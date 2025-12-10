50 kmpl से ज्यादा की माइलेज, कीमत सिर्फ 1 लाख, इस प्राइस-रेंज Hero-Honda के बेस्ट मॉडल

Bikes Under One Lakh: भारत में लोग डेली अप-डाउन के लिए सस्ती और बेहतर माइलेज देने वाली बाइक खरीदना चाहते हैं. भारतीय बाजार में कई ऐसी मोटरसाइकिल हैं, जो 50 kmpl के करीब माइलेज देती हैं और इन बाइक्स की कीमत भी एक लाख रुपये से कम है. इस प्राइस-रेंज में हीरो मोटोकॉर्प और होंडा टू-व्हीलर्स के बेस्ट मॉडल शामिल हैं.

हीरो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus)

हीरो स्प्लेंडर प्लस भारत की मोस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल है. हीरो की इस बाइक की कम कीमत और बेहतर माइलेज की वजह से ये मोटरसाइकिल आज भी लोगों की फेवरेट बाइक में शामिल है. स्प्लेंडर प्लस में एयर-कूल्ड 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर OHC इंजन लगा है, जिससे 8,000 rpm पर 5.9 kW की पावर मिलती है और 6,000 rpm पर 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट होता है.

हीरो की ये दमदार मोटरसाइकिल 73 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. ये बाइक 9.8 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है. हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्स-शोरूम प्राइस 73,902 रुपये से शुरू होकर 76,437 रुपये तक जाती है.

होंडा एसपी 125 (Honda SP 125)

होंडा एसपी 125 भी शानदार माइलेज देने वाली बाइक है. इस मोटरसाइकिल में 4-स्ट्रोक, SI-इंजन लगा है. इस इंजन से 7,500 rpm पर 8 kW की पावर मिलती है और 6,000 rpm पर 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. होंडा की ये बाइक 65 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. होंडा SP 125 के स्टैंडर्ड मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 86,378 रुपये और DLX मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस 93,965 रुपये है.

होंडा शाइन (Honda Shine)

होंडा शाइन 125 में 4-स्ट्रोक, SI, BS-VI इंजन लगा है. बाइक में लगे इस इंजन से 7,500 rpm पर 7.93 kW की पावर मिलती है और 6,000 rpm पर 11 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस मोटरसाइकिल में PGM-FI फ्यूल सिस्टम लगा है. होंडा की ये बाइक 55 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. होंडा शाइन 125 की एक्स-शोरूम प्राइस 79,352 रुपये से शुरू होकर 83,711 रुपये तक जाती है.

