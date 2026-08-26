9,999 रुपये देकर घर लाएं Apache RTR 160, जानें कितनी बनेगी EMI

भारत में बाइक को लेकर युवाओं के बीच जबरदस्त क्रेज है. जिसके चलते अब कंपनियां शानदार स्पोर्टी बाइक लॉन्च करने पर ज्यादा फोकस कर रही हैं. आज हम इस खबर में आपको एक ऐसे दमदार बाइक के बारें में ही बताएंगे और जानेंगे कि कैसे उसे आसानी से खरीदा जा सकता है. दरअसल, हम बात कर रहें हैं TVS Apache RTR 160 बाइक की. अगर आप भी अपने लिए टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है.

आपको बता दें कि, आप महज 9,999 रुपये की मामूली डाउन पेमेंट जमा करके इस पावरफुल बाइक को सीधे अपने घर ले जा सकते हैं. चलिए जानते हैं इस आसान डाउन पेमेंट के बाद आपकी हर महीने की किस्त कितनी बनेगी और इसके पूरे गणित के बारे में बेहद ही आसान शब्दों में.

जानिए कितनी बनेगी EMI?

आपको बता दें कि, अगर आप टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 का बेस मॉडल चुनते हैं तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.13 लाख रुपये से शुरू होती है जो आरटीओ और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद ऑन-रोड लगभग 1.32 से 1.35 लाख रुपये के आसपास पहुंच जाती है. जबकि आप इस बाइक के लिए 9,999 रुपये की डाउन पेमेंट देते हैं तो बाकी की बची हुई रकम बैंक द्वारा लोन के रूप में फाइनेंस कर दी जाती है.

वहीं, बैंक आपको 9.5% से 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 साल की अवधि के लिए लोन देता है तो आपकी मासिक किस्त लगभग 4,000 से 4,300 रुपये प्रति माह के बीच बनेगी. यानी आप हर रोज महज 130 से 140 रुपये बचाकर अपनी सपनों की बाइक के मालिक बन सकते हैं और इस तरह से बाइक खरीदने पर आपके जेब पर असर भी नहीं पड़ेगा.





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मिलता है पॉवरफुल इंजन और परफॉर्मेंस

बता दें कि, TVS अपाचे आरटीआर 160 सिर्फ लुक्स के मामले में ही आगे नहीं है बल्कि इसका इंजन भी बेहद भरोसेमंद और ताकतवर है. इसमें 159.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है. यह इंजन 16.04 PS की अधिकतम पावर और 13.85 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

जबकि इस बाइक में 5-स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप मिलता है. राइडिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने इसमें तीन अलग-अलग राइडिंग मोड्स- स्पोर्ट, अर्बन और रेन दिए हैं. इन मोड्स की मदद से आप शहर के ट्रैफिक और बारिश के मौसम में भी गाड़ी पर बेहतर ग्रिप और कंट्रोल बनाए रख सकते हैं.

मिलेगा आपको एडवांस फीचर्स

वहीं, बात करें अगर फीचर्स की तो इस बाइक में टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है. इसमें पूरी तरह से डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है. यदि आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हैं तो उसमें SmartXonnect ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा भी मिलती है. इसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन को बाइक से कनेक्ट करके नेविगेशन, कॉल-एसएमएस अलर्ट और रेस टेलीमेट्री जैसे फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं.

जबकि इसके अलावा रात के समय सुरक्षित राइडिंग के लिए इसमें LED हेडलाइट और LED टेललाइट दी गई है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें सिंगल-चैनल ABS के साथ फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है.





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माइलेज भी है शानदार

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, 160cc स्पोर्टी बाइक होने के बावजूद TVS अपाचे आरटीआर 160 माइलेज के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं करती. कंपनी के दावों और यूज़र फीडबैक के अनुसार यह बाइक नॉर्मल राइडिंग कंडीशन में 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर का बेहतरीन माइलेज बड़े आराम से दे देती है. जबकि इसका 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको लंबी दूरी तय करने में मदद करता है.

यदि आप ऑफिस आने-जाने के साथ-साथ वीकेंड पर लॉन्ग राइड्स के शौकीन हैं और आपका बजट सीमित है तो 9,999 की डाउन पेमेंट वाला यह फाइनेंस प्लान आपके लिए सबसे मुफीद सौदा साबित हो सकता है. ध्यान रखें कि सटीक ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और EMI आपकी लोकेशन और सिबिल स्कोर पर निर्भर करेगी.

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