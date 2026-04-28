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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल टैंक में पानी भरने से बाइक का इंजन हो जाएगा बर्बाद, जानिए निकालने का सबसे आसान तरीका

पेट्रोल टैंक में पानी भरने से बाइक का इंजन हो जाएगा बर्बाद, जानिए निकालने का सबसे आसान तरीका

Bike Maintenance: यहां हम आपको कुछ आसान तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आप घर पर ही इस समस्या को ठीक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे आप कुछ तरीके अपनाकर इस परेशानी को दूर कर सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 28 Apr 2026 10:36 AM (IST)
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बारिश के मौसम या बाइक धोते समय कई बार अनजाने में पानी बाइक के पेट्रोल टैंक में चला जाता है. यह एक छोटी गलती लग सकती है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह इंजन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है.

पेट्रोल और पानी आपस में नहीं मिलते, इसलिए पानी टैंक के अंदर अलग जमा हो जाता है और बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत आती है. यह बार-बार बंद होना या इंजन खराब होने जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हम आपको कुछ आसान तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आप घर पर ही इस समस्या को ठीक कर सकते हैं.

बाइक के टैंक में पानी जाने से क्या होता है?

जब पेट्रोल में पानी मिल जाता है तो बाइक सही तरीके से काम नहीं करती. इंजन स्टार्ट नहीं होता या चलते-चलते बंद हो जाता है. अगर लंबे समय तक इस हालत में बाइक चलाई जाए तो पानी इंजन तक पहुंच सकता है और इंजन सीज भी हो सकता है, जिससे भारी खर्च आ सकता है.

क्या है पानी निकालने का आसान तरीका?

  • सबसे पहले बाइक के टैंक में मौजूद पूरा पेट्रोल बाहर निकाल लें. इसके लिए आप पाइप या नोजल का इस्तेमाल कर सकते हैं और पेट्रोल को किसी पारदर्शी (ट्रांसपेरेंट) बोतल में रखें.पारदर्शी बोतल इसलिए जरूरी है ताकि आप बाद में पानी और पेट्रोल को अलग पहचान सकें.
  • जब टैंक खाली हो जाए, तो उसका ढक्कन खुला छोड़ दें और उसे पूरी तरह सूखने दें.आप चाहें तो बाइक को धूप में भी रख सकते हैं.इससे अंदर बचा हुआ पेट्रोल और पानी दोनों धीरे-धीरे उड़ जाएंगे और टैंक साफ हो जाएगा.
  • जो पेट्रोल आपने बोतल में निकाला है, उसे कुछ घंटों के लिए बिना हिलाए रख दें. ऐसा करने पर पानी और पेट्रोल अलग-अलग परत में दिखने लगेंगे. पानी ऊपर या नीचे अलग दिखेगा. अब धीरे-धीरे पानी को अलग निकाल दें और साफ पेट्रोल को वापस इस्तेमाल कर सकते हैं. 
  • अगली चीज आपके लिए यह जाननी जरूरी है कि पेट्रोल निकालने के बाद टैंक को कुुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए. इसके बाद टैंक को खोलकर अच्‍छी तरह से सफाई करवानी चाहिए. आप ऐसा करते हैं तो टैंक में मौजूद पानी की बूदों को भी आसानी से साफ किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 28 Apr 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Auto News Bike Maintenance Tips Bike News Bike Petrol Tank
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