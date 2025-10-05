GST कट के बाद अब इतनी सस्ती मिल रही Maruti WagonR, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

मारुति सुजुकी इंडिया इस महीने यानी अक्टूबर 2025 में अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है. इसके अलावा कारों पर भी जीएसटी कटौती का फायदा मिल रहा है. कंपनी की इस लिस्ट में देश की नंबर-1 वैगनआर का नाम भी शामिल है. इस महीने कार पर दिवाली के मौके पर 75 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, इसमें कैश डिस्काउंट के साथ स्क्रैपेज अलाउंस और इंसेंटिव शामिल हैं.

जीएसटी कटौती के बाद Maruti WagonR के LXI वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5 लाख 78 हजार 500 रुपये थी. अब इस गाड़ी की कीमत में 79 हजार 600 रुपये की कटौती कर दी गई है. ऐसे में अब Maruti WagonR की कीमत 4 लाख 98 हजार 900 रुपये रह गई है. मारुति वैगनआर खासतौर पर Tata Tiago, Citroen C3, Maruti Celerio और मारुति Alto K10 जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

Maruti WagonR का पावरट्रेन

Maruti WagonR में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं – 1.0 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर पेट्रोल+CNG. इसका पेट्रोल वर्जन 25.19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जबकि CNG वर्जन 34.05 Km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिससे यह कार शहर और हाईवे दोनों जगह आराम से चलाई जा सकती है.

मारुति वैगनआर में मिलते हैं ये फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो WagonR में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसमें कीलेस एंट्री, पावर विंडोज और 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है. सुरक्षा के लिहाज से WagonR अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP), रियर पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

दिल्ली में क्या है गाड़ी की ऑन-रोड कीमत?

मारुति वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.78 लाख रुपये से शुरू होकर 7.62 लाख रुपये तक जाती है. अगर इसके बेस वेरिएंट को दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 24 हजार रुपये के रजिस्‍ट्रेशन के साथ ही करीब 22 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे. इसके अलावा अन्य चार्जेस के तौर पर 5685 रुपये देने होंगे. इसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 6.30 लाख रुपये हो जाती है.

