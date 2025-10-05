Power Star पवन सिंह ने खरीदी 3 करोड़ की Land Cruiser LC300 GR-Sport, फीचर्स जानकर रह जाएंगे दंग

भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह अपने गानों और फिल्मों के अलावा अपने लग्जरी कार कलेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं. नए-नए कार मॉडल्स लॉन्च होते ही वे उन्हें अपने गैराज में शामिल कर लेते हैं. इस बार नवरात्रि के शुभ मौके पर उन्होंने अपने परिवार के साथ नई Toyota Land Cruiser LC300 GR-Sport खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. उन्होंने यह कार अपनी मां, भाई और भतीजे के साथ शोरूम से ली और खुद गाड़ी चलाकर घर पहुंचे.

Toyota Land Cruiser LC300 GR-Sport

नई Toyota Land Cruiser LC300 GR-Sport कंपनी की फ्लैगशिप SUV है, जो अपनी जबरदस्त पावर और लग्जरी फीचर्स के लिए जानी जाती है. यह मॉडल Land Cruiser सीरीज की 2025 जनरेशन का हिस्सा है. LC300 दो वेरिएंट्स -ZX (Luxury version) और GR-Sport (Off-Road model) में आती है. पवन सिंह ने GR-Sport वेरिएंट चुना है, जिसे खास तौर पर ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए डिजाइन किया गया है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Land Cruiser LC300 GR-Sport में कंपनी ने 3.3-लीटर ट्विन-टर्बो V6 डीजल इंजन दिया है, जो 309 PS की पावर और 700 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 10-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, जो ड्राइविंग को बेहद स्मूथ बनाता है. SUV में फ्रंट, सेंटर और रियर डिफरेंशियल लॉक और E-KDSS (Electronic Kinetic Dynamic Suspension System) जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी रास्तों पर भी गाड़ी को स्थिर रखते हैं. इसका 110-लीटर फ्यूल टैंक लंबी यात्राओं के लिए परफेक्ट है, और इसकी मजबूती के कारण इसे मजाक में “पहियों पर चलता टैंक” भी कहा जाता है.

शानदार और लग्जरी इंटीरियर

LC300 का इंटीरियर लग्जरी और कम्फर्ट का शानदार कॉम्बिनेशन है. यह 7-सीटर SUV है और इसका केबिन व्हाइट-ब्लैक डुअल-टोन फिनिश में तैयार किया गया है. इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, JBL प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, हेड-अप डिस्प्ले (HUD) और Toyota Safety Sense पैकेज (ADAS फीचर्स) जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं. इन सभी सुविधाओं के कारण यह SUV लग्जरी और टेक्नोलॉजी के मामले में अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस गाड़ियों में से एक है.

क्यों है Land Cruiser LC300 खास?

Toyota Land Cruiser LC300 अपने V6 Twin-Turbo इंजन, एडवांस 4x4 ड्राइव सिस्टम, E-KDSS सस्पेंशन, और 5-स्टार सेफ्टी फीचर्स की वजह से एक परफेक्ट लग्जरी SUV मानी जाती है. इसकी कंफर्टेबल सीटिंग, लग्जरी इंटीरियर, और शानदार रोड प्रेजेंस इसे बाकी SUV से अलग बनाते हैं.

ये भी पढ़ें: GST कट के बाद अब इतनी सस्ती मिल रही Maruti WagonR, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?