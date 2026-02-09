हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोBharat Taxi में महिलाओं को मिलेगा 'स्पेशल ट्रीटमेंट', फीमेल राइडर करेंगी पिक-ड्रॉप

Bharat Taxi में महिलाओं को मिलेगा 'स्पेशल ट्रीटमेंट', फीमेल राइडर करेंगी पिक-ड्रॉप

Bharat Taxi Sarathi Didi: महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत टैक्सी में ‘सारथी दीदी’ सुविधा शुरू कर दी गई है. आइए इस खास राइड सेवा के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Feb 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

देश की पहली को-ऑपरेटिव कैब सर्विस Bharat Taxi की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है. दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च किया. सरकार का कहना है कि भारत टैक्सी एक जीरो कमिशन मॉडल पर काम करेगी, जिसमें ड्राइवरों को उनकी पूरी कमाई सीधे उनके खाते में मिलेगी. इससे न सिर्फ ड्राइवरों को फायदा होगा, बल्कि यात्रियों को भी सर्ज प्राइसिंग, कैंसिलेशन चार्ज और प्राइवेट कैब कंपनियों की मनमानी से राहत मिलेगी.

महिलाओं के लिए ‘सारथी दीदी’ की खास पहल

  • भारत टैक्सी में महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ‘सारथी दीदी’ नाम की एक खास सुविधा शुरू की गई है. इस पहल के तहत महिलाएं अपनी यात्रा के लिए केवल फीमेल राइडर को चुन सकती हैं. अब तक 150 से ज्यादा महिला ड्राइवर भारत टैक्सी से जुड़ चुकी हैं और आने वाले समय में यह संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. आमतौर पर महिलाएं महिला ड्राइवर के साथ ज्यादा सुरक्षित और सहज महसूस करती हैं, ऐसे में यह सुविधा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

क्या है ‘सारथी दीदी’ फीचर?

  • लॉन्च के दौरान अमित शाह ने बताया कि Bharat Taxi ऐप में जल्द ही ‘सारथी दीदी’ के लिए एक अलग सेक्शन होगा. इसके जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिला यात्रियों को पिक-अप के लिए केवल महिला ड्राइवर ही आएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि ‘सारथी दीदी’ दोपहिया वाहन के जरिए कम किराए में सुरक्षित यात्रा का विकल्प भी देंगी, जिससे महिलाओं को रोजमर्रा के सफर में बड़ी राहत मिलेगी.

सेफ्टी फीचर्स पर खास जोर

  • भारत टैक्सी ऐप में SOS अलर्ट की सुविधा दी गई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके. फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में 8 हेल्पलाइन और हेल्प सेंटर बनाए गए हैं. आने वाले समय में देशभर में ऐसे सेंटर खोले जाएंगे. शिकायतों का समाधान तीन स्तर पर किया जाएगा-ऐप, वेबसाइट और टोल-फ्री नंबर के जरिए. साथ ही 24×7 कस्टमर केयर की सुविधा भी उपलब्ध होगी.

न हिडन चार्ज, न सर्ज प्राइसिंग

  • अमित शाह ने साफ किया कि Bharat Taxi में किसी तरह के हिडन चार्ज नहीं होंगे. टोल, पार्किंग और अन्य एक्स्ट्रा फीस से भी यात्रियों और ड्राइवरों को राहत मिलेगी. फिलहाल इसकी शुरुआत गुजरात के कुछ शहरों, दिल्ली और एनसीआर में हुई है, लेकिन अगले तीन साल से कम समय में यह सेवा पूरे देश में उपलब्ध होगी. भारत टैक्सी के जरिए यूजर्स ऑटो, कार और बाइक टैक्सी बुक कर सकते हैं. इसका आधिकारिक ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे Sahakar Taxi Cooperative Limited की ओर से जारी किया गया है.

Published at : 09 Feb 2026 04:34 PM (IST)
Bharat Taxi Launch Bharat Taxi Sarathi Didi Female Cab Driver Service Women Safety Cab India
