइक को सीधे अपने घर ले जा सकते हैं. चलिए जानते हैं इस आसान डाउन पेमेंट के बाद आपकी हर महीने की किस्त कितनी बनेगी और इसके पूरे गणित के बारे में बेहद ही आसान शब्दों में.

जानिए कितनी बनेगी EMI?

आपको बता दें कि, अगर आप टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 का बेस मॉडल चुनते हैं तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.13 लाख रुपये से शुरू होती है जो आरटीओ और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद ऑन-रोड लगभग 1.32 से 1.35 लाख रुपये के आसपास पहुंच जाती है. जबकि आप इस बाइक के लिए 9,999 रुपये की डाउन पेमेंट देते हैं तो बाकी की बची हुई रकम बैंक द्वारा लोन के रूप में फाइनेंस कर दी जाती है.

वहीं, बैंक आपको 9.5% से 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 साल की अवधि के लिए लोन देता है तो आपकी मासिक किस्त लगभग 4,000 से 4,300 रुपये प्रति माह के बीच बनेगी. यानी आप हर रोज महज 130 से 140 रुपये बचाकर अपनी सपनों की बाइक के मालिक बन सकते हैं और इस तरह से बाइक खरीदने पर आपके जेब पर असर भी नहीं पड़ेगा.


9,999 रुपये देकर घर लाएं Apache RTR 160, जानें कितनी बनेगी EMI

Image Credit- AI Generated

यह भी पढ़ें: देश की सबसे सस्ती कार क्या 20 हजार डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी? जानें

मिलता है पॉवरफुल इंजन और परफॉर्मेंस

बता दें कि, TVS अपाचे आरटीआर 160 सिर्फ लुक्स के मामले में ही आगे नहीं है बल्कि इसका इंजन भी बेहद भरोसेमंद और ताकतवर है. इसमें 159.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है. यह इंजन 16.04 PS की अधिकतम पावर और 13.85 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

जबकि इस बाइक में 5-स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप मिलता है. राइडिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने इसमें तीन अलग-अलग राइडिंग मोड्स- स्पोर्ट, अर्बन और रेन दिए हैं. इन मोड्स की मदद से आप शहर के ट्रैफिक और बारिश के मौसम में भी गाड़ी पर बेहतर ग्रिप और कंट्रोल बनाए रख सकते हैं.

मिलेगा आपको एडवांस फीचर्स

वहीं, बात करें अगर फीचर्स की तो इस बाइक में टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है. इसमें पूरी तरह से डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है. यदि आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हैं तो उसमें SmartXonnect ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा भी मिलती है. इसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन को बाइक से कनेक्ट करके नेविगेशन, कॉल-एसएमएस अलर्ट और रेस टेलीमेट्री जैसे फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं.

जबकि इसके अलावा रात के समय सुरक्षित राइडिंग के लिए इसमें LED हेडलाइट और LED टेललाइट दी गई है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें सिंगल-चैनल ABS के साथ फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है.


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माइलेज भी है शानदार

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, 160cc स्पोर्टी बाइक होने के बावजूद TVS अपाचे आरटीआर 160 माइलेज के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं करती. कंपनी के दावों और यूज़र फीडबैक के अनुसार यह बाइक नॉर्मल राइडिंग कंडीशन में 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर का बेहतरीन माइलेज बड़े आराम से दे देती है. जबकि इसका 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको लंबी दूरी तय करने में मदद करता है.

यदि आप ऑफिस आने-जाने के साथ-साथ वीकेंड पर लॉन्ग राइड्स के शौकीन हैं और आपका बजट सीमित है तो 9,999 की डाउन पेमेंट वाला यह फाइनेंस प्लान आपके लिए सबसे मुफीद सौदा साबित हो सकता है. ध्यान रखें कि सटीक ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और EMI आपकी लोकेशन और सिबिल स्कोर पर निर्भर करेगी.

यह भी पढ़ें: गाड़ी में ऐसा Horn है तो सावधान, कट सकता है चालान

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 26 Aug 2026 01:17 PM (IST)
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