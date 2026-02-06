हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत में लॉन्च हुई सस्ते किराए वाली Bharat Taxi सेवा, उबर-ओला को देगी सीधी टक्कर

भारत में लॉन्च हुई सस्ते किराए वाली Bharat Taxi सेवा, उबर-ओला को देगी सीधी टक्कर

Bharat Taxi App Launched: भारत की पहली को-ऑपरेटिव कैब सेवा ‘भारत टैक्सी’ लॉन्च हो गई है. आइए इसके सस्ते किराए और ड्राइवर-ओनरशिप मॉडल के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Feb 2026 09:28 AM (IST)


देश की कैब सेवा इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों को सीधी चुनौती देने के लिए भारत की पहली को-ऑपरेटिव टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’ को 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है. इस ऐप का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है. फिलहाल यह सेवा दिल्ली-एनसीआर में शुरू की गई है और आने वाले समय में इसे मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. सरकार का मानना है कि यह मॉडल ड्राइवर्स और यात्रियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा.

ड्राइवर-ओनरशिप मॉडल क्यों है खास?

  • भारत टैक्सी की सबसे बड़ी ताकत इसका ड्राइवर-ओनरशिप मॉडल है. मौजूदा कैब प्लेटफॉर्म्स में ड्राइवर्स से भारी कमीशन लिया जाता है, जिससे उनकी कमाई पर असर पड़ता है, लेकिन भारत टैक्सी में ड्राइवर्स से किसी भी तरह का कमीशन नहीं लिया जाएगा. यहां ड्राइवर सिर्फ सेवा देने वाले नहीं होंगे, बल्कि प्लेटफॉर्म के सह-मालिक भी बनेंगे. इससे ड्राइवर्स को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनका भरोसा भी बढ़ेगा.

ड्राइवर बनेंगे सहकारी संस्था के हिस्सेदार

  • इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हर ड्राइवर को सहकारी संस्था के 5 शेयर दिए जाएंगे, जिससे वे सीधे संगठन के हिस्सेदार बनेंगे. ड्राइवर्स को केवल एक Minimum membership fee देना होगा, जिसे वे रोजाना, साप्ताहिक या मासिक आधार पर चुका सकते हैं. यह व्यवस्था छोटे और नए ड्राइवर्स के लिए भी जुड़ना आसान बनाती है.

किराया होगा कम और पूरी तरह पारदर्शी

  • भारत टैक्सी का दावा है कि इसका किराया मौजूदा बाजार दरों से करीब 30 प्रतिशत तक कम होगा. इसमें सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी, यानी बारिश, ट्रैफिक या पीक ऑवर्स में भी किराया नहीं बढ़ेगा. यात्रियों को पहले से तय किराया दिखेगा, जिससे उन्हें किसी तरह की उलझन नहीं होगी.

ड्राइवर्स को बीमा और यात्रियों को विकल्प

  • भारत टैक्सी ऐप पर बाइक, ऑटो और कार तीनों का विकल्प मिलेगा. साथ ही, ड्राइवर्स को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपये का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा. लॉन्च से पहले ही इस प्लेटफॉर्म से 3 लाख से ज्यादा ड्राइवर और 1 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं, जो इसकी बढ़ती पॉपुलेरिटी को दिखाता है.

Published at : 06 Feb 2026 09:28 AM (IST)
Bharat Taxi App Bharat Taxi Launch Ola Uber Alternative Cooperative Taxi Service Cheap Cab Service India
